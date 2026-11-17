Die Finanzierung der KI-Rechenzentren rückt in Washington ins Zentrum einer neuen Steuerdebatte. Thomas Brosy und Elena Patel vom Urban-Brookings Tax Policy Center haben am 17. November ausgerechnet, dass das US-Steuerrecht kreditfinanzierte Investitionen in KI-Rechentechnik mit einem effektiven Steuersatz von minus 46 Prozent belegt – der Staat legt also auf jeden verdienten Dollar faktisch 46 Cent drauf. Für die Meta Aktie (META, ISIN US30303M1027) und die anderen Hyperscaler ist das eine stille Stütze ihres Investitionsbooms, die nun politisch infrage gestellt wird.
Die Studie fällt in eine Woche, in der KI-Aktien ohnehin unter Druck stehen. Der Nasdaq verlor am Dienstag rund 0,7 Prozent, der Dow Jones rund 1,6 Prozent. Erst die Zahlen von Nvidia am Abend – 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und ein Ausblick von rund 130 Milliarden Dollar – brachten nachbörslich etwas Entlastung.