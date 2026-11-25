Die KION Aktie gehört zu den großen Verlierern des Jahres. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des Gabelstapler- und Lagertechnikkonzerns etwa halbiert. Mitte Oktober musste KION die Prognose senken: Erwartet werden nun 11,45 bis 11,75 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 815 bis 875 Millionen Euro. Grund ist die schwache Nachfrage nach Gabelstaplern.
KION Aktie: Kurs halbiert, Prognose gesenkt, Stapler schwächeln – wann zündet die Lager-Automatisierung?
Der Gabelstapler-Spezialist KION musste die Ziele kappen, die Aktie hat sich seit Jahresbeginn etwa halbiert. Doch im Geschäft mit automatisierten Lagern steckt Fantasie. Wo die KION Aktie jetzt steht.
Das Problem
Stapler hinter dem Markt
Im dritten Quartal verdiente KION 101,6 Millionen Euro, der Auftragseingang sank leicht auf 2,65 Milliarden Euro. Besonders schmerzhaft: Im Staplergeschäft wuchs KION langsamer als der Gesamtmarkt, vor allem bei teureren Geräten. Auch der erwartete freie Cashflow wurde auf 400 bis 500 Millionen Euro zurückgenommen.
Die Hoffnung
Automatisierte Lager als Zukunft
Hoffnung macht das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen, das zuletzt wuchs und vom Ausbau des Onlinehandels profitiert. Allerdings hat KION seine Mittelfristziele verschoben: Das angestrebte Margenniveau wird nun erst nach 2027 erwartet. Konzernchef Rob Smith muss beweisen, dass die Nachfrage im Staplergeschäft wieder anzieht.
Die KION Aktie ist zum Spielball der Industrieflaute geworden. Die Lagerautomatisierung bietet langfristig Fantasie – kurzfristig entscheidet das Staplergeschäft.
Häufige Fragen zur KION Aktie
Warum senkte KION die Prognose?
Wegen schwacher Aufträge im Staplergeschäft.
Was erwartet KION für 2026?
11,45 bis 11,75 Milliarden Euro Umsatz und 815 bis 875 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
Welches Geschäft wächst?
Die Automatisierung von Lagern.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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