Die KLA Aktie (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Handelssymbol Frankfurt: KLA, US-Handelssymbol: KLAC, Nasdaq) hat am Freitag, 20. November 2026, rund 10 Prozent verloren und bei knapp 127 Dollar geschlossen. Eine Woche zuvor hatte sie noch bei 152,32 Dollar gestanden. Der Spezialist für Prüf- und Messsysteme in Chipfabriken gehört damit zu den größten Verlierern einer historischen Chipwoche.
KLA Aktie: Rund 17 Prozent Wochenverlust, Chef verkaufte vorher Aktien – was steckt hinter dem Absturz des Chip-Prüfers?
Die KLA Aktie fällt am Freitag um gut 10 Prozent und verliert in der Woche rund 17 Prozent. Die Zahlen waren gut, die Bewertung ist gesunken. Was den Chipausrüster belastet.
Die Woche
Warum die KLA Aktie mit dem Sektor einbrach
Eine Unternehmensnachricht gab es laut Tickeron nicht. Auslöser war die globale Flucht aus KI- und Halbleiterwerten: Taiwans Taiex verlor am Freitag 6,2 Prozent, Südkoreas Kospi und Japans Nikkei jeweils mehr als 5 Prozent. Die Ausrüster Lam Research und Applied Materials fielen ähnlich stark wie die KLA Aktie.
Bereits am 10. November hatte Konzernchef Richard Wallace laut Traders Union 72.014 Aktien verkauft. Solche Verkäufe sind bei US-Vorständen häufig vorab geplant und sagen für sich genommen wenig über die Geschäftsaussichten.
Die Fakten
Das Geschäft läuft weiter stark
Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz laut Benzinga auf 4,14 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,22 Dollar über den erwarteten 1,18 Dollar. Das Geschäft mit Advanced Packaging für KI-Chips erreichte 1,1 Milliarden Dollar. Durch den Kursrutsch ist die KLA Aktie deutlich günstiger geworden: Laut Trefis fiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,4 Ende September auf 34,4 Anfang November – vor dem jüngsten Absturz.
Susquehanna-Analyst Mehdi Hosseini senkte sein Kursziel nach den Zahlen von 215 auf 190 Dollar und blieb bei „Neutral“. Citigroup hielt an „Buy“ fest, nahm das Ziel aber von 290 auf 275 Dollar zurück. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur KLA Aktie
Warum fällt die KLA Aktie?
Wegen des globalen Ausverkaufs bei Halbleiterwerten. Eine schlechte Unternehmensnachricht gab es nicht.
Was macht KLA?
KLA liefert Prüf- und Messsysteme, mit denen Chiphersteller Fehler in der Produktion erkennen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der KLA Aktie?
ISIN US4824801009, WKN 865884, deutsches Kürzel KLA, US-Handelssymbol KLAC an der Nasdaq.
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