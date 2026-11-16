Killerroboter vor der UN: 128 Staaten ringen in Genf um Regeln für KI-Waffen – USA und Russland bremsen

Es ist eine der grundlegendsten Fragen des KI-Zeitalters: Darf eine Maschine selbst entscheiden, wen sie tötet? Seit heute, 10 Uhr, ringen die 128 Vertragsstaaten des UN-Waffenübereinkommens (CCW) im Genfer Palais des Nations um eine Antwort. Bei der 7. Überprüfungskonferenz unter Vorsitz des Schweizer Abrüstungsbotschafters Julien Thöni geht es um tödliche autonome Waffensysteme, kurz LAWS – im Volksmund Killerroboter. Bis Freitag, 20. November, soll ein erster Schritt in Richtung eines Rahmenvertrags gelingen. Seit 13 Jahren wird in Genf darüber gestritten, ohne dass sich die Staaten auch nur auf die Aufnahme formeller Verhandlungen einigen konnten.