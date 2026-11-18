Der Koalitionsausschuss hat geliefert – aber nur mit Verfallsdatum. Laut dem Ergebnispapier, aus dem die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochmorgen zitierte, sinkt die Stromsteuer zum 1. Januar 2027 für alle Verbraucher und Unternehmen auf das EU-Minimum. Die 5,4 Milliarden Euro im Jahr sind jedoch nur für 2027 gegenfinanziert. Reicht das Geld vom EEG-Konto nicht, will die Koalition Subventionen streichen oder andere Steuern erhöhen – genannt wird ausdrücklich die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge. Der DAX-Future notierte am Morgen mit 26.104 Punkten 0,2 Prozent im Minus, nach einem Verlust von 2,1 Prozent am Dienstag.
Koalitionsausschuss: Stromsteuer-Senkung nur für 2027 finanziert, Spritpreisdeckel ab Januar – wird die Abgeltungsteuer zur Reserve?
Das Ergebnispapier des Koalitionsausschusses liegt vor: Die Stromsteuer sinkt ab 2027 für alle, gesichert ist das Geld aber nur für ein Jahr. Als Notreserve nennt die Koalition Subventionsabbau oder höhere Steuern, etwa auf Kapitalerträge. Dazu kommt ein Spritpreisdeckel ab 1. Januar. Was das für DAX, Versorger, Mineralölwirtschaft und Anleger bedeutet.
Damit ist der größte Streit der schwarz-roten Koalition vorerst beigelegt, die Rechnung aber nur vertagt. Für Anleger ist das Ergebnispapier deshalb mehr als eine Nachricht über die Stromrechnung: Es enthält eine Option, die direkt auf Depots durchschlagen könnte, und einen Eingriff in die Preisbildung an der Zapfsäule.
Die Beschlüsse
Was hat der Koalitionsausschuss zur Stromsteuer beschlossen?
Nach mehr als acht Stunden im Kanzleramt verließen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil und CSU-Chef Markus Söder gegen 2 Uhr das Gebäude. Am Morgen folgte die schriftliche Unterrichtung. Der Kern: Der Stromsteuersatz sinkt von 2,05 Cent je Kilowattstunde auf das europarechtliche Minimum von 0,1 Cent. Bisher galt der ermäßigte Satz nur für bestimmte Unternehmen, künftig auch für Privathaushalte, Handel, Handwerk und Dienstleister.
Im Papier heißt es nach dpa-Angaben: „Eine dauerhafte Reduktion ist beabsichtigt.“ Voraussetzung sei eine nachhaltige Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt 2028. Mit anderen Worten: Die Senkung ist politisch gewollt, haushälterisch aber bislang nur ein Jahr lang abgesichert.
Für Verbraucher ist der Effekt spürbar, aber begrenzt. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox, die dpa zitiert, spart ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 7,75 Euro im Monat, ein Single-Haushalt mit 1.500 Kilowattstunden etwa 3 Euro.
|Thema
|Beschluss
|Offen
|Stromsteuer
|0,1 ct/kWh für alle ab 1.1.2027
|Finanzierung ab 2028
|Finanzierung 2027
|Überschüsse auf dem EEG-Konto
|Notfall-Paket: Subventionsabbau oder Steuererhöhungen, etwa Abgeltungsteuer
|Spritpreisdeckel
|Aktivierung ab 1.1.2027 für drei Monate, Kabinett am 2.12.
|genauer Mechanismus
|Rente
|fester Termin für den Kabinettsbeschluss vereinbart
|Inhalt der Streitpunkte
Stand 18.11.2026, ca. 08:15 Uhr; laut dpa-Berichten über das Ergebnispapier und ZDF.
Quelle: dpa via nw.de und news.de, ZDF
Die Finanzierung
Stromsteuer und Abgeltungsteuer: Was heißt die Reserve für Anleger?
Die eigentliche Pointe steht im Kleingedruckten der Finanzierung.
Für 2027 setzt die Koalition auf Überschüsse auf dem EEG-Konto, mit dem die Förderung erneuerbarer Energien abgewickelt wird. Diesen Weg hatte die Union vorgeschlagen; die SPD hielt den Griff in das Konto vor der Sitzung laut ZDF für verfassungsrechtlich riskant. Reichen die Mittel nicht, soll laut dpa ein Maßnahmenpaket folgen – mit dem Abbau von Subventionen oder der Erhöhung anderer Steuern, zum Beispiel der Abgeltungsteuer. Die SPD hatte schon vor dem Treffen höhere Körperschaft- oder Abgeltungsteuern ins Spiel gebracht.
