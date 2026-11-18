Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums: Dr. Mohsen Sohi gibt den Vorsitz des Aufsichtsrats der KION GROUP AG zum 31. Dezember 2026 ab und scheidet zugleich aus dem Gremium aus. Das teilte der Intralogistik-Konzern aus Frankfurt am Main am Mittwochvormittag mit. Für die KION-Aktie (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, FSE: KGX) ist es eine Personalie mit Signalwirkung, denn die Suche nach einem neuen Chefkontrolleur läuft erst an.
KION-Aktie: Aufsichtsratschef Sohi geht zum Jahresende - Wer übernimmt das Steuer im Gabelstapler-Konzern?
Dr. Mohsen Sohi legt den Aufsichtsratsvorsitz der KION GROUP AG zum 31. Dezember 2026 aus persönlichen Gründen nieder und verlässt das Gremium. Der Nominierungsausschuss sucht bereits eine Nachfolge, Sherry Aaholm ist als Übergangslösung im Gespräch.
Was hat KION zum Rücktritt von Mohsen Sohi mitgeteilt?
Laut der Mitteilung von 9:59 Uhr legt Sohi den Vorsitz aus persönlichen Gründen nieder. Er begründet den Schritt mit den zeitlichen Anforderungen des Amtes. Den Aufsichtsrat hatte er nach eigenen Angaben bereits Anfang Oktober informiert und seither einen geordneten Übergang vorbereitet. Ausdrücklich betont er, dass die Entscheidung nicht mit unterschiedlichen Auffassungen im Aufsichtsrat oder mit dem Vorstand zusammenhänge.
Sohi führt das Gremium seit Mai 2025. Zuvor war er bis Mitte 2025 Vorstandschef der Freudenberg SE. Özcan Pancarci, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, dankte ihm im Namen des Gremiums für den Einsatz in den vergangenen eineinhalb Jahren, die von erheblichen Veränderungen im Konzern geprägt gewesen seien.
Wer folgt Sohi an der Spitze des KION-Aufsichtsrats nach?
Der Nominierungsausschuss hat die Suche nach einer Nachfolge bereits eingeleitet. Sollte sie bis zum Jahresende nicht abgeschlossen sein, will der Ausschuss dem Aufsichtsrat vorschlagen, Sherry Aaholm übergangsweise zur Vorsitzenden zu wählen. Aaholm leitet derzeit den Technologie- und Innovationsausschuss des Gremiums. Einen dauerhaften Kandidaten nennt KION bislang nicht.
An der Börse reagierte die KION-Aktie laut finanzen.ch zunächst mit Abgaben: Im XETRA-Handel lag sie zeitweise rund 2 Prozent im Minus bei etwa 31,70 Euro. Ob die Personalie die Bewegung allein erklärt, lässt sich daraus nicht ablesen.
Warum ist der Wechsel für die KION-Aktie relevant?
Der Aufsichtsrat bestellt und überwacht den Vorstand und begleitet strategische Weichenstellungen. KION hat nach den Worten des Aufsichtsrats eine Phase erheblicher Veränderungen hinter sich. Ein Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums zum Jahreswechsel rückt deshalb die Frage in den Fokus, wie nahtlos die Übergabe gelingt. Dass Sohi einen Zusammenhang mit Meinungsverschiedenheiten ausschließt, nimmt dem Schritt zumindest den Anschein eines Streits.
Zum Hintergrund: KION ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Flurförderzeugen, Lagerautomatisierung, Software und Services, mit mehr als 42.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 11,3 Milliarden Euro im Jahr 2025.
Häufige Fragen zur KION-Aktie und zum Aufsichtsratswechsel
Wer legt den Aufsichtsratsvorsitz bei KION nieder? Dr. Mohsen Sohi, Aufsichtsratsvorsitzender seit Mai 2025, zum 31. Dezember 2026. Er scheidet zugleich aus dem Aufsichtsrat aus.
Wer könnte vorübergehend übernehmen? Der Nominierungsausschuss will dem Aufsichtsrat vorschlagen, Sherry Aaholm übergangsweise zur Vorsitzenden zu wählen, falls bis Jahresende keine Nachfolge gefunden ist.
Welche Gründe nennt Sohi? Persönliche Gründe und die zeitlichen Anforderungen des Amtes; einen Zusammenhang mit Differenzen im Aufsichtsrat oder mit dem Vorstand verneint er.
Wie lauten Kürzel und ISIN der KION-Aktie? Das Kürzel ist KGX, die ISIN lautet DE000KGX8881.
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