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Kinross Gold Aktie: Great Bear neu kalkuliert - CIBC setzt Kursziel auf 33 USD

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 16:28 1 Min. CIBC World Markets

CIBC senkt das Kursziel für Kinross Gold auf 33 USD, hebt aber die Cashflow-Schätzung leicht an.

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Die Analysten von CIBC senken ihr Kursziel für die Kinross Gold-Aktie (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker: KGC) von 34 auf 33 USD und bestätigen ihr Votum "Outperformer". Das Analystenhaus habe sein Bewertungsmodell nach den Ergebnissen für das dritte Quartal 2026 angepasst. Zudem habe CIBC die Annahmen zu den Investitionsausgaben vor Produktionsbeginn sowie zu den Kosten des Projekts Great Bear aktualisiert. Der geschätzte Nettovermögenswert je Aktie (NAVPS) sinke dadurch von 33,35 auf 31,36 USD. Die auf Jahresbasis umgerechnete Schätzung für den Cashflow je Aktie (CFPS) für den Zeitraum vom vierten Quartal 2026 bis zum Geschäftsjahr 2027 steige hingegen leicht von 3,93 auf 4,02 USD. Die Analysten von CIBC bewerten die Kinross Gold-Aktie weiterhin mit "Outperformer" und setzen das Kursziel auf 33 USD nach zuvor 34 USD. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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