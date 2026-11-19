Die Bundesregierung nennt rund 37 Staaten auf Ebene der Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO (Costa, von der Leyen, Kallas, Rutte). DW zählt 36 Staaten, davon 26 mit Präsidenten oder Regierungschefs. Die Partner bekräftigten die Bereitschaft zu Sicherheitsgarantien nach einer Waffenruhe und betonten Luftverteidigung sowie Winterhilfe für die Energieversorgung. Beträge, Truppenstärke und Mandat der Multinationalen Truppe nennen die Quellen nicht.

Zur Sanktionsfrage heißt es auf deutscher Seite laut DW, eine teilweise Aufhebung werde erst nach echten Ergebnissen künftiger Gespräche diskutiert. Einen Sanktionsbeschluss gab es nach den gelesenen Quellen nicht.