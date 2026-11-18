Bei kleineren Unternehmen könne bereits die Qualifizierung als Zulieferer für eine neue Komponente die langfristigen Ertragsperspektiven deutlich verbessern. Während große Technologiekonzerne und etablierte Halbleiterhersteller bereits stark im Fokus der Anleger stünden, seien solche spezialisierten Unternehmen häufig weniger bekannt. "Für uns besteht die Chance darin, Unternehmen zu identifizieren, bevor sie zu den etablierten Gewinnern einer neuen Technologie gehören", erläutere Donald. "Wenn ein kleiner Zulieferer eine entscheidende Position innerhalb einer neuen Hardwaregeneration besetzt, kann dies seine Ertragsperspektiven grundlegend verändern."