Es sollte der Tag werden, der den angeschlagenen KI-Aktien neues Leben einhaucht. Am Vormittag sah es auch danach aus: Die Nasdaq lag zeitweise 1,9 Prozent im Plus, Chipwerte zogen an. Dann, kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit, kam der erste Kurs der Anthropic Aktie – 111,50 Dollar, 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Und genau in diesem Moment drehte der Gesamtmarkt nach unten. Am Ende des Tages schloss der Dow Jones rund 1.000 Punkte tiefer und unter der Marke von 50.000 Zählern, die Nasdaq verlor rund zwei Prozent.
KI-Blase? Anthropic Aktie feiert Rekord-Börsengang – und genau in dieser Sekunde kippen Nvidia, AMD und die Wall Street
Die Anthropic Aktie startet mit 34 Prozent Plus, doch im selben Moment fallen die Börsen auf ihre Tagestiefs. Der Dow verliert 1.000 Punkte, die Nasdaq zwei Prozent, AMD mehr als sieben Prozent. Ist der größte Börsengang der Geschichte der Höhepunkt des KI-Booms oder nur eine Umschichtung?
Der Moment
Erster Kurs der Anthropic Aktie – und die Börse fällt auf Tagestief
Der zeitliche Zusammenhang ist so auffällig, dass ihn praktisch alle großen US-Medien hervorheben. Nach Darstellung von CNBC fielen die großen Indizes auf ihre Tagestiefs, unmittelbar nachdem der Handel mit der Anthropic Aktie begonnen hatte. Yahoo Finance berichtet, dass Chipwerte ihre Gewinne kurz nach dem Handelsstart abgaben und Nvidia sowie Broadcom ins Minus rutschten.
Auch die Anthropic Aktie selbst blieb nicht verschont. Vom Tageshoch bei gut 115 Dollar ging es bis auf 92,72 Dollar hinab, der Schlusskurs von 97,17 Dollar liegt knapp 13 Prozent unter dem ersten Kurs. Die Bewertung von rund zwei Billionen Dollar hielt weniger als eine Stunde.
Die Ursachen
Drei Erklärungen für den Ausverkauf
Warum löst ausgerechnet ein erfolgreicher Börsengang Verkäufe aus? Marktbeobachter nennen drei Gründe, die sich gegenseitig verstärkt haben:
Umschichtung der Privatanleger. Nach Angaben von Yahoo Finance haben Privatanleger andere KI-Aktien verkauft, um ihre Käufe der Anthropic Aktie zu finanzieren. Am stärksten traf es AMD, die Käufe bei Nvidia kamen zum Stillstand.
Gewinnmitnahmen nach dem Ereignis. Der Börsengang war seit Wochen der wichtigste Termin für den KI-Sektor. Ein Stratege des Brokers Interactive Brokers sieht in den Kursbewegungen eine Stimmung, in der Anleger Erholungen zum Verkauf nutzen.
Belastung durch Nvidia. NBC News verweist darauf, dass Technologiewerte auch wegen der Exportprobleme von Nvidia in China unter Druck stehen und Anleger befürchten, dass diese auf weitere Teile der KI-Branche übergreifen.
Hinzu kommt die Vorgeschichte: Die Nasdaq hatte nach Angaben von CNN schon vor dem heutigen Tag mehr als zehn Prozent gegenüber ihrem Rekordhoch von vor sechs Wochen verloren. Der Börsengang traf also auf einen Markt, der bereits nervös war.
Die Gretchenfrage
Ist das der Höhepunkt der KI-Blase?
Die Debatte ist so alt wie der KI-Boom selbst, und der heutige Tag liefert beiden Seiten Munition.
Der vielleicht wichtigste Unterschied zur Dotcom-Zeit: Hinter den Bewertungen stehen reale, schnell wachsende Umsätze. Laut Börsenprospekt erlöste Anthropic im ersten Halbjahr 2026 rund 16,3 Milliarden Dollar, etwa 14-mal so viel wie ein Jahr zuvor. Das beantwortet allerdings nicht die Frage, ob der Preis dafür angemessen ist. Eine Blase entsteht nicht dadurch, dass ein Geschäft wertlos wäre, sondern dadurch, dass zu viel Zukunft zu früh bezahlt wird.
