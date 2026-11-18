Nach mehr als acht Stunden im Kanzleramt verließen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil und CSU-Chef Markus Söder gegen 2 Uhr das Gebäude. Am Morgen folgte die schriftliche Unterrichtung. Der Kern: Der Stromsteuersatz sinkt von 2,05 Cent je Kilowattstunde auf das europarechtliche Minimum von 0,1 Cent. Bisher galt der ermäßigte Satz nur für bestimmte Unternehmen, künftig auch für Privathaushalte, Handel, Handwerk und Dienstleister.

Im Papier heißt es nach dpa-Angaben: „Eine dauerhafte Reduktion ist beabsichtigt.“ Voraussetzung sei eine nachhaltige Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt 2028. Mit anderen Worten: Die Senkung ist politisch gewollt, haushälterisch aber bislang nur ein Jahr lang abgesichert.

Für Verbraucher ist der Effekt spürbar, aber begrenzt. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox, die dpa zitiert, spart ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 7,75 Euro im Monat, ein Single-Haushalt mit 1.500 Kilowattstunden etwa 3 Euro.