Laut der Mitteilung von 9:59 Uhr legt Sohi den Vorsitz aus persönlichen Gründen nieder. Er begründet den Schritt mit den zeitlichen Anforderungen des Amtes. Den Aufsichtsrat hatte er nach eigenen Angaben bereits Anfang Oktober informiert und seither einen geordneten Übergang vorbereitet. Ausdrücklich betont er, dass die Entscheidung nicht mit unterschiedlichen Auffassungen im Aufsichtsrat oder mit dem Vorstand zusammenhänge.

Sohi führt das Gremium seit Mai 2025. Zuvor war er bis Mitte 2025 Vorstandschef der Freudenberg SE. Özcan Pancarci, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, dankte ihm im Namen des Gremiums für den Einsatz in den vergangenen eineinhalb Jahren, die von erheblichen Veränderungen im Konzern geprägt gewesen seien.