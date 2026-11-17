Die Kinross Gold Aktie (ISIN CA4969024047, Ticker KGC an der NYSE, K an der TSX) ist am Dienstag im frühen Handel in New York bis auf 21,82 Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen; gegen 10:40 Uhr New Yorker Zeit (16:40 Uhr MEZ) notierte sie laut Yahoo Finance bei 22,49 Dollar, 0,7 Prozent über dem Vortagesschluss. Der Auslöser liegt im Rohstoff selbst: Gold kostete laut finanzen.net um 16:07 Uhr MEZ 3.858,95 Dollar je Feinunze – nahe dem tiefsten Stand seit Oktober 2025, gedrückt von Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung und einem Dollar auf 19-Monats-Hoch. Für einen Produzenten, der unter den großen Goldminen am teuren Ende fördert, ist das ein Stresstest.
Kinross Gold Aktie: Gold nahe Jahrestief, Aktie auf 52-Wochen-Tief – wie viel Puffer bleibt dem Goldproduzenten?
Die Kinross Gold Aktie markiert ein neues 52-Wochen-Tief, während der Goldpreis um 3.860 Dollar pendelt. Gesenkte Produktionsziele, Kosten von fast 1.950 Dollar je Unze und Sammelklagen belasten. Was die Q3-Zahlen über Marge, freien Cashflow und Kapitalrückgabe verraten – und wie stark die Minenaktie auf Gold hebelt.
Goldpreis und Zinsen
Warum fällt der Goldpreis – und warum trifft es Kinross doppelt?
Der Goldpreis hat seit seinem Hoch innerhalb der vergangenen zwölf Monate rund 29 Prozent verloren. Die Kinross Gold Aktie verlor im selben Zeitraum vom Hoch aus gut 42 Prozent.
Der Gegenwind kommt aus Washington. Laut CME-FedWatch-Daten, die Reuters am Dienstagmorgen zitierte, preist der Terminmarkt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember mit 95,7 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Der Dollar stieg auf ein 19-Monats-Hoch, was Gold für Käufer außerhalb der USA verteuert. Laut finanzen.net lag das 52-Wochen-Hoch des Edelmetalls bei 5.416,40 Dollar; aktuell notiert Gold am unteren Ende seiner Jahresspanne.
Kinross trifft das härter als viele Konkurrenten, weil zur Goldschwäche ein hausgemachtes Problem kommt. Am 23. September senkte der Konzern seine Produktionsprognose für 2026 und 2027 auf jeweils 1,84 bis 1,86 Millionen Unzen Gold-Äquivalent – nach zuvor rund 2,0 Millionen. Gründe waren laut BNN Bloomberg beispiellose Winterstürme an der chilenischen Mine La Coipa sowie niedrigere Gehalte und Ausbeuten in Round Mountain (Nevada). Die Aktie fiel am 24. September von 27,62 auf 24,42 Dollar.
Seitdem haben mehrere US-Anlegerkanzleien Sammelklagen angekündigt; ein Verfahren (Lin v. Kinross Gold Corporation) läuft vor dem Bundesgericht in Colorado. Die Vorwürfe zu angeblich irreführenden Produktionsaussagen sind nicht bewiesen, die Frist für Hauptkläger endet am 5. Januar 2027.
Quartalszahlen
Was zeigen die Q3-Zahlen der Kinross Gold Aktie?
Operativ lieferte Kinross im dritten Quartal (Bericht vom 28. Oktober) ein gemischtes Bild:
Produktion
424.693 zurechenbare Unzen Gold-Äquivalent nach 503.862 im Vorjahresquartal. La Coipa halbierte sich wetterbedingt auf 29.203 Unzen, Round Mountain erholte sich gegenüber dem Vorquartal auf 27.068 Unzen.
Preis und Kosten
Realisiert wurden 4.249 Dollar je Unze (+23 Prozent). Die Gesamtkosten (AISC) lagen bei 1.947 Dollar je verkaufter Unze, in den ersten neun Monaten bei 1.827 Dollar.
Gewinn und Cashflow
Umsatz 1,77 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn 0,50 Dollar je Aktie (Vorjahr 0,44). Der zurechenbare freie Cashflow fiel wegen Verkaufs-Timing und höherer Investitionen auf 281,3 Mio. Dollar, in neun Monaten waren es 1,85 Mrd. Dollar.
Bilanz
2,6 Mrd. Dollar Cash, 1,9 Mrd. Dollar Nettoliquidität, rund 4,4 Mrd. Dollar Gesamtliquidität, keine Fälligkeiten vor 2033.
Vorstandschef J. Paul Rollinson sprach von einem Portfolio, das im dritten Quartal seine „Widerstandsfähigkeit“ gezeigt habe. Zur Prognose hieß es lediglich, Kinross liege bei der aktualisierten Guidance im Plan. Eine Rechnung der Redaktion zeigt aber, wie eng es wird: Nach 1,41 Millionen Unzen in neun Monaten muss das vierte Quartal 430.000 bis 450.000 Unzen liefern – mehr als im dritten Quartal.
Kapitalrückgabe
Wie viel Geld gibt Kinross an die Aktionäre zurück?
