Berlin ist heute Verhandlungsort: Bundeskanzler Merz empfängt gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premierminister Burnham die Koalition der Willigen, laut Handelsblatt/dpa Vertreter von 37 Ländern, dazu Wolodymyr Selenskyj und die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner. Das Ziel: Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand, einschließlich der multinationalen Truppe, deren genaue Ausgestaltung unklar ist. Für die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, FSE: RHM) und andere Rüstungsaktien ist das Treffen ein Gradmesser: Konkrete Zusagen könnten Beschaffung stützen, Friedenshoffnung kann Rüstungswerte zugleich belasten. Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Koalition der Willigen: 37 Staaten im Kanzleramt, Pressekonferenz um 17.15 Uhr - Sicherheitsgarantien und Truppe für die Ukraine - Was ist für Rüstungsaktien schon eingepreist?
Heute tagt im Berliner Kanzleramt die Koalition der Willigen mit Selenskyj und den US-Unterhändlern Witkoff und Kushner. Es geht um Sicherheitsgarantien, eine multinationale Truppe und die 45-Milliarden-Lücke der Ukraine. Der Fahrplan des Tages und was er für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien bedeuten kann.
Der Fahrplan
Wie läuft der Gipfeltag im Kanzleramt ab?
Parallel ging in Shenzhen das Treffen von Trump, Xi Jinping und Putin zu Ende, zu dem Berlin laut Regierungskreisen „schnell und gemeinsam und gut vorbereitet" reagieren wolle. Die Europäer wollen bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland mit am Tisch sitzen; USA und Ukraine unterstützen das laut Handelsblatt, Russland sende dagegen widersprüchliche Signale. Die direkten Gespräche waren in der vergangenen Woche in Abu Dhabi wieder aufgenommen worden.
Die Garantien
Was könnten Sicherheitsgarantien und die Truppe konkret bedeuten?
Die Koalition hatte im Dezember 2025 beschlossen, eine multinationale Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands aufzustellen. Ein erstes Manöver mit rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern läuft laut Handelsblatt in Polen, über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer, mit Beteiligung der Bundeswehr. Offen bleibt, wer welche Fähigkeiten stellt und wie Garantien finanziert werden. Beim Geld ist die Lage unübersichtlich: Die EU-Kommission hat für die 45-Milliarden-Lücke einen Vorschlag vorgelegt, vier Länder lehnen eine Beteiligung bisher ab.
Die Börse
Was bedeutet der Gipfel für die Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Der Gipfel liefert für Anleger zwei gegenläufige Signale. Verbindliche europäische Sicherheitszusagen sprechen für anhaltende Verteidigungsausgaben und Beschaffung bei Rüstungsaktien wie der Rheinmetall Aktie. Ein Waffenstillstand, der das Kampfgeschehen beendet, kann dagegen die Fantasie auf Munitions- und Fahrzeugnachschub dämpfen. Welche Aufträge Hersteller daraus erhalten, ist aus den Berichten nicht ablesbar, ebenso wenig die Kursreaktion; das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose. Einen belegten aktuellen Kurs der Rheinmetall Aktie mit Uhrzeit hatte die Redaktion für diesen Beitrag nicht.
Termine
Was beobachten Anleger nach dem Gipfel?
Nach der Pressekonferenz am Nachmittag zählen die Aussagen zu konkreten Garantien, Truppenstärke und Finanzierung. Hinzu kommen der geplante EU-Sondergipfel Ende November und die Bundestagsabstimmung über den Haushalt 2027 am 27. November. Die Termine nach dem Gipfeltag nennt die Quelle selbst nicht; die beiden letztgenannten stammen aus früheren Berichten.
FAQ
Häufige Fragen zur Koalition der Willigen
Wer nimmt am Gipfel teil? Laut Handelsblatt Merz, Macron, Burnham, Selenskyj, die US-Unterhändler Witkoff und Kushner sowie Vertreter von 37 Ländern.
Worum geht es? Um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die multinationale Truppe, Finanzierung und die Rolle Europas bei den Verhandlungen.
Wann gibt es Ergebnisse? Eine gemeinsame Pressekonferenz ist gegen 17:15 Uhr geplant.
Was heißt das für die Rheinmetall Aktie? Der Gipfel ist ein Faktor unter mehreren; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht ableiten.
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