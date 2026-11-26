Die Kioxia Aktie ist in dieser Woche eine Achterbahn. Am Dienstag plus 9,95 Prozent auf 8.034 Yen, am Mittwoch minus 14,2 Prozent auf 6.895 Yen, am Donnerstag nach Berichten von Bloomberg ein Sprung um rund 12 Prozent. Zeitweise erreichte das Papier mit 7.895 Yen das Tageslimit der Tokioter Börse. Über den Auslöser gibt es zwei Lesarten: Bloomberg nennt eine Zusammenarbeit mit Nvidia, ein anderer Bericht eine Dividende der operativen Tochter an die Holding von rund 2,2 Billionen Yen.
Kioxia Aktie: Erst minus 14, dann plus 12 Prozent – was hinter der wilden Fahrt des Speicherchip-Riesen steckt
Die Kioxia Aktie springt am Donnerstag in Tokio um rund 12 Prozent und stößt zeitweise an die Tagesgrenze. Am Mittwoch hatte der Flash-Speicher-Hersteller 14 Prozent verloren. Die Gründe für den Sprung sind in den Berichten unterschiedlich.
Das Geschäft
Rekordumsatz, aber ein flacher Ausblick
Kioxia, die frühere Speichersparte von Toshiba, verkauft NAND-Flash und Speicherlaufwerke für Rechenzentren. Im Quartal von Juli bis September stieg der Umsatz um 453 Prozent auf 2,48 Billionen Yen. Rund 65 Prozent der Erlöse mit Speicherlaufwerken stammten aus Rechenzentren.
Der Ausblick bremst die Euphorie. Für Oktober bis Dezember erwartet Kioxia rund 2,5 Billionen Yen Umsatz und damit nur 0,8 Prozent mehr als im Vorquartal. Nach dieser Prognose war die Aktie am 2. November um 15,8 Prozent gefallen. Hinzu kommen Warnungen von Marktforschern vor sinkenden Preisen für Flash-Speicher im kommenden Jahr.
Die Einordnung
Günstig bewertet, extrem schwankungsanfällig
Gemessen am hochgerechneten Quartalsgewinn wird die Kioxia Aktie nach Berechnungen von GuruFocus nur mit etwa dem 2,2-Fachen bewertet. So niedrige Werte sind bei Speicherherstellern ein Zeichen, dass der Markt mit sinkenden Gewinnen rechnet. Speicherpreise schwanken stark, und die Aktie verstärkt jede Bewegung des KI-Sektors.
Am Donnerstag lag Kioxia an der Spitze einer breiten Erholung in Asien. Auch SoftBank, Advantest und die koreanischen Speicherwerte SK hynix und Samsung legten zu.
Bei der Kioxia Aktie bewegen Tagesmeldungen den Kurs zweistellig. Für die Richtung zählen aber die Flash-Preise des kommenden Jahres.
Häufige Fragen zur Kioxia Aktie
Warum steigt die Kioxia Aktie am 26. November 2026?
Berichte nennen eine Kooperation mit Nvidia beziehungsweise eine hohe Dividende der Tochtergesellschaft an die Holding. Zudem erholten sich KI-Werte in Asien.
Was stellt Kioxia her?
NAND-Flash-Speicher und Speicherlaufwerke, vor allem für Rechenzentren.
Wie lautet der Ausblick?
Für Oktober bis Dezember erwartet Kioxia rund 2,5 Billionen Yen Umsatz.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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