Kioxia, die frühere Speichersparte von Toshiba, verkauft NAND-Flash und Speicherlaufwerke für Rechenzentren. Im Quartal von Juli bis September stieg der Umsatz um 453 Prozent auf 2,48 Billionen Yen. Rund 65 Prozent der Erlöse mit Speicherlaufwerken stammten aus Rechenzentren.

Der Ausblick bremst die Euphorie. Für Oktober bis Dezember erwartet Kioxia rund 2,5 Billionen Yen Umsatz und damit nur 0,8 Prozent mehr als im Vorquartal. Nach dieser Prognose war die Aktie am 2. November um 15,8 Prozent gefallen. Hinzu kommen Warnungen von Marktforschern vor sinkenden Preisen für Flash-Speicher im kommenden Jahr.