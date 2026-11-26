Die KION Aktie (ISIN DE000KGX8881, Ticker KGX) gehört am Donnerstagmorgen zu den meistbeachteten MDAX-Werten: Barclays hat den Gabelstapler- und Automatisierungskonzern von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel von 46 auf 32 Euro gekappt. Die Aktie notierte um 09:05 Uhr an der Börse Stuttgart bei 29,75 Euro, ein Minus von 0,53 Prozent – nach einem Absturz von mehr als der Hälfte seit Januar. Diese KION Aktienanalyse zeigt, was hinter der Abstufung steckt, wie belastbar die Zahlen sind und was Analysten im Konsens für die KION Aktienprognose erwarten.
KION Aktienanalyse: Kurs seit Januar mehr als halbiert, jetzt stuft Barclays ab – wie viel Pessimismus steckt schon im Preis?
Die KION Aktie notiert nach der Barclays-Abstufung auf Equal Weight bei rund 29,75 Euro – knapp 55 Prozent unter dem Stand zum Jahresbeginn. Die KION Aktienanalyse prüft Q3-Zahlen, gesenkte Prognose, Bewertung, Analystenkonsens und Charttechnik der KION Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- KION GROUP AG
- ISIN
- DE000KGX8881
- Ticker
- KGX (Xetra)
- Index
- MDAX
- 52-Wochen-Spanne
- 28,96 bis 70,50 €
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027 (Geschäftsbericht 2026)
Stand: 26.11.2026, Kurs Börse Stuttgart, 09:05 Uhr. Xetra-Tief 20.11.2026: 28,96 €.
Was ist passiert?
Warum steht die KION Aktie nach der Barclays-Abstufung im Fokus?
Barclays-Analyst Timothy Lee sieht 2027 als schwieriges Jahr für die Warenlagerlogistik. In seiner Studie vom 26. November erwartet er einen härteren Wettbewerb mit chinesischen Herstellern, Gegenwind bei den Kosten und womöglich ein schwächeres Auftragswachstum. Bei KION wie beim Konkurrenten Jungheinrich fehlten klare Kurstreiber, KION sei nach seiner Einschätzung anfälliger. Zudem wiesen die Konsensschätzungen bei KION besonders hohe Rückschlagsrisiken auf. Das neue Barclays-Kursziel von 32 Euro liegt nur rund sechs Prozent über dem Kurs von 30,11 Euro, den Barclays zum Zeitpunkt der Studie zugrunde legte.
Die Abstufung trifft eine Aktie, die ohnehin unter Druck steht. Im Oktober hatte KION die Jahresprognose gesenkt, der Aufsichtsratschef Mohsen Sohi hört zum Jahresende auf, und am 20. November markierte die Aktie auf Xetra mit 28,96 Euro ein neues Zwölfmonatstief. Das Jahreshoch lag am 6. Januar bei 70,50 Euro. Die Marktkapitalisierung beträgt bei rund 131 Millionen Aktien nur noch etwa 3,9 Milliarden Euro; größter Aktionär ist mit 45,2 Prozent der chinesische Konzern Weichai Power.
Das Geschäftsmodell: Was macht KION – und wo liegt das Problem?
KION ist einer der weltweit größten Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik (Marken Linde Material Handling, STILL und Baoli) und über die Tochter Dematic ein führender Anbieter von Lagerautomatisierung. Seit 2026 berichtet der Konzern in zwei Segmenten: Industrial Trucks & Services (ITS) mit Staplern und Servicegeschäft sowie Intelligent Automation Solutions (IAS), das früher Supply Chain Solutions hieß. ITS ist mit rund zwei Dritteln des Umsatzes das Rückgrat, IAS das Wachstumssegment, das aber stark von Großprojekten abhängt.
Das Problem liegt in der Stapler-Nachfrage: Der Auftragseingang in ITS ist in den ersten neun Monaten um 1,2 Prozent gesunken, in der Region EMEA lag KION hinter dem Marktwachstum zurück. In der Automatisierung fiel der Auftragseingang über neun Monate sogar um 12,4 Prozent – die Zahl ist der Grund, warum der Markt die Wachstumsstory derzeit nicht honoriert.
