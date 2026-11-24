Seit seinem Höchststand vom 6. Oktober hat der Technologieindex Nasdaq knapp 20% verloren und notiert mittlerweile sogar unter dem Niveau zu Jahresbeginn – und das, obwohl die aggregierten Unternehmensgewinne im Sektor im gleichen Zeitraum um rund 50% gestiegen sind, so Dr. Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei Swisscanto/ZKB.
KI-Euphorie auf dem Prüfstand: Crash ist Bereinigung, keine Rezession
Nach knapp 20% Nasdaq-Verlust sieht Rüegg erste Chancen für Anleger.
Die Korrektur habe bereits Anfang Juni eingesetzt und sich im Oktober deutlich beschleunigt. Der Rückgang habe sich in der vergangenen Woche nochmals verstärkt. Selbst positive Nachrichten zweier prominenter KI-Aushängeschilder hätten den Ausverkauf nicht aufhalten können: Nvidia habe den Quartalsgewinn auf 65 Milliarden US-Dollar verdoppeln können und Anthropic habe einen erfolgreichen Börsengang absolviert.
Weitere Faktoren hätten die jüngsten Verluste zusätzlich befeuert: technische Kettenreaktionen – Hebelprodukte und konzentrierte Positionen – sowie die Angst, dass die Geldpolitik der US-Zentralbank zu restriktiv ausfallen könnte. Bemerkenswert sei dabei: Selbst klassische "sichere Häfen" oder alternative Anlagen wie Gold, Bitcoin und Rohstoffe seien unter Druck geraten. Zu den wenigen Gewinnern der jüngsten Marktverwerfungen hätten dagegen Staatsanleihen und der US-Dollar gezählt. Die Dynamik und der Ausverkauf am vergangenen Freitag sprächen Rüeggs Erachtens dafür, dass sich die Märkte in einer fortgeschrittenen Bereinigungsphase befänden.
Die Investitionen in KI seien enorm. Bis die Erträge die hohen Vorlaufkosten rechtfertigen würden, dürfte es Rüeggs Einschätzung nach noch einige Zeit dauern. Die Unternehmen würden diese Investitionen durch geringere freie Cashflows, eine höhere Verschuldung am Anleihemarkt und über Private Markets sowie über teils komplexe Beteiligungsstrukturen finanzieren. Dies seien alles legitime Gründe, besonders vorsichtig zu sein. Auch der Markt reagiere auf diese Unsicherheit: Die eingepreiste Risikoprämie sei zuletzt deutlich gestiegen.
Gleichzeitig schätze Rüegg die langfristigen Wachstumschancen der Unternehmen weiterhin als sehr hoch ein. Allerdings seien die Erwartungen an die künftige Profitabilität bereits ambitioniert. Entscheidend werde zunehmend sein, in welchem Umfang die hohen Investitionen zu nachhaltigen Erträgen führen würden. Die nächste Phase des KI-Booms dürfte vor allem bei den traditionellen Nutzern der Technologie liegen, die KI produktiv einsetzen würden.
Anders als während der Technologieblase von 1999 seien die Unternehmensgewinne heute deutlich höher. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16x erscheine der US-Aktienmarkt daher moderat bewertet. Auch technische und stimmungsbezogene Indikatoren würden darauf hindeuten, dass die Korrektur bereits weit fortgeschritten sei: Beispielsweise sei die Volatilität erhöht, und technologieorientierte Hedge Funds würden ihre Positionen reduzieren. Allerdings gebe es weiterhin Warnsignale, die auf Risiken für weitere Kursverluste hindeuten würden: Die Cashquoten seien niedrig, und an den Märkten hätten sich noch keine stabilen Unterstützungszonen herausgebildet – es sei nicht erkennbar, auf welchem Kursniveau sich die Märkte stabilisieren könnten.
Für Zuversicht sorge das wirtschaftliche Umfeld: Die Weltwirtschaft befinde sich in einer Expansionsphase, und die Inflation werde sich aus Rüeggs Sicht im nächsten Jahr abkühlen. Daher gehe er nicht vom Beginn einer strukturellen Baisse aus. Vielmehr sehe er Chancen, selektive Risikopositionen aufzubauen. (Ausgabe vom 23.11.2026)
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