Die Profiteure
Warum Nvidia, Broadcom und die Cloud-Konzerne an Anthropic hängen
Für die übrigen KI-Aktien ist Anthropic mehr als ein Stimmungsbarometer. Das Unternehmen hat sich zu mehrjährigen Ausgaben für Rechenleistung und Infrastruktur von rund 895 Milliarden Dollar verpflichtet. Zu den größten Vertragspartnern zählen Google und Amazon mit jeweils mehr als 110 Milliarden Dollar sowie Broadcom und Microsoft. Für Chip- und Cloud-Aktien ist das ein Nachfragesignal über viele Jahre, das nun erstmals in einem öffentlichen Börsendokument nachzulesen ist.
Daraus folgt aber auch eine Abhängigkeit in beide Richtungen. Wächst Anthropic wie geplant, fließen diese Milliarden an die Lieferanten. Gerät das Wachstum ins Stocken, stehen genau diese Aufträge infrage. Konzernchef Dario Amodei hat selbst gesagt, dass eine Fehleinschätzung um wenige Jahre bei derartigen Verträgen ruinös sein kann. Wer Nvidia, Broadcom, Alphabet oder Amazon im Depot hat, ist damit indirekt auch an der Entwicklung der Anthropic Aktie beteiligt.
Ausblick
Worauf Anleger in den nächsten Tagen achten sollten
Der zweite Handelstag: Hält die Anthropic Aktie das Tagestief von 92,72 Dollar, wäre das ein Zeichen der Stabilisierung – auch für den Sektor.
Rückkehr der Umschichtung: Fließt Geld, das für den Börsengang frei gemacht wurde, zurück in Nvidia, AMD und andere KI-Werte?
Index-Nachfrage: Nach einer Schätzung des Datenanbieters Intropic könnten indexorientierte Fonds in den Tagen nach dem Debüt Anthropic-Aktien für rund 19 Milliarden Dollar kaufen müssen.
Nachrichten zu Nvidia: Die Exportfragen rund um China bleiben der zweite große Belastungsfaktor.
FAQ
Häufige Fragen zu KI-Aktien nach dem Anthropic-Börsengang
Warum sind die Börsen am Tag des Anthropic-Börsengangs gefallen?
Genannt werden Umschichtungen von Privatanlegern in die Anthropic Aktie, Gewinnmitnahmen nach dem lange erwarteten Ereignis und Sorgen um das China-Geschäft von Nvidia.
Wie hat die Anthropic Aktie selbst abgeschnitten?
Sie schloss bei 97,17 Dollar und damit 17 Prozent über dem Ausgabepreis, aber knapp 13 Prozent unter dem ersten Kurs von 111,50 Dollar.
Welche KI-Aktien haben am stärksten verloren?
Im Handelsverlauf fiel AMD um mehr als sieben Prozent, Nvidia um zwei bis drei Prozent. Auch Broadcom drehte ins Minus.
Ist der Börsengang ein Beleg für eine KI-Blase?
Nicht zwingend. Die Bewertung ist sehr hoch, zugleich wachsen die Umsätze außergewöhnlich schnell. Entscheidend ist, ob dieses Wachstum anhält.
Welche Unternehmen profitieren von Anthropic?
Vor allem Anbieter von Chips und Cloud-Kapazität, bei denen Anthropic langfristige Zusagen in dreistelliger Milliardenhöhe eingegangen ist.
Fazit
KI-Aktien nach Anthropic: Kein Platzen, aber ein Warnschuss
Der Rekord-Börsengang hat die KI-Blase weder bestätigt noch widerlegt. Er hat aber gezeigt, dass frisches Geld im Sektor knapp geworden ist: Was in die Anthropic Aktie floss, wurde an anderer Stelle abgezogen. Dass der Gesamtmarkt ausgerechnet im Moment des größten Erfolgs nachgab, ist ein Warnsignal für alle, die auf eine schnelle Erholung der KI-Werte gesetzt hatten. Zugleich schloss die Aktie des Tages deutlich im Plus, und das Geschäft dahinter wächst real. Für Anleger bedeutet das: Der KI-Boom ist nicht vorbei, aber er ist in eine Phase eingetreten, in der der Markt sehr genau unterscheidet, wie viel Zukunft er zu welchem Preis kaufen will.
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