Daran dürften auch die jüngsten Kursverluste bei Technologie- und Halbleiteraktien wenig ändern, wenngleich hohe Bewertungen und die Frage nach der Rentabilität der enormen KI-Investitionen für Verunsicherung unter Anlegern sorgen würden. Auch Europas Industrie könnte erheblich vom KI-Boom profitieren, so Christophe Braun. Zwar investiere Europa deutlich weniger in KI als die USA oder China, doch entlang der globalen Wertschöpfungskette entstünden neue Chancen für europäische Unternehmen. Hohe Energiekosten und Engpässe bei der Stromversorgung würden allerdings den Ausbau eigener KI-Infrastruktur erschweren.