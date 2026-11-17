Kinross Gold an der NYSE um 10:40 Uhr New York (16:40 MEZ), +0,7 %, laut Yahoo Finance 22,49 $

Gold je Feinunze um 16:07 Uhr MEZ, laut finanzen.net 3.859 $

Gesamtkosten (AISC) je verkaufter Unze im dritten Quartal 1.947 $