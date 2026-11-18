Unternehmensanleihen für den KI-Ausbau werden zur Kernfrage am Kreditmarkt. Der Vermögensverwalter Pimco rechnet laut seiner Studie „Credit Market Lens“ vom 16. November damit, dass sich der Ausbau der Rechenzentren in den USA verlangsamt und die Aufschläge für Rechenzentrums-Anleihen sinken könnten, wie Bloomberg am 17. November berichtete. Der Spread, der Renditeaufschlag gegenüber vergleichbaren Anleihen der Hyperscaler selbst, lag nach den Pimco-Diagrammen im Oktober bei rund 146 Basispunkten, nach etwa 180 Ende September und rund 85 im Mai. Gleichzeitig verschlingen die Investitionen der Konzerne laut Konsens inzwischen mehr als ihren gesamten operativen Cashflow.
KI-Anleihen: Pimco rechnet mit sinkenden Aufschlägen für Rechenzentrums-Kredite, Hyperscaler-Investitionen bei 786 Milliarden Dollar - Was bedeutet ein langsamerer KI-Ausbau für Anleiheanleger?
Der Aufschlag auf Rechenzentrums-Anleihen von Hyperscalern lag zuletzt bei rund 146 Basispunkten, im September war er auf etwa 180 gestiegen. Pimco erwartet laut Studie vom 16. November einen längeren, aber weniger linearen KI-Ausbau. Was das für Unternehmensanleihen, Kreditaufschläge und Anleger bedeutet.
Die Zahlen
Wie hoch sind die Aufschläge für Rechenzentrums-Anleihen?
Wer Rechenzentren finanziert, verlangt mehr Zins als beim Konzern dahinter. Der Aufschlag ist stark gestiegen.
Pimco misst den Spread zwischen Anleihen großer, von Hyperscalern gestützter Rechenzentrums-Projekte (Investment-Grade, gleich gewichtet) und Anleihen der Hyperscaler selbst mit gleicher Duration. Ein Hyperscaler ist ein Cloud-Konzern, der Rechenzentren im großen Maßstab betreibt, in den Pimco-Diagrammen sind es Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle. Der Spread (Aufschlag) ist der Renditeunterschied in Basispunkten (1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte); er zeigt, wie viel Risikoprämie Anleger verlangen. Duration misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert.
Aufschlag Rechenzentrums-Anleihen gegenüber Hyperscaler-Anleihen (abgelesene Näherungswerte)
Basispunkte
Aus dem Diagramm von Pimco abgelesen (Bloomberg/Pimco, Stand 10.11.2026); Näherungswerte, keine Originaldaten.
Quelle: Pimco, Credit Market Lens, 16.11.2026
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Aufschlag
|Mai 2026
|85
|Juni 2026
|95
|August 2026
|145
|Ende September 2026
|180
|Oktober 2026
|146
Der Verlauf ist eindeutig: Von rund 85 Basispunkten im Mai verdoppelte sich der Aufschlag bis Ende September, seitdem ist er um etwa 34 Basispunkte zurückgekommen. Die Märkte haben die Risiken von Rechenzentrums-Anleihen im Sommer also neu bewertet, nicht pauschal verworfen.
Die Ursache
Warum geben Anleger für den KI-Ausbau so viel Geld aus?
Nach den Pimco-Diagrammen erwarten Analysten für 2026 Investitionen der Hyperscaler von rund 786 Milliarden Dollar, für 2027 rund 1,17 Billionen und für 2028 rund 1,30 Billionen Dollar. Im Dezember 2024 lagen die Konsensprognosen für alle drei Jahre erst bei rund 298, 310 und 322 Milliarden Dollar. Der Anteil der Investitionen am operativen Cashflow wird für 2026 auf rund 106 Prozent geschätzt, für 2027 auf 115 und für 2028 auf 100 Prozent. Im Dezember 2024 erwartete der Konsens dafür noch 46, 41 und 38 Prozent.
|Jahr
|Konsens Dez. 2024
|Konsens Nov. 2026
|Anteil am Cashflow (Nov. 2026)
|2026
|rund 298 Mrd. USD
|rund 786 Mrd. USD
|rund 106 %
|2027
|rund 310 Mrd. USD
|rund 1,17 Bio. USD
|rund 115 %
|2028
|rund 322 Mrd. USD
|rund 1,30 Bio. USD
|rund 100 %
Aus Diagrammen abgelesen (Bloomberg/Pimco, 11.11.2026). Im Text nennt Pimco für 2027 und 2028 „rund 1,2 Billionen“, das Diagramm zeigt für 2028 rund 1,30 Billionen Dollar.