Wie gut sind die Zahlen – und was kostet die KION Aktie?
Im dritten Quartal 2026 wuchs der Konzernumsatz um 4,8 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg um 6,5 Prozent auf 202,9 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich leicht von 7,0 auf 7,2 Prozent. Dem steht ein schwacher Auftragseingang gegenüber (2,65 Milliarden Euro, -0,9 Prozent) sowie ein Free Cashflow von 98,9 Millionen Euro, der gegenüber dem Vorjahr um 57 Prozent einbrach. KION weist darauf hin, dass die Definition des Free Cashflows 2026 geändert wurde und der Vorjahresvergleich eingeschränkt ist.
|Segment
|Umsatz Q3
|Bereinigtes EBIT
|Marge
|Industrial Trucks & Services
|1.955,0 Mio. € (+0,6 %)
|163,1 Mio. € (-4,4 %)
|8,3 %
|Intelligent Automation Solutions
|890,2 Mio. € (+15,8 %)
|66,1 Mio. € (+38,8 %)
|7,4 %
|Konzern
|2.834,7 Mio. € (+4,8 %)
|202,9 Mio. € (+6,5 %)
|7,2 %
Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahresquartal. IAS: früher Supply Chain Solutions.
Quelle: KION GROUP AG, Quartalsmitteilung Q3/2026
Am 14. Oktober hatte KION die Jahresziele gesenkt und die zweistellige Zielmarge auf die Zeit nach 2027 verschoben. Als Grund nannte das Unternehmen den schwachen Auftragseingang in ITS.
|Kennzahl
|Bisher (Juli 2026)
|Neu (14.10.2026)
|Umsatz
|11,525 bis 12,025 Mrd. €
|11,450 bis 11,750 Mrd. €
|Bereinigtes EBIT
|880 bis 980 Mio. €
|815 bis 875 Mio. €
|Free Cashflow
|420 bis 540 Mio. €
|400 bis 500 Mio. €
|ROCE
|8,4 bis 9,4 %
|7,8 bis 8,4 %
Anpassung per Unternehmensmitteilung vom 14.10.2026.
Quelle: KION GROUP AG, Quartalsmitteilung Q3/2026
Die Nettofinanzverschuldung lag Ende September bei 1,20 Milliarden Euro (Ende 2025: 0,58 Milliarden), das entspricht dem 0,6-Fachen des bereinigten EBITDA. Die Dividende für 2025 betrug 0,62 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,82 Euro), bei einem Kurs von 29,75 Euro rund 2,1 Prozent.
Bei der Bewertung wirkt die KION Aktie auf den ersten Blick günstig: Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzungen von 3,26 Euro je Aktie für 2026 und 3,71 Euro für 2027 ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 9 beziehungsweise 8. Ob diese Schätzungen nach der Prognosesenkung und der Barclays-Studie noch halten, ist offen – genau darauf zielt das Argument der Rückschlagsrisiken im Konsens.
Im Branchenvergleich ist KION kein Einzelfall: US-Wettbewerber Hyster-Yale meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 827,4 Millionen US-Dollar (-15,5 Prozent) und einen deutlichen Verlust, senkte den Ausblick und kündigte eine Restrukturierung an. Auch Jungheinrich steht unter Druck. Die Schwäche der Stapler-Nachfrage ist also ein Branchenthema, KION verdient mit Automatisierung und Service aber breiter.
Was sagen die Analysten zur KION Aktienprognose?
Der Konsens bleibt trotz der jüngsten Kürzungen mehrheitlich positiv, die Spanne der Kursziele ist aber breit und rutscht nach unten. Nach Marktdaten vom 26. November liegt das durchschnittliche Kursziel bei knapp 50 Euro, die einzelnen Ziele reichen von 32 bis 55,50 Euro; sieben Analysten raten zum Kauf, zwei zum Halten (Zählung nach Barclays nicht eindeutig). Der Durchschnitt dürfte noch nicht alle Senkungen enthalten und liegt rechnerisch rund 65 Prozent über dem Kurs. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
|Merkmal
|Wert
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 49,7 €
|Spanne der Kursziele
|32 bis 55,50 €
|Kaufen / Halten (laut Stichprobe)
|7 / 2
|Jüngste Kürzung
|Barclays, 26.11.2026: Equal Weight, Ziel 32 € (zuvor Overweight, 46 €)
|Stand
|26.11.2026
Konsenswerte dokumentieren den Markt und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de. Zählung und Durchschnitt können je Stichprobe und Stand abweichen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von Barclays Research (Analyst Timothy Lee, Studie vom 26.11.2026) wieder. aktiencheck.de hat diese Einschätzung nicht erstellt und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte von Barclays: Barclays Research – Important Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
Wie sieht die Charttechnik der KION Aktie aus?
