BofA-Analyst Lawson Winder habe das Kursziel für die Aktie von Kinross Gold (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, Toronto Stock Exchange-Symbol: K, NYSE-Symbol: KGC) von 24,75 auf 18,50 USD gesenkt und das Rating „underperform“ bestätigt. Die Investmentbank habe ihre Kursziele für Unternehmen aus dem Metall- und Bergbausektor angepasst. Dabei bleibe sie grundsätzlich optimistisch für Kupfer und Uran, nehme jedoch kurzfristig eine vorsichtige Haltung gegenüber Gold ein. Die jüngsten Rohstoffpreisprognosen der BofA würden ein gemischtes Bild zeichnen. Kurzfristig gesenkte Preisprognosen für Kupfer, Uran und Edelmetalle würden teilweise durch einen verbesserten Ausblick für den US-Stahlmarkt kompensiert. Die Investmentbank habe die meisten Kursziele innerhalb des Sektors gesenkt und dies mit revidierten Rohstoffpreisprognosen sowie niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren begründet, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)