Anders als während der Technologieblase von 1999 seien die Unternehmensgewinne heute deutlich höher. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16x erscheine der US-Aktienmarkt daher moderat bewertet. Auch technische und stimmungsbezogene Indikatoren würden darauf hindeuten, dass die Korrektur bereits weit fortgeschritten sei: Beispielsweise sei die Volatilität erhöht, und technologieorientierte Hedge Funds würden ihre Positionen reduzieren. Allerdings gebe es weiterhin Warnsignale, die auf Risiken für weitere Kursverluste hindeuten würden: Die Cashquoten seien niedrig, und an den Märkten hätten sich noch keine stabilen Unterstützungszonen herausgebildet – es sei nicht erkennbar, auf welchem Kursniveau sich die Märkte stabilisieren könnten.