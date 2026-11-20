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KI-Boom weiterhin intakt, Favoriten am Aktienmarkt wechseln

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 14:38 3 Min. FERI

FERI erwartet neue Börsengewinner - diese Branchen könnten vom KI-Boom besonders profitieren!

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Die Aktienmärkte dürften 2027 aus Sicht von FERI von einem robusten Gewinnwachstum in einem insgesamt stabilen Umfeld getragen werden, so FERI. Maßgeblicher Treiber bleibe der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz (KI), der im Jahresverlauf 2026 nochmals an Dynamik gewonnen habe. "Die aktuellen Ausblicke und hohen Auftragsbestände der KI-Infrastrukturunternehmen sprechen dafür, dass der Boom anhält", sage Nikolaos Soumelidis, Head of Fundamental Equities bei FERI. "Wegen der inzwischen hohen Vergleichsbasis dürfte sich die Dynamik des Gewinnwachstums aber abschwächen." Inflations- und Zinsrisiken würden bestehen bleiben. Deshalb halte FERI eine weitere Bewertungsausweitung - also Kursgewinne, die über das Gewinnwachstum hinausgehen - wie schon 2026 für wenig wahrscheinlich. "Die Kursentwicklung dürfte 2027 stärker von der tatsächlichen Gewinndynamik bestimmt werden als von steigenden Bewertungen", prognostiziere Soumelidis. Nachgelagerte KI-Wertschöpfung im Vorteil Die Investitionen in KI-Infrastruktur dürften 2027 mit mehr als einer Billion US-Dollar einen neuen Höhepunkt erreichen. "Für die großen Hyperscaler - Betreiber großer Cloud- und Rechenzentrumskapazitäten - bedeutet dies eine erhebliche Belastung des Free Cashflows", so Thomas Gerner, Head of Systematic Equities, Precious Metals & Commodities bei FERI. Dieser dürfte im Aggregat deutlich ins Negative rutschen und die relative Kursentwicklung bremsen. Die direkten Infrastrukturzulieferer hätten zwar weiter von der hohen Nachfrage profitiert. Mit ihren starken Kursanstiegen hätten sie aber bereits viel vorweggenommen. "Potenzial für relative Stärke sehen wir deshalb in nachgelagerten Bereichen der KI-Wertschöpfungskette - bei Stromnetzen und Netzausrüstung, Stromerzeugung, Kühltechnik sowie der elektrischen Infrastruktur von Rechenzentren." Parallel dürfte der Übergang in die nächste Phase des KI-Zyklus Fahrt aufnehmen. Der Fokus verschiebe sich zu Unternehmen, die KI erfolgreich in bestehende Geschäftsmodelle integrieren und daraus messbare Produktivitäts- und Ergebnissteigerungen erzielen. Besonders großes Potenzial sehe FERI in wissens- und prozessintensiven Branchen wie Pharma und Biotechnologie, Software, Cybersecurity sowie Finanzdienstleistungen. "Diese ‚KI-Adopter‘ könnten sich zu den nächsten Gewinnern des KI-Booms entwickeln", betone Gerner. Leitindices und Marktbreite driften auseinander Die zunehmende Verbreiterung des KI-Megatrends dürfte FERI zufolge für eine höhere Marktbreite sorgen. Wegen der hohen Konzentration der Indices auf wenige große Technologieunternehmen müsse sich das aber nicht unmittelbar in der Indexentwicklung zeigen. "Eine nachlassende Kursdynamik der bisherigen Schwergewichte könnte die Gesamtindices zunächst bremsen, selbst wenn zahlreiche andere Unternehmen überdurchschnittlich abschneiden", erläutere Dr. Wolfgang Baums, Deputy Chief Investment Officer bei FERI. Eine aktive Sektor- und Titelselektion gewinne daher gegenüber passiven, an der Marktkapitalisierung orientierten Strategien an Attraktivität. Bei den Anlagestilen könnte laut Gerner das Value-Segment besser abschneiden als der Gesamtmarkt. Dafür sprächen stabile Konjunkturaussichten, anhaltender Zinsdruck und die Verbreiterung des KI-Booms. Für Small Caps würden attraktive Bewertungen sprechen. Zumindest in der ersten Jahreshälfte dürfte der Zinsdruck sie jedoch überproportional belasten. "Lässt dieser im Jahresverlauf nach, besteht Outperformance-Potenzial - vor allem bei erfolgreichen KI-Adoptern." Europa und Schwellenländer mit Rückenwind US-Aktien würden aus Sicht von FERI dank ihrer Innovationsstärke ein Kernbaustein jeder Asset Allocation bleiben. Der Favoritenwechsel weg von den hoch gewichteten Hyperscalern könnte ihre relative Performance jedoch belasten. Für Europa würden günstige relative Bewertungen, solide Unternehmensgewinne, die Verschiebung des KI-Booms in nachgelagerte Bereiche und eine verbesserte Bilanzqualität im Bankensektor sprechen. Anhaltende (geo-)politische Unsicherheiten bleiben für Baums allerdings ein signifikantes Risiko. "Schwellenländeraktien dürften auch 2027 ein wichtiger Renditetreiber sein", prognostiziere er. Trotz starker Performance 2026 seien die Bewertungen dank des kräftigen Gewinnwachstums weiter gesunken, vor allem bei asiatischen Technologiewerten. Der Jahresausblick 2027 ist unter Aktien abrufbar: https://www.dasinvestment.com/uploads/feri-jahresausblick-2027/aktien.html

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