Die jüngsten Kursverluste bei KI-nahen Unternehmen haben die Diskussion über ambitionierte Bewertungen und die Nachhaltigkeit der hohen Investitionen in KI-Infrastruktur verstärkt, so die Experten von Lazard Asset Management.
KI-Boom: Warum die nächsten Gewinner aus der zweiten Reihe kommen könnten
Lazard Asset Management sieht Chancen für kleine Zulieferer aus Taiwan und Südkorea, deren Spezialkomponenten beim Ausbau der KI-Infrastruktur gefragt sind.
Gleichzeitig würden die aktuellen Geschäftszahlen führender Technologieunternehmen zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiterhin hoch sei. Entlang der zunehmend komplexen Lieferketten für Künstliche Intelligenz (KI) entstünden neue Chancen für spezialisierte Zulieferer. Insbesondere kleinere Unternehmen aus den asiatischen Schwellenländern könnten davon profitieren. Darauf weise James Donald, Leiter der Emerging Markets-Plattform bei Lazard Asset Management, hin. Während sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf die großen Technologiekonzerne und Halbleiterhersteller richte, sehe Donald Chancen auch bei weniger bekannten Unternehmen, die wichtige Komponenten für den Ausbau der KI-Infrastruktur liefern würden.
"Die nächste Phase des KI-Booms dürfte nicht nur von den bekannten Marktführern geprägt sein", sage Donald. "Jede neue Hardwaregeneration schafft Engpässe und damit Chancen für spezialisierte Zulieferer. Gerade bei kleineren Unternehmen in Asien sehen wir Potenzial, das bislang noch nicht ausreichend im Fokus der Anleger steht."
Der Bedarf an Rechenleistung steige rasant. Laut einer aktuellen Analyse des Emerging-Markets-Teams von Lazard Asset Management sei das monatlich verarbeitete Volumen sogenannter Tokens Schätzungen zufolge von rund 9,7 Billionen im Mai 2024 auf etwa 3,2 Billiarden im Mai 2026 gestiegen. Tokens seien die grundlegenden Dateneinheiten, die KI-Modelle bei der Verarbeitung von Anfragen und der Generierung von Antworten verwenden würden. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung seien zunehmend komplexe KI-Anwendungen wie Reasoning-Modelle, autonome KI-Agenten und multimodale Anwendungen, die neben Text auch Bilder, Audio oder Video verarbeiten und besonders viel Rechenleistung benötigen würden.
Gleichzeitig sei die Verbreitung generativer KI noch vergleichsweise gering. Nach Schätzungen von Microsoft hätten im zweiten Quartal 2026 rund 18,8% der weltweiten Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter entsprechende Anwendungen genutzt. Der Anteil habe damit knapp vier Prozentpunkte über dem Niveau des ersten Halbjahres 2025 gelegen. "Der Eindruck einer bereits flächendeckenden KI-Nutzung täuscht", erkläre Donald. "Wenn künftig mehr Menschen KI einsetzen und gleichzeitig die Anwendungen rechenintensiver werden, kann die Nachfrage nach der zugrunde liegenden Infrastruktur noch erheblich wachsen."
Sinkende Kosten für die Nutzung künstlicher Intelligenz könnten die Nachfrage nach Rechenleistung zusätzlich erhöhen. Denn je günstiger KI-Anwendungen würden, desto mehr Einsatzmöglichkeiten würden wirtschaftlich attraktiv.
Zwar würden frei verfügbare KI-Modelle den Preisdruck erhöhen, insbesondere bei einfacheren Anwendungen. Gleichzeitig dürfte die steigende Nutzung den Bedarf an Rechenleistung und damit an entsprechender Infrastruktur weiter erhöhen. Von dieser Entwicklung könnten Unternehmen profitieren, die schwer ersetzbare Komponenten für KI-Systeme herstellen würden.
Mit dem steigenden Rechenbedarf würden auch KI-Systeme technisch komplexer. Ein moderner KI-Server enthalte typischerweise Tausende einzelne Halbleiterkomponenten. Hinzu kämen steigende Anforderungen an Kühlung, Datenübertragung und Stromversorgung. "Jede neue Hardwaregeneration benötigt zusätzliche Materialien und spezialisierte Komponenten. Besonders interessant sind aus unserer Sicht Bereiche, in denen die Nachfrage schneller wächst als die verfügbaren Produktionskapazitäten", so Donald.
Für die Hersteller solcher Komponenten entstünden erhebliche Eintrittsbarrieren. Die Entwicklung und Fertigung würden spezialisiertes Know-how, hohe Investitionen und langwierige Qualifizierungsverfahren erfordern. Neue Anbieter könnten bestehende Produktionskapazitäten daher nicht ohne Weiteres ersetzen. Gleichzeitig würden große Technologiekonzerne zusätzliche Zulieferer qualifizieren, um Abhängigkeiten zu reduzieren und Kapazitätsengpässe zu vermeiden. Dadurch würden sich auch kleineren Unternehmen neue Absatzmöglichkeiten eröffnen.
"Besonders interessant ist diese Entwicklung für kleinere Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern. Dort befindet sich bereits ein großer Teil der industriellen Fertigungsbasis für spezialisierte Halbleiterkomponenten, Materialien und technische Ausrüstung", erkläre Donald. Insbesondere Taiwan und Südkorea nähmen wichtige Positionen in der globalen KI-Lieferkette ein. Die dort ansässigen Unternehmen würden über Kompetenzen in den Bereichen Hochleistungsspeicher, Halbleiterfertigung, fortschrittliche Chipverpackung und Spezialmaterialien verfügen.
Bei kleineren Unternehmen könne bereits die Qualifizierung als Zulieferer für eine neue Komponente die langfristigen Ertragsperspektiven deutlich verbessern. Während große Technologiekonzerne und etablierte Halbleiterhersteller bereits stark im Fokus der Anleger stünden, seien solche spezialisierten Unternehmen häufig weniger bekannt. "Für uns besteht die Chance darin, Unternehmen zu identifizieren, bevor sie zu den etablierten Gewinnern einer neuen Technologie gehören", erläutere Donald. "Wenn ein kleiner Zulieferer eine entscheidende Position innerhalb einer neuen Hardwaregeneration besetzt, kann dies seine Ertragsperspektiven grundlegend verändern."
Für Anleger könne es sich daher lohnen, den Blick über die etablierten KI-Marktführer hinaus auf die gesamte Wertschöpfungskette zu richten. Entscheidend sei dabei, frühzeitig jene spezialisierten Zulieferer zu identifizieren, die sich innerhalb neuer Hardwaregenerationen eine wichtige Marktposition sichern könnten.
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