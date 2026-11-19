Der zeitliche Zusammenhang ist so auffällig, dass ihn praktisch alle großen US-Medien hervorheben. Nach Darstellung von CNBC fielen die großen Indizes auf ihre Tagestiefs, unmittelbar nachdem der Handel mit der Anthropic Aktie begonnen hatte. Yahoo Finance berichtet, dass Chipwerte ihre Gewinne kurz nach dem Handelsstart abgaben und Nvidia sowie Broadcom ins Minus rutschten.

Auch die Anthropic Aktie selbst blieb nicht verschont. Vom Tageshoch bei gut 115 Dollar ging es bis auf 92,72 Dollar hinab, der Schlusskurs von 97,17 Dollar liegt knapp 13 Prozent unter dem ersten Kurs. Die Bewertung von rund zwei Billionen Dollar hielt weniger als eine Stunde.