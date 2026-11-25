Knorr-Bremse Aktie: Lkw-Werte im Aufwind, Investorenkonferenz im Blick – der Bremsenhersteller löst sich als MDAX Gewinner von der 92-Euro-Marke

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die Knorr-Bremse Aktie gewinnt am Mittwoch 1,36 Prozent auf 93,00 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Die Erholung der Fahrzeugwerte und ein Auftritt auf einer Investorenkonferenz begleiten den Anstieg. Operativ steht der Konzern solide da.

Bild: KI-generiert

Die Knorr-Bremse Aktie beendet den Mittwoch mit Gewinnen. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Münchner Brems- und Systemherstellers bei 93,00 Euro, ein Plus von 1,36 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 91,75 Euro am Dienstag. Damit gehört Knorr-Bremse zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Knorr-Bremse Aktie am Abend 93,00 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,36 % Auftragsbestand 7,9 Mrd. EUR angepeilte operative EBIT-Marge 2026 14 bis 14,5 % Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; Knorr-Bremse Der Auslöser Warum die Knorr-Bremse Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine kursbewegende Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Knorr-Bremse von der Erholung der Fahrzeugwerte. Laut dpa-AFX setzten Autowerte am Mittwoch nach einem Tief seit mehr als sechs Jahren zur Erholung an, auch Lkw-Bauer stehen bei Analysten wieder hoch im Kurs. Zudem stand für Mittwoch die Industrials-and-Infrastructure-Konferenz von Bernstein im Kalender des Konzerns. Zuletzt meldete Knorr-Bremse zudem einen symbolträchtigen Erfolg: Der Konzern gewann nach eigenen Angaben den ersten Ausrüstungsvertrag für die Digitale Automatische Kupplung in Europa. Die Technik soll den Güterverkehr auf der Schiene automatisieren und gilt als großes Wachstumsfeld. Die Fundamentaldaten Starkes Quartal, schwächere Bahnaufträge Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro, das operative EBIT um 19 Prozent auf 299 Millionen Euro. Der freie Mittelzufluss legte um knapp 50 Prozent auf 238 Millionen Euro zu. Umsatz und Mittelzufluss sollen 2026 am oberen Ende der Prognosespannen liegen. Ein Wermutstropfen: Der Auftragseingang im Bahngeschäft sank um 11 Prozent. Was für die Knorr-Bremse Aktie sprechen könnte Prognose am oberen Ende der Spanne

Auftragsbestand von 7,9 Milliarden Euro

Erster DAK-Auftrag in Europa Was Anleger bedenken sollten Bahn-Aufträge zuletzt rückläufig

Schwaches Lkw-Geschäft

Kein konkreter Kurstreiber am Mittwoch Einordnung der Redaktion: Die Knorr-Bremse Aktie ist MDAX Gewinner in einem freundlichen Umfeld für Fahrzeugwerte. Die operative Lage ist solide, ein eigener Auslöser für den Mittwoch fehlt. FAQ Häufige Fragen zur Knorr-Bremse Aktie Warum steigt die Knorr-Bremse Aktie heute?

Eine konkrete Meldung gibt es nicht. Fahrzeugwerte erholen sich, Knorr-Bremse zieht mit. Was ist die Digitale Automatische Kupplung?

Ein System, das Güterwagen automatisch verbindet und Daten überträgt. Knorr-Bremse hat dafür den ersten Ausrüstungsvertrag in Europa gewonnen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Knorr-Bremse Aktie?

ISIN DE000KBX1006, WKN KBX100. Handelssymbol an deutschen Börsen: KBX. US-Handelssymbol: KNRRY. Fazit zur Knorr-Bremse Aktie Die Knorr-Bremse Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Die Erholung der Fahrzeugwerte trägt den Kurs, operativ liefert der Konzern solide Zahlen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.