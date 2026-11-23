Rendite der besten Rechenzentrums-Anleihen, zuvor unter 5 % rund 7 %

höchster Kupon der Oracle-Anleihen vom 2.11.2026 (10 Mrd. $, Kupons 7 bis 8,65 %) 8,65 %

Rendite der CoreWeave-Anleihe 2032 (9,625 %) am 6.11.2026 über 16 %