Kinsale-Aktie: Kursziel steigt um 50 Dollar – doch Morgan Stanley sieht den Kurs schon am Ziel

Kinsale versichert schwer platzierbare Risiken kleiner und mittlerer Unternehmen. Im dritten Quartal lag die kombinierte Schaden-Kosten-Quote bei 75,4 Prozent, ein für die Branche sehr niedriger Wert.

Der operative Nettogewinn je Aktie stieg um 9,4 Prozent auf 5,70 US-Dollar und lag rund 15 Prozent über den Erwartungen.