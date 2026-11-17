Die deutschen Krankenhäuser schlagen Alarm: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht durch die Spar- und Reformgesetze der Bundesregierung bis zu 127.000 Arbeitsplätze in Kliniken gefährdet und warnt vor einer neuen Pleitewelle. Am Aktienmarkt blieb die Debatte bislang ohne große Wirkung: Die Fresenius Aktie (Kürzel FRE), Mutter des größten privaten Klinikbetreibers Helios, notierte am Dienstag um 14:48 Uhr auf Xetra mit 53,76 Euro nur 0,2 Prozent im Minus – und damit nahe dem Mehrjahreshoch vom Montag.

Die Warnung kam zum Auftakt des 49. Deutschen Krankenhaustags in Düsseldorf. Sie trifft auf eine Bundesregierung, die die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung bremsen will, um die Beiträge stabil zu halten. Am Freitag, 20. November, berät der Bundesrat über die Notfallreform, an die Änderungen des Sparpakets angehängt sind.