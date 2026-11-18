Die KION-Aktie (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker: KGX) verliert am Tag der angekündigten Veränderung an der Aufsichtsratsspitze 0,55 Euro oder 1,70 % auf 31,78 Euro. Dr. Mohsen Sohi werde seinen Vorsitz zum 31. Dezember 2026 niederlegen und zugleich aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Für eine Übergangslösung gebe es bereits einen Namen, für die dauerhafte Nachfolge laufe die Suche. Der Wechsel treffe den Intralogistikkonzern in einer Phase, in der zwei Teile des Geschäfts in unterschiedliche Richtungen liefen: Mit der Automatisierung von Warenlagern verdiene KION deutlich mehr als vor einem Jahr, während der Konzern im Staplergeschäft selbst in einem wachsenden Markt Mühe habe, Schritt zu halten.
KION Aktie nach Rückzugsankündigung im Minus – knapp 279 Millionen Euro fehlen zum Cashflow-Ziel
Die KION-Aktie fällt auf 31,78 Euro, während Dr. Mohsen Sohi seinen Rückzug ankündigt und dem Konzern noch knapp 279 Millionen Euro bis zum Mindestziel beim freien Cashflow fehlen.
Was hinter dem Rückzug von Dr. Mohsen Sohi stehe
Dr. Mohsen Sohi führe persönliche Gründe für seinen Entschluss an. Nach einer Neubewertung seiner beruflichen und privaten Prioritäten sei für ihn der Zeitaufwand des Mandats ausschlaggebend gewesen. Einer möglichen Deutung seines Rücktritts trete er ausdrücklich entgegen: "Diese Entscheidung steht nicht im Zusammenhang mit unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des Aufsichtsrats oder mit dem Vorstand." Über seine Absicht habe Dr. Mohsen Sohi das Kontrollgremium bereits Anfang Oktober informiert. Für die Börse sei die Nachricht damit neu, für die unmittelbar an der Übergabe Beteiligten hingegen seit mehreren Wochen bekannt.
Dr. Mohsen Sohi habe den Vorsitz im Mai 2025 übernommen. Bis Mitte 2025 sei er zudem Vorstandschef der Freudenberg SE gewesen. Mit seinem Ausscheiden verliere KION einen Aufsichtsratsvorsitzenden mit eigener Erfahrung in der Führung eines Industriekonzerns. Özcan Pancarci, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, würdige insbesondere dessen Einsatz während der tiefgreifenden Veränderungen der vergangenen eineinhalb Jahre. An der operativen Verantwortung ändere sich durch den Rücktritt nichts: Die Führung des Tagesgeschäfts liege weiterhin beim Vorstand um den Vorstandsvorsitzenden Rob Smith.
Sherry Aaholm komme für den Übergang infrage
Der Nominierungsausschuss habe die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge eingeleitet. Sollte sie bis zum Jahresende noch laufen, wolle der Ausschuss dem Aufsichtsrat vorschlagen, Sherry Aaholm übergangsweise zur Vorsitzenden zu wählen. Ihre Wahl stehe also noch aus und wäre nur dann vorgesehen, wenn die dauerhafte Besetzung mehr Zeit brauche. Für diesen Fall brächte Sherry Aaholm einen konkreten Vorteil mit: Als Vorsitzende des Technologie- und Innovationsausschusses kenne sie das Unternehmen und die Arbeit des Gremiums bereits von innen.
Diese Erfahrung sei für KION gerade jetzt relevant. Der Vorstand müsse entscheiden, wie viel Geld in wettbewerbsfähige Einstiegsgeräte fließen solle und welche Automatisierungsprojekte die besten Erträge versprächen. Der Aufsichtsrat müsse die Annahmen hinter solchen Entscheidungen prüfen können. Eine interne Übergangslösung könne dafür sorgen, dass diese Arbeit über den Jahreswechsel ohne längere Einarbeitung weitergehe. Für die dauerhafte Besetzung bleibe offen, wen das Gremium gewinnen könne und wann die Entscheidung falle. Aus dem Kursminus von 1,70 % allein lasse sich weder ein Urteil über Sherry Aaholm noch die Ursache der Verkäufe ableiten.
Das Staplergeschäft habe ein Preisproblem im Produktmix
Warum die Personalie nur einen Teil der Anlagegeschichte ausmache, zeige ein Detail aus den am 29. Oktober veröffentlichten Neunmonatszahlen. Im Segment Industrial Trucks & Services habe KION mehr Geräte ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Trotzdem sei der Umsatz von 6,079 auf 6,034 Milliarden Euro gesunken. Der scheinbare Widerspruch erkläre sich aus dem Verkaufsmix: Unter den ausgelieferten Lagertechnikgeräten hätten günstigere Einstiegsmodelle einen größeren Anteil eingenommen. Mehr verkaufte Geräte hätten deshalb weniger Umsatz eingebracht. Wer die Entwicklung der Sparte beurteilen wolle, müsse neben der Stückzahl auch darauf achten, womit KION sein Geld verdiene.
Brisant sei, dass der Markt für Flurförderzeuge gewachsen sei. Besonders in den unteren und mittleren Preisklassen habe KION mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten können. In der Region Europa, Nahost und Afrika sei es dem Unternehmen nach eigener Einschätzung nicht gelungen, am starken Marktwachstum teilzuhaben. Eine bessere Konjunktur allein würde dieses Problem kaum lösen. Für die Aktie läge eine Chance darin, bei preisbewussten Kunden wieder mehr Bestellungen zu gewinnen. Ob daraus auch mehr Gewinn entstehe, hänge davon ab, welche Preise KION durchsetzen und zu welchen Kosten der Konzern die Geräte herstellen könne.
