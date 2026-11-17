Operativ hatte Kimberly-Clark zuletzt geliefert. Im dritten Quartal 2026 lag der bereinigte Gewinn je Aktie laut Investing.com bei 1,70 Dollar und damit über den erwarteten 1,61 Dollar. Der Umsatz erreichte 4,13 Milliarden Dollar nach erwarteten 4,11 Milliarden Dollar. Für Einkommensinvestoren bleibt die Aktie ein Klassiker: Die Dividendenrendite liegt laut Investing.com bei 4,6 Prozent, die Ausschüttung wurde 54 Jahre in Folge erhöht.

Die Kimberly-Clark-Aktie lag am Dienstagnachmittag (MEZ) laut Investing.com rund 1,5 Prozent im Minus. Laut InvestingPro haben zuletzt sechs Analysten ihre Gewinnschätzungen gesenkt.