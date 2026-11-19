Wer nimmt am Gipfel teil? Laut Handelsblatt Merz, Macron, Burnham, Selenskyj, die US-Unterhändler Witkoff und Kushner sowie Vertreter von 37 Ländern.

Worum geht es? Um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die multinationale Truppe, Finanzierung und die Rolle Europas bei den Verhandlungen.

Wann gibt es Ergebnisse? Eine gemeinsame Pressekonferenz ist gegen 17:15 Uhr geplant.

Was heißt das für die Rheinmetall Aktie? Der Gipfel ist ein Faktor unter mehreren; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht ableiten.