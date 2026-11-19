Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren grundlegend verändern und Unternehmen entlang der globalen Wertschöpfungskette neue Wachstumschancen eröffnen, so Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group.
KI-Boom: Europas Industrie profitiert, doch die Infrastruktur bremst
Der KI-Boom bringt Europas Chipausrüstern neue Aufträge, doch Rechenzentren warten in Deutschland rund dreieinhalb Jahre auf einen Netzanschluss.
Daran dürften auch die jüngsten Kursverluste bei Technologie- und Halbleiteraktien wenig ändern, wenngleich hohe Bewertungen und die Frage nach der Rentabilität der enormen KI-Investitionen für Verunsicherung unter Anlegern sorgen würden. Auch Europas Industrie könnte erheblich vom KI-Boom profitieren, so Christophe Braun. Zwar investiere Europa deutlich weniger in KI als die USA oder China, doch entlang der globalen Wertschöpfungskette entstünden neue Chancen für europäische Unternehmen. Hohe Energiekosten und Engpässe bei der Stromversorgung würden allerdings den Ausbau eigener KI-Infrastruktur erschweren.
Der Abstand Europas zu den führenden KI-Nationen sei beträchtlich. Nach Schätzungen dürften die KI-bezogenen Investitionsausgaben in den USA 2026 mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts erreichen. In der EU sei es nur ein Bruchteil davon. Auch bei der Infrastruktur würden die USA dominieren: Einer Schätzung zufolge entfielen rund drei Viertel der weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur auf den US-Markt.
"Europa wird den Investitionswettlauf mit den USA und China kurzfristig kaum gewinnen können. Daraus folgt aber nicht, dass europäische Unternehmen zu den Verlierern des KI-Booms gehören müssen", erkläre Braun. "Es kommt nicht allein darauf an, wo Rechenzentren entstehen oder KI-Modelle entwickelt werden, sondern auch darauf, welche Unternehmen die dafür benötigten Technologien, Komponenten und Infrastruktur bereitstellen."
Ein wesentliches Hindernis für den Aufbau eigener KI-Infrastruktur seien die europäischen Energie- und Stromnetze. Rechenzentren würden große Mengen an zuverlässig verfügbarem Strom benötigen. Allerdings seien die Energiepreise in Europa höher als in den USA, und bestehende Stromnetze würden vielerorts nicht über ausreichende Kapazitäten für zusätzliche Großverbraucher verfügen.
Dies zeige sich auch bei den Wartezeiten für neue Netzanschlüsse. In Deutschland müssten Betreiber neuer Rechenzentren laut einer im September veröffentlichten Analyse von Capital Group mit rund dreieinhalb Jahren rechnen, im Vereinigten Königreich mit knapp drei Jahren. In den USA liege die Wartezeit dagegen bei etwa zwei Jahren.
"Die Verfügbarkeit von Strom wird zunehmend zu einem wichtigen Standortfaktor für KI-Investitionen", sage Braun. "Wenn Unternehmen jahrelang auf einen Netzanschluss warten müssen, kann das den Ausbau neuer Kapazitäten erheblich verzögern. Europa muss deshalb nicht nur in digitale Technologien investieren, sondern auch die Voraussetzungen schaffen, damit diese überhaupt eingesetzt werden können."
Europa sei bereits heute eng mit dem weltweiten KI-Investitionszyklus verflochten. Besonders deutlich zeige sich dies in der Halbleiterindustrie. Europäische Unternehmen würden wichtige Technologien und Anlagen liefern, ohne die sich moderne Hochleistungschips kaum herstellen ließen. Auch deutsche Hersteller spezialisierter Industrieausrüstung würden von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungstechnologien profitieren.
So habe die Ausweitung der globalen Halbleiterproduktion unter anderem zu einem deutlichen Anstieg der Aufträge für optische Instrumente in Deutschland beigetragen. Hinzu komme eine wachsende Nachfrage nach industriellen Technologien, die nicht nur durch KI-Investitionen, sondern auch durch den Ausbau der Energieinfrastruktur und höhere Verteidigungsausgaben gestützt werde.
"Die KI-Wertschöpfungskette reicht weit über die großen US-Technologieunternehmen hinaus", betone Braun. "Auch europäische Unternehmen können davon profitieren, wenn sie über spezialisierte Technologien, schwer ersetzbare Produkte oder eine starke Position in globalen Lieferketten verfügen. Für Anleger kann es sich deshalb lohnen, nicht nur auf die offensichtlichsten KI-Profiteure zu schauen."
Weitere Chancen könnten sich im Bereich der Energieversorgung ergeben. In Nordeuropa und Teilen Westeuropas würden der Zugang zu erneuerbaren Energien, vergleichsweise niedrige Temperaturen und verfügbare Flächen den Bau neuer Rechenzentren begünstigen. Davon könnten unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Stromversorgung, Netzinfrastruktur, Industrieausrüstung und Bauwirtschaft profitieren.
Langfristig werde Europas wirtschaftlicher Erfolg jedoch nicht allein davon abhängen, wie viel Kapital in neue Rechenzentren und KI-Infrastruktur fließe. Mindestens ebenso wichtig sei die Frage, wie schnell Unternehmen Künstliche Intelligenz in ihre Geschäftsprozesse integrieren und daraus Produktivitätsgewinne erzielen würden.
Entsprechend verlagere sich der Schwerpunkt der europäischen KI-Strategie zunehmend von Regulierung und Sicherheit hin zur Förderung der praktischen Anwendung. Im Mittelpunkt stünden unter anderem ein besserer Zugang zu Rechenkapazitäten, der Ausbau digitaler Infrastruktur, die Verfügbarkeit von Fachkräften und die Finanzierung von Innovationen. Allerdings komme Europa auch bei der Einführung neuer Technologien bislang nur langsam voran.
"Europa verfügt über eine starke industrielle Basis und zahlreiche Unternehmen mit hoher technologischer Kompetenz", sage Braun. "Nun muss sich zeigen, ob es gelingt, diese Stärken mit den Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz zu verbinden. Denn langfristig könnte die breite Anwendung von KI für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit wichtiger sein als die Frage, wer heute am meisten in Rechenzentren investiert."
Für Anleger ergebe sich daraus ein differenziertes Bild. Einerseits könnten europäische Unternehmen von steigenden Investitionen in Halbleiter, Energieinfrastruktur und industrielle Technologien profitieren. Andererseits blieben hohe Energiekosten, infrastrukturelle Engpässe und eine möglicherweise zu langsame Einführung von KI erhebliche Herausforderungen.
"Nicht jedes Unternehmen, das vom KI-Boom profitiert, ist automatisch auch ein attraktives Investment", resümiere Braun. "Bei der Auswahl kommt es darauf an, welche Unternehmen die zusätzliche Nachfrage in nachhaltiges Gewinnwachstum umsetzen können und ob ihre Bewertungen dieses Potenzial angemessen widerspiegeln. Gerade in Europa könnte eine sorgfältige Titelselektion helfen, Chancen entlang der globalen KI-Wertschöpfungskette zu identifizieren, ohne sich ausschließlich auf die größten US-Technologiekonzerne zu konzentrieren."
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