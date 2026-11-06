KION Aktie: Neue Segmentstruktur soll Klarheit schaffen – reicht das für frischen Schwung?

Die KION-Aktie (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker: KGX) legt trotz einer vorsichtigeren Bewertung durch JPMorgan zu. Beim angegebenen Kurs von 34,41 Euro gewinnt das Papier 0,37 Euro beziehungsweise 1,09%. In seiner KION-Aktienanalyse vom 05.11.2026 senkt Akash Gupta das Kursziel von zuvor 60 Euro auf 55,50 Euro, bestätigt jedoch das Rating "overweight". Damit liegt das Kursziel 55,50 Euro weiterhin rund 61,3% über dem genannten Aktienkurs. Ein beträchtlicher Abstand – allerdings vor dem Hintergrund einer Gewinnwarnung, die JPMorgan ebenfalls berücksichtigt.