Quelle: Pimco, Credit Market Lens, 16.11.2026
Weil der Cashflow nicht reicht, finanzieren die Konzerne den Ausbau zunehmend über Anleihen. Einer Schlagzeile von mlq.ai zufolge, die sich auf Pimco beruft, entfällt inzwischen fast die Hälfte der langlaufenden US-Investment-Grade-Emissionen auf KI-Schuldner. Eine Bestätigung im Originaltext war nicht abrufbar. Fest steht: Je mehr Anleihen auf den Markt kommen, desto mehr Zins verlangen Anleger, sofern die Nachfrage nicht mitwächst.
Das große Bild
Was heißt „längerer, weniger linearer Ausbau“ für Anleger?
Pimco erwartet laut Studie „einen längeren und weniger linearen KI-Ausbau, nicht einen deutlich kleineren“. Auslöser der Diskussion sind unter anderem die US-Zwischenwahlen: Nach Pimco-Angaben liegen etwa 45 Prozent der geplanten US-Rechenzentrumskapazität in Bundesstaaten, in denen strengere Auflagen drohen könnten, allein Texas macht rund ein Viertel aus. Das heißt nicht, dass 45 Prozent gefährdet wären, betont Pimco.
Für den Kreditmarkt leitet Pimco daraus ab: Verlangsamt sich der Neubau, werden die Aufschläge für bestehende Rechenzentrums-Anleihen enger, weil Papiere knapper werden („Scarcity“). Pimco formuliert es so: „Scarcity favors those that can afford to wait.“ Das ist die Einschätzung eines Vermögensverwalters und keine Prognose der Redaktion.
Für Anleiheanleger: Der Spread zeigt, wie viel Zins für das Projekt-Risiko gezahlt wird. Sinkt er, steigen die Kurse bestehender Anleihen.
Für Unternehmen: Steigende Zinsen von über 5 Prozent bei zehnjährigen US-Treasuries machen jede neue Anleihe teurer; Konzerne mit knappem Cashflow spüren das am stärksten.
Für Aktien: Die Finanzierung über Schulden verschiebt das Risiko: Fällt die Nachfrage nach KI-Rechenleistung schwächer aus, trifft es Bilanzen und Kreditaufschläge zugleich. Schwankungen zeigten zuletzt auch Einzelwerte, so nennt Pimco etwa eine positive Ergebnisüberraschung bei CoreWeave.
Ausblick
Was sollten Anleger bei KI-Anleihen jetzt beobachten?
Neuemissionen
Wie viele Anleihen Hyperscaler und Projektgesellschaften in den kommenden Wochen auflegen und zu welchem Aufschlag.
Politik
Strengere Auflagen in einzelnen US-Bundesstaaten könnten den Zeitplan neuer Rechenzentren verändern.
Zinsumfeld
Das Fed-Protokoll heute um 20:00 Uhr MEZ und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember beeinflussen die Renditen aller Unternehmensanleihen.
Quartalszahlen
Gewinne und Cashflow der Hyperscaler zeigen, wie lange Investitionen über dem Cashflow tragbar bleiben.
Häufige Fragen zu KI-Anleihen und Rechenzentrums-Krediten
Was ist ein Credit Spread?
Der Renditeaufschlag einer Anleihe gegenüber einer vergleichbaren sicheren oder höherwertigen Anleihe, gemessen in Basispunkten. Er spiegelt das Risiko.
Wie hoch ist der Aufschlag auf Rechenzentrums-Anleihen?
Laut Pimco-Diagramm lag er im Oktober bei rund 146 Basispunkten, nach etwa 180 Ende September.
Warum emittieren KI-Konzerne so viele Anleihen?
Weil die erwarteten Investitionen von rund 786 Milliarden Dollar 2026 den operativen Cashflow übersteigen.
Was ist ein Hyperscaler?
Ein Cloud-Anbieter mit Rechenzentren im Großmaßstab, etwa Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft oder Oracle.
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