Wie wertvoll das Geschäft mit bereits ausgelieferten Fahrzeugen sei, zeige die Ertragslage. Eine bessere Bruttomarge im Service und Einsparungen aus dem Effizienzprogramm hätten Belastungen im Staplergeschäft teilweise aufgefangen. Das bereinigte operative Ergebnis der Sparte habe nach neun Monaten mit 528,7 Millionen Euro nur knapp unter den 529,5 Millionen Euro des Vorjahres gelegen. Für Anleger sei das eine Stärke: Wartung und Ersatzteile könnten auch dann Ertrag liefern, wenn Kunden mit dem Kauf eines neuen Staplers zögerten. Auf Dauer brauche KION dennoch ein konkurrenzfähiges Neugeschäft, denn mit jedem heute verkauften Gerät könne auch ein künftiger Servicekunde hinzukommen.
Wo KION bereits profitabel wachse
Im Geschäft mit automatisierten Lagerlösungen sehe die Rechnung anders aus. Der Umsatz des Segments Intelligent Automation Solutions sei in den ersten neun Monaten um 16,9 % auf 2,519 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe mit einem Plus von 36,6 % auf 172,2 Millionen Euro mehr als doppelt so schnell zugelegt. Von je 100 Euro Umsatz seien damit vor Zinsen, Steuern und Bereinigungen 6,80 Euro operatives Ergebnis geblieben, ein Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Wesentlich dazu beigetragen habe die verbesserte Ertragslage bei der Umsetzung von Projekten.
Die Frage für 2027 laute, ob genug neue Aufträge nachkämen, um an diese Entwicklung anzuschließen. Bis Ende September habe die Automatisierungssparte Bestellungen für 2,575 Milliarden Euro gewonnen. Das sei weniger als im Vorjahr mit 2,941 Milliarden Euro. Damals habe allerdings ein Rekordquartal im Projektgeschäft die Vergleichsbasis angehoben. Aufschlussreich sei ein zweiter Vergleich: Der Wert der neuen Bestellungen habe den gleichzeitig erzielten Spartenumsatz von 2,519 Milliarden Euro noch leicht übertroffen. Das spreche für eine bessere Ausgangslage, als der Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf den ersten Blick vermuten lasse. Wie profitabel diese Aufträge seien, werde sich erst bei ihrer Ausführung zeigen.
Die größte Hürde bis Silvester liege beim freien Cashflow
Auf Konzernebene sei das bereinigte operative Ergebnis bis Ende September um 9,9 % auf 632,5 Millionen Euro gestiegen. Der freie Cashflow sei dagegen von 392,8 auf 121,1 Millionen Euro zurückgegangen. Dazu hätten höhere Auszahlungen für Unternehmenskäufe und das Effizienzprogramm beigetragen. Gerade beim Konzernumbau könnten Aufwand und Nutzen zeitlich auseinanderfallen: Abfindungen und andere Auszahlungen belasteten zunächst die Liquidität, während sich niedrigere laufende Kosten erst über mehrere Quartale bemerkbar machten. Für Aktionäre gewinne das Programm an Wert, wenn die Einsparungen später auch in der Kasse sichtbar würden.
Wie anspruchsvoll das Jahresende werde, lasse sich aus der Prognose errechnen. KION erwarte 2026 einen freien Cashflow von 400 bis 500 Millionen Euro. Um nach neun Monaten mit 121,1 Millionen Euro auch nur das untere Ende zu erreichen, müsste der Konzern im Schlussquartal weitere 278,9 Millionen Euro erwirtschaften. Für das obere Ende wären 378,9 Millionen Euro nötig. Beim bereinigten operativen Ergebnis sei die Ausgangslage günstiger: Für die Jahresprognose von 815 bis 875 Millionen Euro fehlten noch 182,5 bis 242,5 Millionen Euro. Im dritten Quartal allein habe KION 202,9 Millionen Euro erzielt. Ein ähnlich ertragreiches Schlussquartal würde somit für das Ergebnisziel ausreichen. Beim Mittelzufluss müsste KION deutlich stärker zulegen.
Was den Ausschlag für die KION-Aktie geben könne
Mit dem Wechsel im Aufsichtsrat treffe eine offene Personalfrage auf ein bereits verschobenes Renditeziel. Eine zweistellige bereinigte operative Marge erwarte der Vorstand für den Konzern und beide operativen Segmente erst nach 2027. Nach neun Monaten habe der Konzern bei 7,4 % gelegen. Für eine zuversichtlichere Einschätzung der Aktie müssten vor allem Fortschritte dort sichtbar werden, wo KION selbst Einfluss habe: bei den Kosten der Einstiegsgeräte, beim Ertrag aus Automatisierungsprojekten und beim Einzug der daraus entstehenden Zahlungen. Eine zügige Nachfolgeentscheidung könne Unsicherheit aus der Aktie nehmen. Wie viel KION je verkauftem Stapler und je installiertem Lagersystem verdiene, bleibe für den Wert des Unternehmens die wichtigere Frage.
Die Haltung zur Aktie falle bei 31,78 Euro insgesamt neutral aus. Für KION sprächen die steigenden Erträge in der Lagerautomatisierung und das robuste Servicegeschäft. Dagegen stünden die Schwäche im Staplerneugeschäft und die beträchtliche Summe, die im Schlussquartal noch in die Kasse fließen müsse. Wer jetzt an jemanden denkt, der bei KION nur Gabelstapler vor Augen hat, schickt ihm diesen Artikel – für die Zustellung reicht ein Daumen, ein Staplerschein ist überflüssig.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 18. November 2026
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