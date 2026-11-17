Die KI-Regulierung ist an der Wall Street vom Randthema zum Kursfaktor geworden. Seit die Demokraten bei den Midterms am 3. November die Mehrheit in Repräsentantenhaus und Senat erobert haben, preisen Anleger strengere Regeln für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren ein. Die Folgen sind deutlich sichtbar: Der Nasdaq 100 schloss am Montag 2,67 Prozent tiefer bei 27.197 Punkten – das dritte Minus in Folge. Sein Plus seit Jahresbeginn ist von zeitweise 24 Prozent auf nur noch 7,7 Prozent geschrumpft. Am Dienstagabend folgen die Quartalszahlen von Nvidia, am Donnerstag der Börsengang von Anthropic.
Laut dpa-AFX hatte schon der heftige Einbruch des Nasdaq 100 vor knapp zwei Wochen mit der Furcht vor strengerer KI-Regulierung nach dem Wahlsieg der Demokraten zu tun. Seitdem kommen die KI-Aktien nicht zur Ruhe.