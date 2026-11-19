Donald Trump hat auf dem APEC-Gipfel in Shenzhen jede internationale Regulierung künstlicher Intelligenz zurückgewiesen. Die USA lehnten jede „globalistische Regulierung“ von KI ab, sagte der US-Präsident am Donnerstag, 19. November 2026, laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu (08:50 Uhr, ohne Zeitzonenangabe). KI sei „fast vollständig gut“, räumte er zugleich „einige schlechte Elemente“ ein. Für Anleger ist das relevant, weil die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059) und andere Tech-Schwergewichte von der Frage leben, wie frei sie KI-Modelle und -Chips entwickeln und verkaufen dürfen. Am selben Tag debütierte Anthropic an der Nasdaq.
KI-Regulierung: Trump lehnt „globalistische“ Regeln beim APEC-Gipfel ab – was heißt das für die Alphabet Aktie und Europas Tech-Werte?
Beim APEC-Gipfel in Shenzhen sagte Donald Trump, die USA würden keine „globalistische Regulierung“ von künstlicher Intelligenz zulassen. Für Alphabet, Microsoft und europäische Softwarewerte wie SAP ist die Regulierungsfrage ein Börsenthema.
Der Auftritt
Was hat Trump in Shenzhen zur KI-Regulierung gesagt?
Trump sprach beim 33. APEC-Wirtschaftsgipfel in Shenzhen. Laut Anadolu nannte er KI eine Technologie, die „fast vollständig gut“ sei, mit „einigen schlechten Elementen“; die USA würden keine Regeln zulassen, die von „globalistischen“ Institutionen gesetzt werden. Er verwies außerdem auf die Genehmigung einer Alaska-LNG-Pipeline nach Asien und sagte, US-Ölkonzerne zögen in Venezuela ein. Xi Jinping eröffnete den Gipfel laut AP mit einem Appell für offenen Handel und Technologie-Zusammenarbeit.
Der Hintergrund: Washington hatte laut AP in dieser Woche die Fernzugriffs-Beschränkungen für fortgeschrittene KI-Chips verschärft. Die Linie der US-Regierung ist damit zweigeteilt – möglichst wenig Regulierung von KI-Modellen im Inneren, aber Kontrolle über Chips und Zugang für China.
Keine globalen Regeln
Trump will KI weder von internationalen Gremien noch von „globalistischer“ Regulierung eingeschränkt sehen (Anadolu, 19.11.2026).
Chip-Zugang bleibt Hebel
Die USA verschärften laut AP in dieser Woche Fernzugriffsregeln auf fortgeschrittene KI-Chips.
Konjunkturrahmen
IWF-Chefin Kristalina Georgieva nannte für die APEC-Staaten 3,4 Prozent Wachstum pro Jahr gegenüber 3,1 Prozent weltweit, beim Welthandel 4,6 Prozent (AP).
Märkte
Wer profitiert an der Börse von weniger KI-Regulierung?
Weniger Regulierung senkt für Plattformbetreiber die Compliance-Kosten und Unsicherheit. Betroffen sind vor allem die großen US-Tech-Werte: die Alphabet Aktie, die Microsoft Aktie, aber auch Chiphersteller und Cloud-Anbieter. Der Nasdaq Composite legte am Mittwoch um 0,42 Prozent auf 24.430 Punkte zu (Rio Times, Schlusskurs 18.11.2026), während der Dow Jones 1,11 Prozent verlor. Die Nvidia Aktie gab laut Saxo Bank 2,9 Prozent ab, trotz starker Zahlen und Fragen zur Führungsnachfolge. Ein Zusammenhang zwischen Trumps Äußerung und einzelnen Kursbewegungen ist aus den Quellen nicht belegt; keiner der gelesenen Berichte nennt eine Marktreaktion.
Für Europa liegt die Spannung anderswo: Der EU-Rechtsrahmen für KI ist strenger als der amerikanische Ansatz. Europäische Softwarewerte wie SAP stehen im DAX nach dem dritten Verlusttag in Folge unter Druck, auch wegen des Anthropic-Börsengangs. Ob und wie die EU auf Trumps Position reagiert, ist offen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Kursprognose.
|Titel
|Bezug zur KI-Politik
|Alphabet Aktie (GOOGL)
|KI-Modelle und Cloud, US-Regulierungsrahmen
|Microsoft Aktie (MSFT)
|KI-Dienste, Cloud-Geschäft
|Nvidia Aktie (NVDA)
|Chip-Exportregeln, Fernzugriffs-Beschränkungen
|SAP Aktie
|Europäischer Softwarewert, strengere EU-Regeln
|Nasdaq 100
|Index der großen Tech-Werte
Einschätzung der Redaktion; keine Kursprognose.
Quelle: aktiencheck.de Redaktion; Anadolu; AP; Saxo Bank
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Ergebnisse des Dreiergipfels von Trump, Xi und Putin und weitere Aussagen der US-Regierung zu KI-Chips.
Reaktion der EU-Kommission auf Trumps Absage an „globalistische“ Regulierung.
Die Fed-Entscheidung am 9. Dezember: Höhere Zinsen belasten Bewertungen von Tech-Aktien.
FAQ
Häufige Fragen zur KI-Regulierung
Was hat Trump beim APEC-Gipfel zur KI gesagt? Er sagte laut Anadolu, die USA lehnten jede „globalistische Regulierung“ von KI ab; KI sei „fast vollständig gut“, habe aber „einige schlechte Elemente“.
Welche Aktien sind von KI-Regulierung betroffen? Vor allem Alphabet, Microsoft, Nvidia und andere Anbieter von KI-Modellen, Chips und Cloud-Diensten; in Europa Softwarewerte wie SAP.
Gibt es schon ein US-Gesetz zur KI-Regulierung? Aus den gelesenen Berichten geht kein neues Gesetz hervor; es handelt sich um eine politische Aussage.
Wie reagierten die Märkte? Keiner der gelesenen Berichte nennt eine direkte Marktreaktion; die Nasdaq legte am Mittwoch zu, der Dow gab nach.
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