Für die KI-Chip-Aktien war der Dienstag ein Wechselbad. Am Morgen legten Broadcom, AMD, Micron und Marvell vorbörslich zwischen 2 und 3,8 Prozent zu, am Nachmittag wurden Chipwerte vor den Nvidia-Zahlen wieder verkauft – Micron und Intel lagen zeitweise fast 4 Prozent im Minus. Dann kam die Bilanz von Nvidia: 115,8 Milliarden Dollar Umsatz, eine Prognose von 130 Milliarden Dollar für das Schlussquartal und die Nachricht, dass die neue Plattform Vera Rubin ausgeliefert wird. Für die gesamte Branche ist das ein starkes Signal: Die Nachfrage nach KI-Halbleitern bleibt auf Rekordniveau.
KI-Chip-Aktien nach den Nvidia-Zahlen: AMD, Broadcom, Micron und TSMC – wer jetzt vom 130-Milliarden-Ausblick profitiert
Nvidias Rekordprognose ist ein Weckruf für die gesamte Halbleiterbranche. Nach Wochen des Ausverkaufs können AMD, Broadcom, Micron, Marvell und TSMC auf eine Erholung hoffen. Doch nicht alle profitieren gleich. Die große Analyse: Gewinner und Verlierer unter den KI-Chip-Aktien, die Rolle der Speicherpreise und was Anleger am Mittwoch erwartet.
Die Speicherhersteller
Micron, SK Hynix, Samsung: die Gewinner der Margen-Delle
Ein Detail der Nvidia-Bilanz ist für Speicherhersteller besonders interessant. Die Bruttomarge soll im Schlussquartal auf 71 bis 72 Prozent sinken – unter anderem wegen deutlich gestiegener Speicherpreise. Was Nvidias Marge belastet, ist die Preissetzungsmacht von Micron, SK Hynix und Samsung, die den Hochleistungsspeicher HBM für KI-Beschleuniger liefern. Zudem hat Nvidia seine Rohmaterialvorräte seit Januar auf 15,8 Milliarden Dollar vervierfacht – ein Hinweis auf kräftige Bestellungen bei den Zulieferern. Für die Micron Aktie und die Aktien der koreanischen Speicherriesen sind die Nvidia-Zahlen damit ein doppelt positives Signal.
Die Konkurrenten
AMD und Broadcom: Rückenwind trotz Konkurrenz
Auch für Nvidias Rivalen sind die Zahlen eine gute Nachricht. Die AMD Aktie profitiert davon, dass die Kunden ihre Investitionen ausweiten und nach Alternativen zu Nvidia suchen. Broadcom entwickelt maßgeschneiderte KI-Chips für Cloudkonzerne und liefert Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren – beides Bereiche, die mit dem Ausbau mitwachsen. Auftragsfertiger TSMC produziert die Chips fast aller Anbieter und gilt als Profiteur unabhängig davon, wer das Rennen macht. Bemerkenswert: AMD, Broadcom, Micron und TSMC gehören wie Nvidia zu den Ankerinvestoren beim Anthropic-Börsengang am Donnerstag.
Die Sonderfälle
Intel und die Neoclouds: nicht alle profitieren
Nicht alle Chip- und KI-Infrastrukturwerte dürften gleichermaßen profitieren. Die Intel Aktie kämpft mit eigenen Problemen: einer schwachen Prognose, einer Sammelklage und dem Teilverkauf eines Viertels der Nvidia-Beteiligung. Auch die sogenannten Neoclouds wie CoreWeave und Nebius, die Rechenleistung vermieten, stehen unter Druck – Investor Steve Eisman sieht sie nach den Nvidia-Turbulenzen in großen Schwierigkeiten. Starke Nvidia-Zahlen helfen ihnen nur bedingt, weil ihre Geschäftsmodelle stark von Finanzierung und Auslastung abhängen.
Das große Bild
Die Halbleiterbranche atmet auf
Nach Wochen des Ausverkaufs liefert Nvidia den Beweis, den die Chipbranche gebraucht hat.
Der Ausverkauf bei KI-Chip-Aktien hatte viele Ursachen: die Führungskrise bei Nvidia, neue US-Exportregeln für KI-Chips, Zinssorgen und Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen. Die Nvidia-Zahlen beantworten die wichtigste dieser Fragen – die nach der Nachfrage. Sie ist da, und sie wächst. Für Anleger heißt das: Die Branche hat ihr Fundament zurück, doch die Schwankungen dürften hoch bleiben. Selektivität bleibt entscheidend: Speicherhersteller und Ausrüster mit direkter Verbindung zum Nvidia-Wachstum stehen besser da als Unternehmen mit eigenen strukturellen Problemen.
Häufige Fragen zu KI-Chip-Aktien nach den Nvidia-Zahlen
Welche Chip-Aktien profitieren von den Nvidia-Zahlen?
Vor allem Speicherhersteller wie Micron, SK Hynix und Samsung, der Auftragsfertiger TSMC sowie AMD und Broadcom, die vom anhaltenden KI-Ausbau profitieren.
Warum profitieren Speicherhersteller besonders?
Nvidia nennt steigende Speicherpreise als einen Grund für die sinkende Marge. Das zeigt die Preissetzungsmacht der Speicherhersteller, die den HBM-Speicher für KI-Chips liefern.
Welche Werte profitieren weniger?
Intel kämpft mit eigenen Problemen, und Neoclouds wie CoreWeave und Nebius stehen wegen ihrer Finanzierungsmodelle unter Druck.
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