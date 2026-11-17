Welche Chip-Aktien profitieren von den Nvidia-Zahlen?

Vor allem Speicherhersteller wie Micron, SK Hynix und Samsung, der Auftragsfertiger TSMC sowie AMD und Broadcom, die vom anhaltenden KI-Ausbau profitieren.

Warum profitieren Speicherhersteller besonders?

Nvidia nennt steigende Speicherpreise als einen Grund für die sinkende Marge. Das zeigt die Preissetzungsmacht der Speicherhersteller, die den HBM-Speicher für KI-Chips liefern.

Welche Werte profitieren weniger?

Intel kämpft mit eigenen Problemen, und Neoclouds wie CoreWeave und Nebius stehen wegen ihrer Finanzierungsmodelle unter Druck.