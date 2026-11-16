Ein Plus von 50 Dollar beim Ziel, aber keine Kaufempfehlung: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang hebt das Kursziel für die Kinsale-Aktie von 350 auf 400 US-Dollar und bleibt bei „Hold“. Der Kurs von 402,12 US-Dollar laut Ratingübersicht liegt bereits knapp darüber.
Kinsale-Aktie: Kursziel steigt um 50 Dollar – doch Morgan Stanley sieht den Kurs schon am Ziel
Kinsale Capital überzeugt mit einer außergewöhnlich niedrigen Schaden-Kosten-Quote. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang hebt das Kursziel für die Kinsale-Aktie kräftig an, bleibt aber bei „Hold“.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kinsale Capital Group, Inc.
- Handelssymbol
- KNSL (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 400 US-Dollar (zuvor 350 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Kinsale-Aktie
Profitabel wie kaum ein Rivale – aber teuer bewertet
Bob Huang erkennt die Stärke des Spezialversicherers an. Für mehr als ein neutrales Urteil reicht ihm das nicht.
Kinsale versichert schwer platzierbare Risiken kleiner und mittlerer Unternehmen. Im dritten Quartal lag die kombinierte Schaden-Kosten-Quote bei 75,4 Prozent, ein für die Branche sehr niedriger Wert.
Der operative Nettogewinn je Aktie stieg um 9,4 Prozent auf 5,70 US-Dollar und lag rund 15 Prozent über den Erwartungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Hohe Profitabilität
Von 100 Dollar Prämie blieben im dritten Quartal rund 25 Dollar als versicherungstechnischer Gewinn.
Aktienrückkäufe
Kinsale kaufte im Quartal eigene Aktien für 100 Millionen US-Dollar zurück.
Umbau des Portfolios
Ein Verlust von 37,6 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Anleihen soll künftig höhere Zinserträge bringen.
Gewinn gesunken
Der Nettogewinn fiel dadurch auf 98,1 Millionen US-Dollar nach 141,6 Millionen im Vorjahr.
Das Prämienvolumen schrumpft
Die gebuchten Bruttoprämien gingen im dritten Quartal zurück. Der Markt für Spezialversicherungen wird weicher, Wettbewerber drängen stärker hinein.
Bei einem Kurs über dem Kursziel bleibt für Bob Huang kein Spielraum.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 400 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL): Halten, Kursziel 400,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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