Es ist eine der grundlegendsten Fragen des KI-Zeitalters: Darf eine Maschine selbst entscheiden, wen sie tötet? Seit heute, 10 Uhr, ringen die 128 Vertragsstaaten des UN-Waffenübereinkommens (CCW) im Genfer Palais des Nations um eine Antwort. Bei der 7. Überprüfungskonferenz unter Vorsitz des Schweizer Abrüstungsbotschafters Julien Thöni geht es um tödliche autonome Waffensysteme, kurz LAWS – im Volksmund Killerroboter. Bis Freitag, 20. November, soll ein erster Schritt in Richtung eines Rahmenvertrags gelingen. Seit 13 Jahren wird in Genf darüber gestritten, ohne dass sich die Staaten auch nur auf die Aufnahme formeller Verhandlungen einigen konnten.
Killerroboter vor der UN: 128 Staaten ringen in Genf um Regeln für KI-Waffen – USA und Russland bremsen
Seit heute 10 Uhr verhandeln die 128 Vertragsstaaten der UN-Waffenkonvention in Genf über tödliche autonome Waffensysteme. 163 Staaten hatten in der UN-Vollversammlung Verhandlungen gefordert, die USA, Russland, Israel, Nordkorea und Belarus stimmten dagegen. Bis Freitag soll ein erster Schritt zu einem Rahmenvertrag gelingen. Die Analyse: Worum es geht, wer welche Position vertritt und was die Debatte für Rüstungs- und KI-Unternehmen bedeutet.
Die Fronten
Verbot, Regeln oder freie Hand?
In der UN-Vollversammlung stimmten am 29. Oktober 163 Staaten dafür, Verhandlungen aufzunehmen. Dagegen stimmten die USA, Russland, Israel, Nordkorea und Belarus, neun Staaten enthielten sich, darunter China, Iran und Saudi-Arabien. Die Mehrheit der CCW-Staaten will ein Verbot vollautonomer Waffen, die völlig der menschlichen Kontrolle entzogen sind, und klare Regeln für Systeme mit autonomen Funktionen.
Deutschland
Fordert ein Verbot vollautonomer Systeme ohne menschliche Kontrolle sowie klare Regeln für teilautonome Waffen.
Frankreich
Unterstützt ein Verbot vollautonomer Systeme, will teilautonome Waffen unter angemessener Kontrolle militärischer Befehlshaber aber zulassen.
USA
Lehnen ein rechtlich verbindliches Verbot ab, setzen auf offene Gespräche und unverbindliche Leitlinien und schlugen einen fünfjährigen Prozess vor. Sie fordern ein angemessenes Maß menschlicher Kontrolle.
Russland
Lehnt ein verbindliches Verbot ebenfalls ab und bevorzugt unverbindliche Leitlinien.
Globaler Süden
Brasilien für eine Gruppe von 47 Staaten und Algerien für afrikanische Länder fordern verbindliche Vorschriften.
IKRK und UN-Menschenrechtsbüro
Verlangen klare Verbote, besonders für unvorhersehbare Waffen und Systeme, die gezielt Menschen angreifen – und das innerhalb eines Jahres.
Die Realität
Die Technik ist schneller als das Recht
Während Diplomaten über Definitionen streiten, ist KI auf den Schlachtfeldern längst angekommen.
In der Ukraine werden Drohnen mit KI-Unterstützung zur Zielerkennung eingesetzt, auch aus dem Sudan gibt es Berichte über autonome Kampfdrohnen. Fachleute betonen allerdings, dass es bislang keine gesicherten Belege für den Einsatz vollständig autonomer Systeme ohne jede menschliche Beteiligung gibt. Das Problem der Genfer Verhandlungen ist strukturell: CCW-Entscheidungen erfordern Konsens. Ein künftiges Verhandlungsmandat könnte deshalb offenlassen, ob am Ende ein rechtlich verbindlicher Vertrag steht. Viele Regierungen wollen einen Rahmenvertrag innerhalb von etwa zwei Jahren, Nichtregierungsorganisationen und das Rote Kreuz drängen auf ein Jahr.
Welche Entscheidungen über den Einsatz autonomer Waffen müssen auch im KI-Zeitalter Menschen selbst treffen?
Das große Bild
Ein Markt ohne Leitplanken
Für die Rüstungsindustrie ist die Debatte hochrelevant. Europas Verteidigungsausgaben steigen, Drohnen, Drohnenabwehr und KI-gestützte Aufklärung zählen zu den am schnellsten wachsenden Segmenten. Klare Regeln könnten Rechtssicherheit schaffen und bestimmte Produktkategorien begrenzen; ein Scheitern in Genf würde den technologischen Wettlauf dagegen ohne verbindliche Grenzen weiterlaufen lassen. Für Investoren mit Nachhaltigkeitskriterien bleibt die Frage nach der menschlichen Kontrolle über Waffensysteme zugleich ein zentraler Prüfpunkt.
Häufige Fragen zu Killerrobotern und den Genfer Verhandlungen
Was sind Killerroboter?
Umgangssprachlich für tödliche autonome Waffensysteme (LAWS), die Ziele ohne menschliches Eingreifen auswählen und angreifen können.
Wer verhandelt in Genf?
Die 128 Vertragsstaaten des UN-Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen (CCW), vom 16. bis 20. November 2026.
Wird es ein Verbot geben?
Eine Einigung auf ein Verbot gilt als unwahrscheinlich. Möglich ist ein Mandat für Verhandlungen über einen Rahmenvertrag, dessen Verbindlichkeit offen bleiben könnte.
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