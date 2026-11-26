Barclays-Analyst Timothy Lee sieht 2027 als schwieriges Jahr für die Warenlagerlogistik. In seiner Studie vom 26. November erwartet er einen härteren Wettbewerb mit chinesischen Herstellern, Gegenwind bei den Kosten und womöglich ein schwächeres Auftragswachstum. Bei KION wie beim Konkurrenten Jungheinrich fehlten klare Kurstreiber, KION sei nach seiner Einschätzung anfälliger. Zudem wiesen die Konsensschätzungen bei KION besonders hohe Rückschlagsrisiken auf. Das neue Barclays-Kursziel von 32 Euro liegt nur rund sechs Prozent über dem Kurs von 30,11 Euro, den Barclays zum Zeitpunkt der Studie zugrunde legte.

Die Abstufung trifft eine Aktie, die ohnehin unter Druck steht. Im Oktober hatte KION die Jahresprognose gesenkt, der Aufsichtsratschef Mohsen Sohi hört zum Jahresende auf, und am 20. November markierte die Aktie auf Xetra mit 28,96 Euro ein neues Zwölfmonatstief. Das Jahreshoch lag am 6. Januar bei 70,50 Euro. Die Marktkapitalisierung beträgt bei rund 131 Millionen Aktien nur noch etwa 3,9 Milliarden Euro; größter Aktionär ist mit 45,2 Prozent der chinesische Konzern Weichai Power.