Einschätzung der Redaktion: Eine höhere Abgeltungsteuer ist damit kein Beschluss, aber eine offiziell genannte Option. Sie würde Dividenden, Zinsen und realisierte Kursgewinne von Privatanlegern betreffen. Ob es dazu kommt, hängt vor allem davon ab, wie viel Geld das EEG-Konto 2027 tatsächlich abwirft – und das wiederum vom Börsenstrompreis. Für die Jahre ab 2028 bleibt die Finanzierungsfrage ohnehin offen, sie dürfte die Haushaltsberatungen im kommenden Jahr prägen.
Die Zapfsäule
Spritpreisdeckel ab Januar: Wie soll er funktionieren?
Zweiter großer Punkt ist der Spritpreisdeckel. Er soll den Tankrabatt ablösen, der seit Anfang Oktober gilt und Ende Dezember ausläuft. Laut dpa will das Kabinett am 2. Dezember einen Gesetzentwurf und eine Rechtsverordnung beschließen, um den Deckel zum 1. Januar 2027 zu „aktivieren“ – zunächst für drei Monate. Die Versorgungssicherheit müsse jederzeit gewährleistet sein, heißt es.
Wie der Mechanismus genau aussieht, ist noch unklar. Der bisherige Entwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sah vor, dass der Deckel erst greift, wenn Benzin oder Diesel drei Wochen in Folge mehr als fünf Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt liegen. Die SPD hielt das für wirkungslos. Der SPD-Politiker Armand Zorn forderte Reiche nach dpa-Angaben auf, rasch einen neuen Entwurf vorzulegen.
Das große Bild
Was bedeuten die Beschlüsse für DAX, Versorger und Ölkonzerne?
Für die Konjunktur ist die Stromsteuer-Senkung ein Baustein, kein Befreiungsschlag. Energieintensive Großverbraucher aus Chemie und Stahl zahlen bereits den reduzierten Satz; für sie zählt eher der Industriestrompreis. Entlastet werden vor allem Haushalte und der Mittelstand – Gruppen, deren Kaufkraft und Kosten für Konsum- und Binnenwerte im MDAX und SDAX eine Rolle spielen.
Für Versorger wie E.ON und RWE bedeutet ein niedrigerer Endkundenpreis keinen direkten Margeneffekt, weil die Steuer durchgereicht wird. Einschätzung der Redaktion: Mittelfristig könnte ein günstigerer Strompreis Elektrifizierung, Wärmepumpen und E-Mobilität etwas attraktiver machen. Belastbar beziffern lässt sich das derzeit nicht.
Heikler ist der Spritpreisdeckel für die Mineralölwirtschaft und Tankstellenbetreiber. Ein staatlicher Deckel greift in Margen ein; wie stark, hängt vom noch unbekannten Mechanismus ab. Gleichzeitig ist der Ölpreis zuletzt gefallen: Brent lag am Dienstagabend laut dpa-AFX bei rund 92 Dollar je Barrel. Je niedriger der Rohölpreis, desto seltener dürfte ein Deckel überhaupt greifen.
Am Anleihemarkt bleibt der Bund im Blick. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen schloss am Dienstag laut dpa-AFX bei 3,38 Prozent. Jede Entlastung ohne dauerhafte Gegenfinanzierung erhöht den Finanzierungsbedarf – zusätzlich zu den Rekordinvestitionen über Sondervermögen.
Termine
Wie geht es nach dem Koalitionsausschuss weiter?
FAQ: Koalitionsausschuss und Stromsteuer
Sinkt die Stromsteuer dauerhaft? Beschlossen ist die Senkung ab 1. Januar 2027 für alle. Laut Ergebnispapier ist eine dauerhafte Reduktion beabsichtigt, dafür fehlt aber noch eine Gegenfinanzierung im Haushalt 2028.
Steigt jetzt die Abgeltungsteuer? Nein, beschlossen ist das nicht. Die Koalition nennt höhere Steuern, etwa die Abgeltungsteuer, nur als Möglichkeit, falls die Überschüsse auf dem EEG-Konto für 2027 nicht reichen.
Ab wann gilt der Spritpreisdeckel? Er soll ab 1. Januar 2027 für drei Monate aktiviert werden. Das Kabinett will am 2. Dezember die Rechtsgrundlagen beschließen; die genaue Ausgestaltung ist noch offen.
Was bedeuten die Beschlüsse für den DAX? Direkte Kurseffekte dürften begrenzt sein. Wichtiger für Anleger sind die Finanzierungsfrage, mögliche Steuererhöhungen und die Folgen für die Bundesanleihen.
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