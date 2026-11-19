KI-Anleihen prägen den Unternehmensanleihemarkt: Nach einem Bericht von Fitch Ratings vom 18. November 2026 stammen 43 Prozent der ausstehenden Investment-Grade-Anleihen von US-Nichtfinanzunternehmen im Jahr 2027 aus KI-nahen Sektoren, nach 38 Prozent 2023. In den ersten zehn Monaten 2026 wurden laut Fitch 940 Milliarden Dollar emittiert, 33 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahlen stammen aus einer Zusammenfassung von TechNode (TNGlobal); den Originalbericht hat die Redaktion nicht geprüft.
KI-Anleihen: Fitch erwartet 2027 rund 280 Milliarden Dollar neue Hyperscaler-Schulden, 43 Prozent des US-Investment-Grade-Marktes - Wer trägt das Angebot?
Laut Fitch (18.11.2026) stammen 43 Prozent der ausstehenden US-Unternehmensanleihen 2027 aus KI-nahen Sektoren. Allein fünf Hyperscaler könnten 2027 rund 280 Milliarden Dollar zusätzlich an den Anleihemarkt bringen. Was bedeutet das für Spreads und Renditen?
Das Angebot
Wie viel Schulden machen die Hyperscaler am Anleihemarkt?
Die fünf Konzerne Amazon (ISIN: US0231351067, FSE: AMZ, NASDAQ: AMZN), Alphabet (ISIN: US02079K3059, FSE: ABEA, NASDAQ: GOOGL), Meta (ISIN: US30303M1027, FSE: FB2A, NASDAQ: META), Oracle (ISIN: US30303M1027, FSE: FB2A, NASDAQ: META) und Microsoft (ISIN: US30303M1027, FSE: FB2A, NASDAQ: META) emittierten bis 2024 weniger als 50 Milliarden Dollar im Jahr. 2025 waren es rund 108 Milliarden Dollar, 2026 bis zum 11. November bereits rund 277 Milliarden Dollar. Anfang November kamen unter anderem Meta (25 Milliarden Dollar und 9 Milliarden Euro), Alphabet (6 Milliarden Euro), Microsoft (25 Milliarden Dollar) und Oracle (10 Milliarden Dollar). Rund 61 Prozent der 2026 begebenen Hyperscaler-Schulden haben mehr als sieben Jahre Laufzeit, 28 Prozent mehr als 20 Jahre.
|Unternehmen
|Capex 2027 (Konsens)
|Alphabet
|322 Mrd. $
|Amazon
|299 Mrd. $
|Meta
|212 Mrd. $
|Microsoft
|205 Mrd. $
|Oracle
|91 Mrd. $
Capex 2027 laut Marktkonsens; Fitch liegt nach eigenen Angaben darunter. Das Zusatzangebot von rund 280 Milliarden Dollar ist eine Modellrechnung von Fitch bei 25 Prozent Fremdfinanzierung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Fitch Ratings, 18.11.2026, nach TechNode
Die Summe der Konsensschätzungen liegt bei über einer Billion Dollar nach 772 Milliarden Dollar 2026. Ein Hyperscaler ist ein Betreiber riesiger Cloud-Rechenzentren. Wenn diese Konzerne ihren Ausbau teilweise über Anleihen finanzieren, steigt das Angebot an langlaufenden Papieren, und damit potenziell die Rendite, die Investoren verlangen.
Was heißt das für Spreads und Renditen?
Fitch beschreibt die Spreads in den USA und Europa als im historischen Vergleich niedrig, seit Mitte September aber moderat ausgeweitet. Ein Beispiel: Die Meta-Anleihe 2056 vom Anfang November lag 2,2 Prozentpunkte über US-Treasuries, rund 0,9 Prozentpunkte mehr als eine vergleichbare Meta-Anleihe vom April (Bloomberg-Daten, von Fitch zitiert). Spread heißt hier der Zinsaufschlag gegenüber einer Staatsanleihe gleicher Laufzeit.
Zugleich nennt Fitch Basisszenarien für die Staatsanleihen: Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries soll Ende 2027 bei 4,8 Prozent liegen, unverändert zum Jahresende 2026. Für die zehnjährige Bundesanleihe sieht Fitch einen Rückgang von 3,3 auf 3,2 Prozent. Diese Einschätzungen stammen von Fitch, nicht von aktiencheck.de.
Welche Risiken nennt Fitch für 2027?
Fitch erwartet, dass die Emissionen 2027 hoch, aber unregelmäßiger ausfallen und der KI-Capex 2027 seinen Höhepunkt erreicht. Danach könnten die Ausgaben 2028 und 2029 neu bewertet werden. Nach den US-Zwischenwahlen im November könnten strengere Auflagen für Rechenzentren in Texas, Georgia und Ohio, zusammen mehr als die Hälfte der US-Pipeline, Projekte verzögern. Die Zinsdeckung (EBITDA zu Zinsen) schätzt Fitch für 2027 auf rund 8,8-fach in Nordamerika und 10,7-fach in EMEA. Fällig werden bei US-Investment-Grade-Nichtfinanzunternehmen gut 400 Milliarden Dollar 2027 und gut 500 Milliarden Dollar 2028.
Häufige Fragen zu KI-Anleihen
Was sind KI-Anleihen? Anleihen von Unternehmen, die den KI-Ausbau finanzieren, etwa von Hyperscalern.
Wie viel Schulden machen die Hyperscaler 2026? Laut Fitch rund 277 Milliarden Dollar bis zum 11. November.
Was ist ein Investment-Grade-Anleihe? Eine Anleihe mit Rating von mindestens BBB- (S&P/Fitch).
Wie hoch ist die Rendite der Bundesanleihe laut Fitch Ende 2027? Fitch erwartet 3,2 Prozent (Basisszenario).
Hinweis: Die Fitch-Angaben stammen aus einer Zusammenfassung; der Originalbericht wurde nicht eingesehen.
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