Die KION Aktie notiert unter allen wichtigen Durchschnittslinien: Die 20-Tage-Linie verläuft bei rund 33,1 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 42 Euro. Als Unterstützung gilt das Zwölfmonatstief vom 20. November bei 28,96 Euro (Xetra); darunter sind keine belastbaren Marken erkennbar. Nach oben bilden die Zone um 33 bis 34 Euro und die 50-Tage-Linie bei rund 36 Euro Hürden. Ein aktueller RSI-Wert liegt nicht belegt vor. Auffällig: Die Aktie hat das Tief vom 20. November bislang nicht unterschritten, obwohl die Nachrichtenlage negativ bleibt.
Was bedeutet das für die KION Aktienprognose?
Der Markt diskutiert drei Szenarien. Im optimistischen Szenario stabilisiert sich der Stapler-Auftragseingang, die Automatisierung liefert weiter Wachstum, und die Gewinnschätzungen halten – dann wäre das niedrige KGV ein Argument für eine Neubewertung in Richtung der Konsens-Kursziele. Im neutralen Szenario pendelt die Aktie zwischen dem Zwölfmonatstief bei 28,96 Euro und der Widerstandszone um 33 bis 34 Euro, bis die Zahlen für 2026 vorliegen. Im pessimistischen Szenario bestätigen sich die Barclays-Befürchtungen: chinesische Konkurrenz und Kosten drücken die Margen, die Schätzungen sinken, und das Tief vom 20. November gerät in Gefahr. Welches Szenario eintritt, lässt sich aus heutiger Sicht nicht belegen.
Was beobachten Anleger bei der KION Aktie jetzt?
Laufend: Weitere Analystenkommentare und Anpassungen der Gewinnschätzungen nach der Barclays-Studie.
Zum Jahresende: Der Aufsichtsratschef Mohsen Sohi scheidet aus, die Nachfolge ist noch offen.
4. März 2027: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2026 mit Pressekonferenz und Analystencall.
Noch offen: Termine für Hauptversammlung und Dividende 2027 sind nicht veröffentlicht.
FAQ zur KION Aktie
Wie hoch ist die KION Aktie aktuell?
An der Börse Stuttgart notierte die KION Aktie am 26. November 2026 um 09:05 Uhr bei 29,75 Euro (-0,53 Prozent). Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 55 Prozent.
Warum hat Barclays die KION Aktie abgestuft?
Barclays erwartet für 2027 ein schwieriges Jahr der Lagerlogistik mit härterem Wettbewerb aus China, Kostendruck und möglicherweise geringerem Auftragswachstum. Das Rating sank auf Equal Weight, das Kursziel auf 32 Euro.
Was erwarten Analysten bei der KION Aktienprognose?
Das durchschnittliche Konsens-Kursziel liegt nach Marktdaten bei knapp 50 Euro, die Spanne reicht von 32 bis 55,50 Euro. Die Mehrheit der Analysten bleibt positiv, die Ziele werden aber gesenkt.
Zahlt KION eine Dividende?
Für 2025 zahlte KION 0,62 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,82 Euro), bei aktuellem Kurs rund 2,1 Prozent Rendite.
Wann veröffentlicht KION die nächsten Zahlen?
Der Geschäftsbericht 2026 erscheint am 4. März 2027.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
KION GROUP AG (KGX): Halten, Kursziel 32,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays Research (Analyst Timothy Lee) vom 26.11.2026, 05:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 26.11.2026, 09:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 26.11.2026, 09:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays Research (Analyst Timothy Lee).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.