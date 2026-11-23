Laut CBS (Stand 13.11.2026) machte Finanzminister Scott Bessent im CNBC-Interview das Handelsministerium unter Howard Lutnick dafür verantwortlich, dass die Firma Megaspeed nicht auf die Entity List gesetzt wurde. Laut Bessent sprachen sich weitere Ressorts dafür aus; das BIS habe „the pen“. Das Handelsministerium reagierte auf die CBS-Anfrage nicht. Lutnick hat laut einem US-Beamten zugesagt, am 10. Dezember vor dem Senatsbankenausschuss auszusagen.

Die Börsen-Zeitung (dpa-AFX, 17.11.2026, 9:16 Uhr) berichtet, die Anordnung sei vom Finanzministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat mit formuliert worden. Präsident Trump verteidigte Lutnick: Er habe die Beziehungen zu China nicht verschlechtern wollen. Handels- und Justizministerium erklärten, sie hätten schon im Sommer 2025 Unterlagen zu Nvidia-Verkäufen an Megaspeed angefordert; das Justizministerium führe die Ermittlungen. Für die Aktien zählt hier vor allem die Frage, wie konsequent die Regeln in der Praxis durchgesetzt werden – dazu liegen bisher keine belegten Angaben vor.