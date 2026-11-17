Der Zeitpunkt ist politisch aufgeladen. Nvidia steckt in der schwersten Führungskrise seiner Geschichte: Gründer Jensen Huang trat in der vergangenen Woche als Chef zurück, nachdem er eine Affäre mit einer früheren Managerin des Singapurer Cloud-Anbieters Megaspeed eingeräumt hatte, die im Verdacht steht, für China spioniert zu haben. Megaspeed wird in den USA untersucht und bestreitet Fehlverhalten. Interimschefin ist Finanzvorständin Colette Kress. US-Finanzminister Scott Bessent hatte zuvor einen „dramatischen“ Umbau der Konzernspitze gefordert und auch Handelsminister Howard Lutnick kritisiert.

Präsident Donald Trump setzt andere Akzente: Er sieht durch Huang keine Gefahr für die nationale Sicherheit und hält den Verkauf weniger leistungsfähiger Chips für „eine gute Sache“. Die Verschärfung verkündete die Regierung kurz vor Trumps Asienreise – heute trifft er in Manila die Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Staaten, darunter genau jene Länder, deren Rechenzentren nun unter Aufsicht kommen. Anschließend folgt der APEC-Gipfel in Shenzhen mit einem Treffen mit Xi Jinping.