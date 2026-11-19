Fitch beschreibt die Spreads in den USA und Europa als im historischen Vergleich niedrig, seit Mitte September aber moderat ausgeweitet. Ein Beispiel: Die Meta-Anleihe 2056 vom Anfang November lag 2,2 Prozentpunkte über US-Treasuries, rund 0,9 Prozentpunkte mehr als eine vergleichbare Meta-Anleihe vom April (Bloomberg-Daten, von Fitch zitiert). Spread heißt hier der Zinsaufschlag gegenüber einer Staatsanleihe gleicher Laufzeit.

Zugleich nennt Fitch Basisszenarien für die Staatsanleihen: Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries soll Ende 2027 bei 4,8 Prozent liegen, unverändert zum Jahresende 2026. Für die zehnjährige Bundesanleihe sieht Fitch einen Rückgang von 3,3 auf 3,2 Prozent. Diese Einschätzungen stammen von Fitch, nicht von aktiencheck.de.