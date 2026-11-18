Die Frage für 2027 laute, ob genug neue Aufträge nachkämen, um an diese Entwicklung anzuschließen. Bis Ende September habe die Automatisierungssparte Bestellungen für 2,575 Milliarden Euro gewonnen. Das sei weniger als im Vorjahr mit 2,941 Milliarden Euro. Damals habe allerdings ein Rekordquartal im Projektgeschäft die Vergleichsbasis angehoben. Aufschlussreich sei ein zweiter Vergleich: Der Wert der neuen Bestellungen habe den gleichzeitig erzielten Spartenumsatz von 2,519 Milliarden Euro noch leicht übertroffen. Das spreche für eine bessere Ausgangslage, als der Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf den ersten Blick vermuten lasse. Wie profitabel diese Aufträge seien, werde sich erst bei ihrer Ausführung zeigen.