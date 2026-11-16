KION Aktie: Hedgefonds wittern Ungemach - 2,11 Prozent des Aktienkapitals im Visier der Shortseller!

Die KION-Aktie steht erneut im Fokus institutioneller Leerverkäufer! Während der Aktienkurs des deutschen Spezialisten für Gabelstapler, Lagertechnik und Automatisierungslösungen um 1,69 Prozent auf 33,13 Euro fällt, baut ein bedeutender institutioneller Investor seine Wette auf sinkende Kurse aus. Capital Fund Management SA erhöhte seine Netto-Leerverkaufsposition am 13. November 2026 von 0,62 Prozent auf 0,71 Prozent. Gleichzeitig hält Ilex Capital Partners (UK) LLP eine noch größere Short-Position von 1,40 Prozent. Damit summieren sich die beiden veröffentlichten Positionen auf beachtliche 2,11 Prozent des Aktienkapitals. Für Anleger stellt sich eine entscheidende Frage: Wissen die Shortseller mehr über mögliche Risiken bei KION oder unterschätzen sie die langfristigen Chancen des Intralogistik-Konzerns?