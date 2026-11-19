Beim Treffen der Koalition der Willigen im Berliner Kanzleramt haben die Teilnehmer am 19. November 2026 laut Bundesregierung ihre Bereitschaft zu „robusten und rechtlich bindenden Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine nach einem Waffenstillstand bekräftigt, inklusive einer „Multinational Force Ukraine“, abgestimmt mit den USA. Nach DW erschienen die US-Gesandten Jared Kushner und Steven Witkoff unangekündigt. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte: „Ein Jalta-Format wird den Frieden nicht bringen.“ Für die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) und Rüstungsaktien bleibt die Lage gemischt: Hilfen und Garantien stützen Verteidigungsbudgets, ein Frieden kann das Gegenteil bedeuten. Eine Kursreaktion ist in den gelesenen Quellen nicht belegt.
Koalition der Willigen: Merz warnt vor „Jalta-Format“, Kushner und Witkoff überraschend dabei – was heißt das Berliner Treffen für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Rund 37 Staaten haben in Berlin Sicherheitsgarantien und eine Multinationale Truppe für die Ukraine bekräftigt. Überraschend waren die US-Gesandten Kushner und Witkoff dabei, Putin deutete Gespräche in Moskau an. Was das Ergebnis für Rüstungsaktien, die Rheinmetall Aktie und Sanktionen bedeutet.
Das Ergebnis
Was hat die Koalition der Willigen in Berlin beschlossen?
Die Bundesregierung nennt rund 37 Staaten auf Ebene der Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO (Costa, von der Leyen, Kallas, Rutte). DW zählt 36 Staaten, davon 26 mit Präsidenten oder Regierungschefs. Die Partner bekräftigten die Bereitschaft zu Sicherheitsgarantien nach einer Waffenruhe und betonten Luftverteidigung sowie Winterhilfe für die Energieversorgung. Beträge, Truppenstärke und Mandat der Multinationalen Truppe nennen die Quellen nicht.
Zur Sanktionsfrage heißt es auf deutscher Seite laut DW, eine teilweise Aufhebung werde erst nach echten Ergebnissen künftiger Gespräche diskutiert. Einen Sanktionsbeschluss gab es nach den gelesenen Quellen nicht.
|Punkt
|Stand
|Teilnehmer
|rund 37 Staaten (Bundesregierung), 36 (DW)
|Sicherheitsgarantien
|Bereitschaft nach Waffenstillstand bekräftigt, Multinational Force Ukraine
|Hilfen
|Luftverteidigung und Winterhilfe betont, keine Beträge genannt
|Sanktionen
|Teillockerung erst nach Ergebnissen künftiger Gespräche
|US-Seite
|Kushner und Witkoff unangekündigt dabei
|Nächster Termin
|Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum, 20. November, Berlin
Teilnehmerzahlen je nach Quelle unterschiedlich.
Quelle: Bundesregierung; DW via Yahoo, 19.11.2026
Die Diplomatie
Wie positioniert sich Europa gegenüber Washington und Moskau?
Nach der Bundesregierung wurde im Format „Team Europa“ abgestimmt, das am 13. November in Dublin festgelegt wurde: die EU-Institutionen plus die fünf großen Staaten Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien. Es geht um die nächsten Schritte nach Gesprächen in Abu Dhabi über direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine mit US-Beteiligung. Kushner sagte laut DW über Trump, er habe nicht die Absicht, irgendetwas einseitig durchzusetzen. Putin erklärte nach dem Gespräch in Shenzhen mit Trump und Xi, die Europäer könnten zum Sondieren nach Moskau kommen. Der Politikwissenschaftler Stefan Meister (DGAP) zeigte sich skeptisch zu den Erfolgsaussichten.
Das große Bild
Was bedeutet das für Rüstungsaktien und den DAX?
Für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie zählt, ob Europa langfristig Waffen, Munition und Luftverteidigung beschafft. Die Bundesregierung stellt Drohnenproduktion und gemeinsame Rüstung ins Zentrum des Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforums am 20. November. Ein Waffenstillstand könnte Aufträge verändern, Sicherheitsgarantien mit einer Multinationalen Truppe sprechen dagegen für anhaltenden Bedarf. Welche Wirkung überwiegt, ist offen; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten, 1,06 Prozent im Minus (dpa-AFX, onvista, 17:11 Uhr); Rüstungswerte sind dort nur ein Teil der Geschichte.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
20. November: Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum in Berlin mit Eröffnungsrede von Bundeskanzler Merz.
Konkretisierung von Mandat und Größe der Multinational Force Ukraine.
Reaktion Moskaus auf die Idee von Sondierungen in Moskau.
FAQ
Häufige Fragen zur Koalition der Willigen
Was ist die Koalition der Willigen? Ein Bündnis von rund 37 Staaten, das Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand vorbereitet.
Was wurde in Berlin beschlossen? Die Partner bekräftigten Garantien, eine Multinational Force Ukraine und Hilfen für Luftverteidigung und Winterversorgung; Beträge nennen die Quellen nicht.
Waren die USA beteiligt? Laut DW erschienen Jared Kushner und Steven Witkoff unangekündigt.
Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie? Eine Kursreaktion ist nicht belegt; Rüstungsaktien reagieren auf Aufträge und Friedenshoffnung gleichermaßen.
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