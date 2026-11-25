Die Preise für die Absicherung gegen Zahlungsausfälle großer KI-Schuldner steigen am 25. November weiter. Der Fünf-Jahres-CDS für CoreWeave liegt laut ROIC (Reuters) um 16:22 Uhr MEZ bei 1.314 Basispunkten, der für SoftBank bei 501 und der für Oracle bei 356. Die Spannweite ist enorm: Alphabet kommt auf 93,7. Gemeinsam ist den Daten nur die Richtung, nämlich nach oben, getrieben von der Sorge um die Finanzierung der KI-Infrastruktur.
KI-Schulden: Ausfallversicherung für CoreWeave kostet 13,1 Prozent im Jahr, für SoftBank 5,0 und Oracle 3,6 – wie unterschiedlich bewertet der Kreditmarkt die KI-Schuldner?
Der Markt für Kreditausfallversicherungen (CDS) zeigt am 25. November große Unterschiede bei den KI-Schuldnern: CoreWeave 1.314 Basispunkte, SoftBank 501, Oracle 356, Alphabet 93,7. Eine Einordnung der Zahlen, der CoreWeave-Anleihekurse und der Frage, was ein CDS-Spread wirklich aussagt.
Kreditmarkt am 25. November
Was bedeuten CDS-Spreads bei KI-Unternehmen?
Ein Credit Default Swap (CDS) ist eine Versicherung gegen den Zahlungsausfall eines Schuldners. Der Spread in Basispunkten ist die jährliche Prämie: 1.314 Basispunkte entsprechen 13,14 Prozent pro Jahr, also 131.400 Dollar für jede Million Dollar abgesicherten Nennwert. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Je höher die Prämie, desto höher schätzt der Markt das Ausfallrisiko ein.
Aus dem CoreWeave-Spread leiten Reuters und ROIC eine implizite Ausfallwahrscheinlichkeit von 68 Prozent ab. Das ist eine Modellrechnung aus Marktpreisen, keine Prognose, und der Markt für einzelne Schuldner ist vergleichsweise dünn gehandelt, sodass wenige Geschäfte die Preise bewegen können.
5-Jahres-CDS ausgewählter KI-Schuldner
Basispunkte
Die Werte stammen von unterschiedlichen Tagen: CoreWeave, Oracle und SoftBank vom 25.11.2026, Alphabet vom 20.11.2026 (Rekordstand laut ICE via WorldAttention). SoftBank laut Markit via WorldAttention, ohne Primärquelle.
Quelle: ROIC (Reuters), WorldAttention (ICE, Markit, Reuters)
Daten als Tabelle
|Schuldner
|CDS
|CoreWeave
|1.314
|SoftBank
|501
|Oracle
|356
|Alphabet
|93,7
Wie stark sind die CoreWeave-Anleihen unter Druck?
Der Spread findet sich auch in den Anleihekursen. Laut ROIC (Tradeweb) fielen die CoreWeave-Anleihen mit Fälligkeit Oktober 2031 am 25. November um 1,92 Cent auf 74,23 Cent je Dollar Nennwert, die Rendite stieg auf 17,91 Prozent. Die Anleihen mit Fälligkeit Juni 2030 verloren 3,79 Cent auf 76,55 Cent, ein Rekordtief. Die Rendite ist die laufende Verzinsung bezogen auf den Kurs, der Kupon, etwa 9,75 Prozent bei der Anleihe 2031 laut The Next Web, ist dagegen fest. Der Abstand zeigt, wie viel Risikoprämie Anleger derzeit verlangen.
Die Schulden von CoreWeave betrugen laut ROIC zum 30. September rund 46,9 Milliarden Dollar, der Zinsaufwand im dritten Quartal 846 Millionen Dollar. Die Aktie fiel laut The Next Web am Dienstag um 13 Prozent. CoreWeave-Mitgründer Brian Venturo hat laut ROIC nachrangige Anleihen im Wert von 30 Millionen Dollar gekauft und will sie bis Oktober 2031 halten.
Wie viel Geld leihen sich die KI-Konzerne am Anleihemarkt?
PIMCO schätzt laut The Next Web auf Basis von Goldman-Daten, dass die größten KI-Unternehmen in diesem Jahr rund 250 Milliarden Dollar über Anleihen aufnehmen wollen; der gesamte Sektor könnte 300 bis 570 Milliarden Dollar leihen. Das sind Schätzungen, keine Emissionen. Wo viel Geld über Anleihen fließt, steigt die Abhängigkeit von Anlegern, die jetzt vorsichtiger werden.
Der Unterschied zwischen den Schuldnern liegt in der Bonität. Alphabet und Oracle sind nach den Spreads weit weniger gefährdet als CoreWeave, auch wenn beide Rekordstände bei ihren CDS erreichen. SoftBank liegt mit 501 Basispunkten dazwischen. Ratings nennt keine der Quellen, sie sind in den Anleiheprospekten und bei den Agenturen nachzulesen.
Weitere CDS-Rekorde
Zeigen Oracle, SoftBank und CoreWeave neue Höchststände, ist die Sorge vor KI-Schulden nicht abgeklungen.
Anleihekurse
Bleiben die CoreWeave-Anleihen unter 75 Cent, bleibt die Rendite über 17 Prozent.
Neuemissionen
Neue Anleihen von KI-Konzernen zeigen, welche Zinsen der Markt noch akzeptiert.
FAQ: Häufige Fragen zu CDS und KI-Anleihen
Was ist ein CDS-Spread? Die jährliche Prämie, gemessen in Basispunkten, für die Absicherung eines Schuldners gegen Zahlungsausfall.
Wie hoch ist der CDS von CoreWeave? Laut ROIC (Reuters) 1.314 Basispunkte am 25.11.2026, 16:22 Uhr MEZ.
Was ist die Rendite der CoreWeave Anleihe? Laut ROIC (Tradeweb) 17,91 Prozent bei der Oktober-2031-Anleihe zum Kurs von 74,23 Cent.
Ist ein hoher CDS-Spread eine Prognose für einen Ausfall? Nein, er ist ein Marktpreis für Risiko; die implizite Ausfallwahrscheinlichkeit beruht auf Annahmen.
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