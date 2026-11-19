Trump sprach beim 33. APEC-Wirtschaftsgipfel in Shenzhen. Laut Anadolu nannte er KI eine Technologie, die „fast vollständig gut“ sei, mit „einigen schlechten Elementen“; die USA würden keine Regeln zulassen, die von „globalistischen“ Institutionen gesetzt werden. Er verwies außerdem auf die Genehmigung einer Alaska-LNG-Pipeline nach Asien und sagte, US-Ölkonzerne zögen in Venezuela ein. Xi Jinping eröffnete den Gipfel laut AP mit einem Appell für offenen Handel und Technologie-Zusammenarbeit.

Der Hintergrund: Washington hatte laut AP in dieser Woche die Fernzugriffs-Beschränkungen für fortgeschrittene KI-Chips verschärft. Die Linie der US-Regierung ist damit zweigeteilt – möglichst wenig Regulierung von KI-Modellen im Inneren, aber Kontrolle über Chips und Zugang für China.