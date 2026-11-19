Während Capital Fund Management seine Position leicht reduziert, bleibt Ilex Capital Partners (UK) LLP mit einer gemeldeten Netto-Leerverkaufsposition von 1,40 Prozent ein bedeutender Gegenspieler der KION-Aktionäre. Die Position wurde zuletzt am 12. November 2026 gemeldet und ist damit größer als die aktuelle Position von Capital Fund Management. Zusammen kommen die beiden Hedgefonds auf Netto-Leerverkaufspositionen von rechnerisch 2,09 Prozent der ausstehenden KION-Aktien. Das ist eine relevante Größenordnung, die verdeutlicht, dass institutionelle Investoren weiterhin auf mögliche Kursverluste vorbereitet sind. Allerdings handelt es sich um die Summe der zuletzt gemeldeten Einzelpositionen und nicht zwingend um eine vollständig zeitgleiche Bestandsaufnahme. Besonders bemerkenswert ist die unterschiedliche Positionierung der beiden Investoren. Während Capital Fund Management seinen Einsatz etwas zurückfährt, bleibt Ilex Capital mit einer erheblichen Short-Position engagiert. Daraus ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Ein Hedgefonds reduziert sein Engagement, während ein anderer weiterhin deutlich stärker gegen die Aktie positioniert ist. Ob Ilex Capital seine Position künftig ebenfalls reduziert oder sogar ausbaut, könnte für die Wahrnehmung der Aktie zusätzliche Bedeutung gewinnen.