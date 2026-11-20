Der Dialog trifft auf eine Konjunktur, die besser läuft als befürchtet, aber unter hoher Inflation steht. Die EU-Kommission hob ihre Prognose für das deutsche Wachstum 2026 auf 1,3 Prozent an; für die EU rechnet sie mit einer Inflation von 3,3 Prozent im Jahr 2026 und 3,2 Prozent 2027 (dpa via Yahoo Finance, 17.11.2026). Kommissar Valdis Dombrovskis sagte, Europas Wirtschaft halte sich 2026 besser als erwartet. An den Märkten dominieren derzeit allerdings andere Themen: der KI-Ausverkauf an den Technologiebörsen, Zinserhöhungserwartungen bei EZB und Fed und ein starker Dollar.

Einschätzung der Redaktion: Ein Prozess, der erst 2028 sein Ergebnis veröffentlicht, liefert dem Markt kurzfristig keine Entscheidung zu Steuern, Schulden oder Investitionen. Für DAX-Konzerne, vor allem Industrie-, Bau- und Rüstungswerte, sowie für Bundesanleihen kommt es auf die konkreten Haushaltsbeschlüsse an, die in den kommenden Wochen anstehen. Dass das Finanzministerium Verteidigungsausgaben, Rentenfinanzierung und Industriepolitik in einem Rahmen diskutieren will, zeigt, wie viele Ansprüche an den Bundeshaushalt konkurrieren.