Trotz der Probleme hat Kinross die Ausschüttungsquote erhöht: Statt 40 sollen 2026 nun 50 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre fließen. Bis einschließlich Oktober kaufte der Konzern laut Quartalsbericht rund 810 Mio. Dollar an eigenen Aktien zurück, inklusive Dividenden summiert sich die Kapitalrückgabe 2026 auf mehr als 950 Mio. Dollar. Die Quartalsdividende von 0,04 Dollar je Aktie wird am 3. Dezember gezahlt (Stichtag 19. November).
Bei einem Börsenwert von rund 26,7 Mrd. Dollar (Yahoo Finance, intraday) entspräche der auf zwölf Monate hochgerechnete freie Cashflow der ersten neun Monate rund 9 Prozent des Börsenwerts – eine Rechnung der Redaktion, die allerdings auf Goldpreisen von im Schnitt 4.551 Dollar beruht, nicht auf heutigen 3.859 Dollar.
Rechnung der Redaktion
Wie stark hebelt die Minenaktie den Goldpreis?
Hier liegt der Kern der Geschichte. Zieht man vom realisierten Q3-Preis (4.249 Dollar) die AISC von 1.947 Dollar ab, blieben rund 2.300 Dollar Marge je Unze. Beim aktuellen Goldpreis von 3.859 Dollar wären es noch gut 1.910 Dollar – ein Goldpreisrückgang von gut 9 Prozent schmälert die Marge um rund 17 Prozent. Das ist der operative Hebel von etwa 1,8. An der Börse ist der Hebel ähnlich: Gold liegt knapp 29 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch, die Kinross Gold Aktie gut 42 Prozent.
|Unternehmen
|Produktion Q3
|AISC je Unze
|Freier Cashflow Q3
|Marge bei Spot
|Newmont
|1,3 Mio. oz
|1.454 $
|1,9 Mrd. $
|2.405 $
|Agnico Eagle
|814.012 oz
|1.648 $
|852 Mio. $
|2.211 $
|Barrick
|816.000 oz
|1.911 $
|1,17 Mrd. $
|1.948 $
|Kinross
|424.693 oz
|1.947 $
|281 Mio. $
|1.912 $
AISC: All-in Sustaining Costs je Unze. Marge bei Spot: Goldpreis 3.859 $ (finanzen.net, 16:07 MEZ) minus Q3-AISC, Rechnung der Redaktion. Kinross: zurechenbare Werte, Gold-Äquivalent.
Quelle: Quartalsberichte von Newmont (22.10.), Agnico Eagle (28.10.), Kinross (28.10.) und Barrick (09.11.2026); finanzen.net
Kinross steht damit am teuren Ende der großen Produzenten. Das ist kein Existenzproblem – selbst bei 3.859 Dollar liegt der Goldpreis rund doppelt so hoch wie die Gesamtkosten je Unze. Aber es erklärt, warum die Aktie auf jeden Dollar Goldpreis empfindlicher reagiert als Newmont oder Agnico Eagle.
Projekte
Was bringt Great Bear für die Kinross Gold Aktie?
Langfristig ruht die Wachstumsstory auf Projekten in Nordamerika. Am kanadischen Great-Bear-Projekt sind laut Q3-Bericht mehr als 500 Meter Rampen aufgefahren, die Detailplanung für das Hauptprojekt ist zu über 55 Prozent abgeschlossen. Analysten, etwa von CIBC, haben ihre Kostenannahmen für Great Bear nach dem Bericht allerdings aktualisiert. In Round Mountain liegt die Untertage-Erweiterung Phase X rund 8 Prozent vor Plan, erste Produktion bleibt für 2028 vorgesehen; in Bald Mountain goss Redbird 1 Anfang Oktober das erste Gold.
Termine
Was müssen Anleger jetzt beobachten?
Mittwoch: Protokoll der letzten Fed-Sitzung – wichtig für Zinsen, Dollar und damit für Gold.
19. November: Dividenden-Stichtag, Zahlung am 3. Dezember.
Dezember: Fed-Zinsentscheid; eine Erhöhung ist laut FedWatch nahezu vollständig eingepreist.
5. Januar 2027: Frist für Hauptkläger in der US-Sammelklage.
Jahreszahlen 2026: ob die Produktionsprognose von 1,84 bis 1,86 Mio. Unzen erreicht wurde und welche Kosten Kinross für 2027 erwartet.
FAQ
Häufige Fragen zur Kinross Gold Aktie
Warum fällt die Kinross Gold Aktie? Zum schwachen Goldpreis kommen die gesenkte Produktionsprognose vom September, vergleichsweise hohe Kosten von 1.947 Dollar je Unze im dritten Quartal und US-Sammelklagen.
Verdient Kinross beim aktuellen Goldpreis noch Geld? Ja. Nach Rechnung der Redaktion bleibt bei 3.859 Dollar Gold und Q3-Kosten eine Marge von gut 1.900 Dollar je Unze – rund 17 Prozent weniger als im dritten Quartal.
Wie stark reagiert die Kinross Gold Aktie auf den Goldpreis? Überproportional: Die Aktie liegt gut 42 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, Gold knapp 29 Prozent. Der operative Hebel auf die Marge liegt laut Redaktionsrechnung bei etwa 1,8.
Zahlt Kinross eine Dividende? Ja, 0,04 Dollar je Quartal; zudem kauft der Konzern eigene Aktien zurück und will 2026 die Hälfte des freien Cashflows zurückgeben.
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