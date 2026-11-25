KION Aktie: Kurs halbiert, Prognose gesenkt, Stapler schwächeln – wann zündet die Lager-Automatisierung?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:31 2 Min.

Der Gabelstapler-Spezialist KION musste die Ziele kappen, die Aktie hat sich seit Jahresbeginn etwa halbiert. Doch im Geschäft mit automatisierten Lagern steckt Fantasie. Wo die KION Aktie jetzt steht.

Bild: KION GROUP AG (Pressebild)

Die KION Aktie gehört zu den großen Verlierern des Jahres. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des Gabelstapler- und Lagertechnikkonzerns etwa halbiert. Mitte Oktober musste KION die Prognose senken: Erwartet werden nun 11,45 bis 11,75 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 815 bis 875 Millionen Euro. Grund ist die schwache Nachfrage nach Gabelstaplern. gesenkte Prognose bereinigtes EBIT 2026 815–875 Mio. € Auftragseingang im 3. Quartal (-1 %) 2,65 Mrd. € Konzerngewinn im 3. Quartal 101,6 Mio. € erwarteter freier Cashflow 2026 400–500 Mio. € Quelle : KION Group via goldesel, cash.ch, Börsen-Zeitung; Stand 25. November 2026 Das Problem Stapler hinter dem Markt Im dritten Quartal verdiente KION 101,6 Millionen Euro, der Auftragseingang sank leicht auf 2,65 Milliarden Euro. Besonders schmerzhaft: Im Staplergeschäft wuchs KION langsamer als der Gesamtmarkt, vor allem bei teureren Geräten. Auch der erwartete freie Cashflow wurde auf 400 bis 500 Millionen Euro zurückgenommen. Die Hoffnung Automatisierte Lager als Zukunft Hoffnung macht das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen, das zuletzt wuchs und vom Ausbau des Onlinehandels profitiert. Allerdings hat KION seine Mittelfristziele verschoben: Das angestrebte Margenniveau wird nun erst nach 2027 erwartet. Konzernchef Rob Smith muss beweisen, dass die Nachfrage im Staplergeschäft wieder anzieht. Was für die KION Aktie spricht Stark gefallener Kurs

Wachstum in der Lagerautomatisierung

Weiterhin profitables Geschäft

Langfristiger Trend zur Automatisierung Was Anleger bedenken sollten Gesenkte Jahresprognose

Schwache Staplernachfrage

Verschobene Mittelfristziele

Konjunkturabhängigkeit Häufige Fragen zur KION Aktie Warum senkte KION die Prognose?

Wegen schwacher Aufträge im Staplergeschäft. Was erwartet KION für 2026?

11,45 bis 11,75 Milliarden Euro Umsatz und 815 bis 875 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Welches Geschäft wächst?

Die Automatisierung von Lagern. Stammdaten KION GROUP AG ISIN: DE000KGX8881

WKN: KGX888

Handelssymbol: KGX

US-Handelssymbol: keine bedeutende US-Notierung Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers. Fazit: Warten auf die Wende Die KION Aktie ist tief gefallen. Eine Erholung hängt an einer Belebung im Staplergeschäft und am weiteren Ausbau der Lagerautomatisierung.

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