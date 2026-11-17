Die Region hat sich zu einem zentralen Standort für KI-Infrastruktur entwickelt. Malaysia hat nach Angaben des Handelsministeriums MITI seit 2021 Rechenzentrums-Investitionen von 385,7 Milliarden Ringgit genehmigt. Allein im Bundesstaat Johor waren laut Knight Frank Ende August 1.110 Megawatt in Betrieb, die Pipeline umfasste 8.542 Megawatt – die größte im asiatisch-pazifischen Raum. Thailand zählt 42 Rechenzentren mit 3.400 Megawatt.

Für Nvidia ist der direkte Umsatzeffekt schwer zu beziffern: Die fünf Länder weist der Konzern nicht gesondert aus. Die Nvidia Aktie hatte am Montag 4,1 Prozent auf 156,14 Dollar verloren und lag vorbörslich am Dienstag rund ein Prozent im Plus. Nach US-Börsenschluss legt der Konzern seine Quartalszahlen vor – erstmals unter Interims-Chefin Colette Kress. Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 109,15 Milliarden Dollar.

Für europäische Chipaktien wie ASML, Infineon, BE Semiconductor oder STMicroelectronics bedeutet die Regel vor allem Unsicherheit: Weniger Rechenzentren in Südostasien könnten die Nachfrage nach Ausrüstung und Leistungshalbleitern dämpfen. Der DAX lag am Dienstag gegen 14:05 Uhr mit 26.349 Punkten 0,9 Prozent im Minus.

Politisch fällt die Verschärfung in eine heikle Woche. Trump traf am Dienstag in Manila Präsident Ferdinand Marcos Jr. Am Donnerstag, 19. November, folgen in Shenzhen ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping und erstmals ein Dreiertreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Ein US-Beamter stellte laut CBS klar: „We do not negotiate American export controls.“ Die USA erheben auf Importe aus den meisten ASEAN-Staaten Zölle von 10 bis 12,5 Prozent.

Einschätzung der Redaktion: Die Regel zeigt, dass Exportkontrollen nicht mehr nur China direkt treffen, sondern auch Drittstaaten, die als Umweg gelten. Für Anleger erhöht das das politische Risiko bei Rechenzentrums- und Infrastrukturwerten außerhalb der USA, während US-Hyperscaler relativ profitieren könnten.