KIE Aktie: Minus 22 Prozent am besten Kospi-Tag seit Monaten – und ein neues Jahrestief

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:30 2 Min.

Die KIE Aktie stürzt am Dienstag um 21,91 Prozent auf 6.770 Won ab und ist größter Verlierer im Kospi. Der Elektronikzulieferer hieß bis September Kyungin Electronics. Der Börsenwert liegt inzwischen unter einer wichtigen Schwelle der Börsenaufsicht.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5869), auf 1200x675 skaliert

795 Aktien stiegen am Dienstag an der Börse in Seoul, nur 94 fielen. Am härtesten traf es ein Unternehmen, das kaum jemand kennt. Die KIE Aktie brach um 1.900 Won oder 21,91 Prozent auf 6.770 Won ein. Der Kospi gewann gleichzeitig 6,32 Prozent. Eine Unternehmensmeldung, die den Absturz erklärt, haben wir nicht gefunden. Das macht den Fall nicht harmloser, eher im Gegenteil. Schlusskurs der KIE Aktie 6.770 KRW Tagesverlust, größter Verlierer im Kospi −21,91 % bisheriges 52-Wochen-Tief 7.700 KRW Beschäftigte laut Morningstar 23 Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Kokstock; Investing.com-Kursdaten Die Vorgeschichte Neuer Name, neuer Großaktionär, wilde Kurssprünge Hinter dem Kürzel steckt der Elektronikzulieferer Kyungin Electronics, der sich im September in KIE umbenannt hat. Im Juni wechselte der größte Aktionär. Im Oktober wurde der Kurs wegen einer Kapitalmaßnahme rechnerisch halbiert. Seither schwankt die KIE Aktie heftig: Am 12. November sprang sie binnen eines Tages um 19 Prozent auf 10.890 Won, nachdem sie am selben Tag zuvor auf 7.700 Won gefallen war. Die Korea Exchange stufte das Papier am Tag darauf als Aktie ein, bei der Anleger besondere Vorsicht walten lassen sollen. Das Risiko Der Börsenwert liegt unter der Mindestgrenze Mit dem heutigen Schlusskurs ist das bisherige 52-Wochen-Tief von 7.700 Won deutlich unterschritten. Bei rund 2,6 Millionen Aktien ergibt sich ein Börsenwert von etwa 17,8 Milliarden Won, umgerechnet gut 13 Millionen Dollar (eigene Rechnung). Seit Juli verlangt die koreanische Börsenaufsicht von Kospi-Unternehmen einen Börsenwert von mindestens 30 Milliarden Won. Wer dauerhaft darunter bleibt, kann unter Beobachtung gestellt und am Ende von der Börse genommen werden. Was man wissen sollte Früher Kyungin Electronics

Zuletzt Dividende von 500 Won je Aktie gezahlt

Sehr geringe Handelsumsätze

Kurs seit dem 13. November um rund 39 Prozent gefallen Was Anleger bedenken sollten Grund für den Kurssturz unbekannt

Börsenwert unter der Mindestgrenze

Von der Börse zur Vorsicht eingestuft

Kleinstwert mit nur 23 Beschäftigten Einordnung der Redaktion: Die KIE Aktie ist ein Lehrstück über koreanische Kleinstwerte. Neuer Name, neuer Eigentümer, Kapitalmaßnahme, dann extreme Ausschläge bei dünnen Umsätzen: Dieses Muster mahnt zur Vorsicht, auch ohne dass ein konkreter Vorwurf im Raum steht. Dass das Papier an einem Tag mit fast 800 Gewinnern um mehr als ein Fünftel fällt, zeigt, dass hier eigene Gesetze gelten. Für Privatanleger in Deutschland ist die Aktie ohnehin kaum handelbar. FAQ Häufige Fragen zur KIE Aktie Warum ist die KIE Aktie heute so stark gefallen?

Eine Unternehmensmeldung dazu haben wir nicht gefunden. Der Kurs schwankt seit Wochen extrem. Was ist KIE?

Ein koreanischer Hersteller elektronischer Bauteile, der bis September 2026 Kyungin Electronics hieß. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der KIE Aktie?

Handelssymbol an der Korea Exchange: 009140. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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