Ein Credit Default Swap (CDS) ist eine Versicherung gegen den Zahlungsausfall eines Schuldners. Der Spread in Basispunkten ist die jährliche Prämie: 1.314 Basispunkte entsprechen 13,14 Prozent pro Jahr, also 131.400 Dollar für jede Million Dollar abgesicherten Nennwert. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Je höher die Prämie, desto höher schätzt der Markt das Ausfallrisiko ein.

Aus dem CoreWeave-Spread leiten Reuters und ROIC eine implizite Ausfallwahrscheinlichkeit von 68 Prozent ab. Das ist eine Modellrechnung aus Marktpreisen, keine Prognose, und der Markt für einzelne Schuldner ist vergleichsweise dünn gehandelt, sodass wenige Geschäfte die Preise bewegen können.