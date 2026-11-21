Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz laut Benzinga auf 4,14 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,22 Dollar über den erwarteten 1,18 Dollar. Das Geschäft mit Advanced Packaging für KI-Chips erreichte 1,1 Milliarden Dollar. Durch den Kursrutsch ist die KLA Aktie deutlich günstiger geworden: Laut Trefis fiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,4 Ende September auf 34,4 Anfang November – vor dem jüngsten Absturz.