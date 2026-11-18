Die Koalition hat in der Nacht zum Mittwoch geliefert, wo sie sich einig war – und vertagt, wo nicht: Beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt beschlossen Union und SPD nach mehr als acht Stunden eine Senkung der Stromsteuer, die Kalte Progression bleibt dagegen offen. Ein voller Ausgleich würde 2027 rund 4,2 Milliarden Euro kosten, davon 1,8 Milliarden Euro für den Bund (Cash., 18.11.2026, 09:36 Uhr). Der DAX notierte am Mittag bei rund 26.088 Punkten, ein Plus von 0,2 Prozent (dpa-AFX, 12:10 Uhr).
Koalition vertagt Kalte Progression: 4,2 Milliarden Euro offen, Stromsteuer nur für 2027 finanziert - Welche Termine im Dezember entscheiden?
Nach acht Stunden im Kanzleramt hat die Koalition die Stromsteuer gesenkt, die Kalte Progression aber vertagt. Ein voller Ausgleich würde 2027 rund 4,2 Milliarden Euro kosten. Die wichtigsten Termine bis Weihnachten und was sie für DAX, Anleger und Steuerzahler bedeuten.
Für Anleger ist weniger die Einzelmaßnahme entscheidend als die Frage der Finanzierung. Fast alle Entlastungen stehen unter dem Vorbehalt des Bundeshaushalts. Das beeinflusst die Erwartungen zu Staatsausgaben, Neuverschuldung und damit zu Bundesanleihen und zinssensiblen Aktien im DAX. Welche Steuer am Ende steigt, ist offen.
Koalitionsausschuss
Was hat der Koalitionsausschuss beschlossen – und was ist offen?
|Thema
|Ergebnis
|Stand
|Stromsteuer
|Senkung auf 0,1 ct/kWh ab 1.1.2027, Kosten 5,4 Mrd. € jährlich
|beschlossen, nur 2027 finanziert
|Spritpreisdeckel
|löst ab 1.1.2027 den Tankrabatt ab, zunächst für drei Monate
|Ausgestaltung offen
|Kalte Progression
|voller Ausgleich 2027 kostet 4,2 Mrd. € (Bund 1,8 Mrd. €)
|vertagt
|Rentenreform / Rente mit 63
|keine Einigung
|Kabinett 9. oder 16.12. angestrebt
Stand: 18.11.2026; Angaben laut Cash. und news.de (dpa-basiert). Einzelheiten zur Ausgestaltung des Spritpreisdeckels waren zunächst nicht bekannt.
Quelle: Cash. (09:36 Uhr), news.de (08:03 Uhr)
Bei der Stromsteuer sinkt der Satz von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde, das europäische Mindestmaß. Nach Berechnungen sparen ein Dreipersonenhaushalt mit 4.000 Kilowattstunden rund 7,75 Euro im Monat und ein Single mit 1.500 Kilowattstunden etwa 3 Euro. Finanziert ist die Entlastung nur für 2027, aus Rücklagen des EEG-Kontos; eine dauerhafte Senkung setzt laut Koalitionspapier „eine nachhaltige Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt 2028“ voraus.
Diskutiert werden Subventionsabbau, eine höhere Abgeltungsteuer oder eine höhere Körperschaftsteuer. Die SPD hält die Nutzung des EEG-Kontos nach Darstellung von news.de für verfassungsrechtlich riskant. Eine Entscheidung darüber ist nicht gefallen.
Steuerpolitik
Was bedeutet die vertagte Kalte Progression – für Steuerzahler und Anleger?
Kalte Progression bedeutet: Gehaltserhöhungen, die nur die Inflation ausgleichen, können Beschäftigte in einen höheren Steuertarif schieben. Ein Ausgleich passt den Tarif an. Die Koalition schob die Entscheidung auf; die Kosten von 4,2 Milliarden Euro 2027 stünden zusätzlich zu den 5,4 Milliarden Euro der Stromsteuer. Die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Eurostat-Schnellschätzung bei 4,0 Prozent, in Deutschland bei 2,8 Prozent (DATEV/BMWE, 13.11.2026).
Für Anleger relevant ist die Debatte über Kapitalerträge: Im Gespräch ist unter anderem eine höhere Abgeltungsteuer als Gegenfinanzierung. Beschlossen ist dazu nichts. Eine Einschätzung der Redaktion: Konkrete Vorschläge dürften erst im Haushaltsentwurf 2028 sichtbar werden.
Termine
Welche Termine im Dezember zählen – für Rente, Sprit und Haushalt?
1.1.2027: Stromsteuersenkung und Spritpreisdeckel sollen greifen; der Tankrabatt läuft zum Jahresende aus.
2.12.2026: Das Kabinett soll laut Cash. über den Spritpreisdeckel entscheiden.
9. oder 16.12.2026: angestrebter Kabinettsbeschluss zur Rentenreform; bei Einigung bis zum 9. Dezember könnte der Bundestag noch vor Weihnachten beraten.
17.12.2026: nächste EZB-Zinsentscheidung (StockAnalysis, 4.11.2026).
Häufige Fragen zur Koalitionseinigung
Wie stark sinkt die Stromsteuer? Ab dem 1. Januar 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde, laut Koalition zunächst nur für 2027 finanziert.
Was ist mit der Kalten Progression? Die Entscheidung wurde vertagt; ein voller Ausgleich würde 2027 rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Wann kommt der Spritpreisdeckel? Zum 1. Januar 2027, zunächst für drei Monate, als Nachfolger des Tankrabatts. Die Details sind offen.
Was bedeutet das für den DAX? Unmittelbare Kursreaktionen sind nicht belegt. Relevant sind die Finanzierungsfragen und mögliche Steueränderungen ab 2028.
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