Brosy und Patel schlagen zwei Wege vor. Der radikalere: Zinsen ganz aus der Körperschaftsteuer herausnehmen – also weder Abzug noch Besteuerung von Zinserträgen. Das würde die Körperschaftsteuer in eine Cashflow-Steuer verwandeln. Der mildere: Den Zinsabzug nur noch erlauben, wenn Investitionen über die Zeit abgeschrieben werden statt sofort – so wie es für Immobilienunternehmen und regulierte Versorger schon heute gilt.

Die Debatte ist Teil einer größeren Diskussion über die Besteuerung von KI. Der demokratische Senator Ron Wyden hatte laut einem früheren Beitrag des Tax Policy Center begrenzte Steuervorteile für neue Rechenzentren und eine neue Verbrauchsteuer vorgeschlagen. Hintergrund ist die Haushaltslage: Nach Projektionen der Haushaltsbehörde CBO, die das Tax Policy Center zitiert, steigt die US-Schuldenquote von 101 Prozent der Wirtschaftsleistung auf 175 Prozent im Jahr 2056.

Einschätzung der Redaktion: Eine schnelle Gesetzesänderung ist derzeit nicht absehbar – OBBBA ist erst kürzlich beschlossen worden, und die Republikaner haben die Sofortabschreibung bewusst dauerhaft gemacht. Die Studie liefert aber Argumente für künftige Haushaltsverhandlungen, in denen nach Geld gesucht wird.