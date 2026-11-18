Pimco erwartet laut Studie „einen längeren und weniger linearen KI-Ausbau, nicht einen deutlich kleineren“. Auslöser der Diskussion sind unter anderem die US-Zwischenwahlen: Nach Pimco-Angaben liegen etwa 45 Prozent der geplanten US-Rechenzentrumskapazität in Bundesstaaten, in denen strengere Auflagen drohen könnten, allein Texas macht rund ein Viertel aus. Das heißt nicht, dass 45 Prozent gefährdet wären, betont Pimco.

Für den Kreditmarkt leitet Pimco daraus ab: Verlangsamt sich der Neubau, werden die Aufschläge für bestehende Rechenzentrums-Anleihen enger, weil Papiere knapper werden („Scarcity“). Pimco formuliert es so: „Scarcity favors those that can afford to wait.“ Das ist die Einschätzung eines Vermögensverwalters und keine Prognose der Redaktion.