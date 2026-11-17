Nach der Milliardenübernahme von Kenvue ist J.P. Morgan zurück bei der Kimberly-Clark-Aktie – allerdings ohne Begeisterung. Die US-Bank hat die Bewertung des Hygieneartikel-Konzerns am Dienstag mit „Neutral“ wieder aufgenommen. Das Kursziel sinkt auf 113 US-Dollar, nachdem JPMorgan vor der übernahmebedingten Restriktion bei ebenfalls „Neutral“ ein Ziel von 129 Dollar ausgewiesen hatte. Gemessen am von Investing.com genannten Kurs von 111,34 Dollar bleibt damit nur rund 1,5 Prozent Kurspotenzial. Die Kimberly-Clark-Aktie (Handelssymbol KMB, ISIN US4943681035) notiert inzwischen an der Nasdaq.
Kimberly-Clark-Aktie: JPMorgan nimmt Bewertung mit „Neutral“ wieder auf – Kursziel 113 statt 129 Dollar
JPMorgan hat die Coverage für Kimberly-Clark nach der Kenvue-Übernahme mit „Neutral“ wieder aufgenommen. Das Kursziel liegt nun bei 113 US-Dollar nach zuvor 129 Dollar – kaum über dem Aktienkurs. Die Bank verweist auf Integrationsrisiken, sieht ab 2028 aber kräftiges Gewinnwachstum.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kimberly-Clark Corporation
- Handelssymbol
- KMB (Nasdaq)
- ISIN
- US4943681035
- Analyst
- nicht namentlich genannt
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Neutral (zuvor ausgesetzt/Not Rated)
- Kursziel
- 113 USD (zuvor 129 USD)
Stand: 17.11.2026, Kurs laut Investing.com vom 17.11.2026 (vorbörslich)
Wiederaufnahme nach der Restriktion
Kenvue an Bord – die Arbeit beginnt erst
Kimberly-Clark hat die Übernahme von Kenvue, dem Hersteller von Marken wie Tylenol, Listerine und Neutrogena, am 2. November abgeschlossen. Während des Deals war JPMorgan mit seinem Research eingeschränkt. Nun hat die Bank ihr Modell nach den Zahlen zum dritten Quartal und dem Abschluss der Transaktion aktualisiert.
Die Botschaft der JPMorgan-Analysten ist zweigeteilt. Einerseits entsteht ein Konsumgüterriese mit zehn Marken mit jeweils mehr als einer Milliarde Dollar Umsatz. Andererseits arbeiten beide Unternehmen laut TheFly noch an Problemen, die ihre Ergebnisse belasten. JPMorgan skizziert einen Fahrplan in drei Etappen: Die ersten 100 Tage gehören der Integration, im ersten Jahr sollen Synergien folgen, ab dem zweiten Jahr ein Wachstum oberhalb der jeweiligen Kategorien.
Gewinndelle 2027
JPMorgan erwartet für 2027 einen Gewinn je Aktie von 7,03 Dollar – ein Minus von 4,5 Prozent zum Vorjahr.
Sprung 2028
Für 2028 rechnet die Bank mit 8,10 Dollar je Aktie, ein Plus von 15,3 Prozent – dann sollen die Synergien greifen.
Bewertung mit Abschlag
Das Kursziel entspricht dem 14-Fachen des Gewinns 2028; der Abschlag zu internationalen Konsumgüterkonzernen fällt wegen des Integrationsrisikos etwas größer aus als im Einjahresschnitt.
Markenportfolio
Zehn Milliarden-Dollar-Marken geben dem kombinierten Konzern Gewicht im Handel.
Rating und Kursziel: alt gegen neu
|Angabe
|Vor der Restriktion
|Neu
|Rating
|Neutral
|Neutral
|Kursziel
|129 USD
|113 USD
|Zielzeitpunkt
|Dezember 2026
|Dezember 2027
|Kurspotenzial (Kurs 111,34 USD)
|15,9 %
|1,5 %
Vor der Restriktion galt das Ziel bis Dezember 2026, das neue Ziel bis Dezember 2027.
Quelle: Investing.com, TheFly/TipRanks, 17.11.2026
Zwar bleibt JPMorgan bei der Einstufung „Neutral“ – formal handelt es sich jedoch um die Wiederaufnahme aus dem Status „Not Rated“. Inhaltlich zählt vor allem das um 16 Dollar gekappte Kursziel: Mit 113 Dollar sieht die Bank die Kimberly-Clark-Aktie praktisch fair bewertet.
Starkes drittes Quartal, hohe Dividende
Operativ hatte Kimberly-Clark zuletzt geliefert. Im dritten Quartal 2026 lag der bereinigte Gewinn je Aktie laut Investing.com bei 1,70 Dollar und damit über den erwarteten 1,61 Dollar. Der Umsatz erreichte 4,13 Milliarden Dollar nach erwarteten 4,11 Milliarden Dollar. Für Einkommensinvestoren bleibt die Aktie ein Klassiker: Die Dividendenrendite liegt laut Investing.com bei 4,6 Prozent, die Ausschüttung wurde 54 Jahre in Folge erhöht.
Die Kimberly-Clark-Aktie lag am Dienstagnachmittag (MEZ) laut Investing.com rund 1,5 Prozent im Minus. Laut InvestingPro haben zuletzt sechs Analysten ihre Gewinnschätzungen gesenkt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan; der Name des Analysten wird in den Quellen nicht genannt. Die Originalstudie datiert vom 17.11.2026; als früheste belegte Veröffentlichung dient der Bericht von Investing.com vom 17.11.2026, 03:11 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 113 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jpmm.com/research/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Kimberly-Clark Corporation (KMB): Halten, Kursziel 113,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst nicht namentlich genannt) vom 17.11.2026, 09:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst nicht namentlich genannt).
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