Bei der Stromsteuer sinkt der Satz von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde, das europäische Mindestmaß. Nach Berechnungen sparen ein Dreipersonenhaushalt mit 4.000 Kilowattstunden rund 7,75 Euro im Monat und ein Single mit 1.500 Kilowattstunden etwa 3 Euro. Finanziert ist die Entlastung nur für 2027, aus Rücklagen des EEG-Kontos; eine dauerhafte Senkung setzt laut Koalitionspapier „eine nachhaltige Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt 2028“ voraus.

Diskutiert werden Subventionsabbau, eine höhere Abgeltungsteuer oder eine höhere Körperschaftsteuer. Die SPD hält die Nutzung des EEG-Kontos nach Darstellung von news.de für verfassungsrechtlich riskant. Eine Entscheidung darüber ist nicht gefallen.