Die Finanzierung der KI-Infrastruktur wird teurer: Laut einem Bericht von Yahoo Finance sind die Renditen der besten Rechenzentrums-Anleihen von unter 5 auf rund 7 Prozent gestiegen, mindestens 18 Rechenzentrums-Geschäfte im Hochzins- und Leveraged-Loan-Bereich tragen zweistellige Renditen. Oracle platzierte am 2. November 2026 Unternehmensanleihen über 10 Milliarden Dollar mit Kupons von 7 bis 8,65 Prozent, und die 9,625-%-Anleihe 2032 von CoreWeave rentierte am 6. November laut 247WallSt über 16 Prozent. Die Frage: Wie lange trägt die Rechnung?
KI-Anleihen: Beste Rechenzentrums-Schulden rentieren bei rund 7 statt unter 5 Prozent, Oracle zahlt bis 8,65 Prozent Kupon – wie teuer wird das Geld für den KI-Boom?
Der Bau von KI-Rechenzentren wird zunehmend über Anleihen und Kredite finanziert, und die Zinsen steigen: Die besten Rechenzentrums-Anleihen rentieren laut Yahoo Finance bei rund 7 statt unter 5 Prozent, Oracle zahlt für neue Anleihen bis zu 8,65 Prozent Kupon, CoreWeave über 16 Prozent Rendite. Wir ordnen die Finanzierungskosten der KI-Wette ein.
Die Lage
Was kostet das Geld für Rechenzentren?
Rechenzentren für KI kosten Milliarden. Weil die Konzerne mehr bauen, als sie aus dem laufenden Geschäft zahlen können, leihen sie sich Geld am Anleihemarkt.
Der Kupon einer Anleihe ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite ist das, was Anleger bei aktuellem Kurs tatsächlich erwarten können. Steigt die Rendite, fällt der Kurs. Bei den Rechenzentrums-Schulden zeigt sich laut Yahoo Finance das Bild: Die besten Anleihen sind teurer geworden, ein 5-Milliarden-Dollar-Kredit für das Rechenzentrumsprojekt Volta wurde mit mehr als 11 Prozent bepreist. Anbieter mit schwächerer Bonität zahlen noch mehr.
Warum zahlt Oracle bis zu 8,65 Prozent?
Oracle (ISIN der Aktie nicht geprüft) platzierte am 2. November laut Yahoo-Bericht Anleihen im Gesamtvolumen von 10 Milliarden Dollar mit Kupons von 7 bis 8,65 Prozent. Der Konzern gilt als Investment-Grade-Emittent; die Kupons liegen dennoch deutlich über denen klassischer Industriekonzerne. Die Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf Oracle erreichten Ende Oktober laut Bericht ein Rekordhoch, ebenso stieg die Absicherung gegen Ausfälle bei Meta, Nvidia und SpaceX. Außerdem machte Oracle im Oktober laut einer Bloomberg-Meldung (28. Oktober, über CRE Daily) wegen eines verzögerten Rechenzentrums in New Mexico höhere Gewalt geltend. Die Oracle-Aktie ist im Chart zu sehen.
Wie steht es um CoreWeave?
CoreWeave ist der Härtefall des Sektors. Die Anleihe 2032 mit 9,625 Prozent Kupon (Volumen 1,25 Milliarden Dollar) rentierte laut 247WallSt am 6. November über 16 Prozent, Mitte Oktober waren es 14,5 bis 15 Prozent. Die Kreditausfallversicherung für fünf Jahre kostete am 5. November über 1.289 Basispunkte, am Tag darauf etwa 1.155; ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Laut CNBC- und anderen Berichten, die Yahoo zitiert, stehen die Zinsen im Dritten Quartal bei 860 bis 940 Millionen Dollar und die Investitionen 2026 bei 35 bis 39 Milliarden Dollar. Die Quartalszahlen vom 10. November (über letsdatascience, CNBC zitierend): Umsatz 3,66 Milliarden Dollar (plus 168 Prozent), Nettoverlust 709 Millionen Dollar, Auftragsbestand 132,5 Milliarden Dollar, Schulden rund 47 Milliarden Dollar. Ratings der Anleihen konnte die Redaktion nicht belegen; zur Reaktion der Anleihen nach den Zahlen fehlen belastbare Angaben.
|Emittent / Instrument
|Kupon bzw. Rendite
|Stand
|Oracle, fünf Tranchen (10 Mrd. $)
|Kupons 7 bis 8,65 %
|2.11.2026
|CoreWeave Anleihe 2032 (1,25 Mrd. $)
|Kupon 9,625 %, Rendite über 16 %
|6.11.2026
|Volta-Kredit (5 Mrd. $)
|Rendite über 11 %
|laut Yahoo
|Beste Rechenzentrums-Anleihen
|Rendite rund 7 % (vorher unter 5 %)
|laut Yahoo
Alle Werte aus Sekundärquellen; Stichtage verschieden. Rendite ist nicht der Kupon.
Quelle: Yahoo Finance, 247WallSt, CRE Daily (Bloomberg), letsdatascience
Was bedeutet das für Anleger und Märkte?
Hohe Renditen sind das Entgelt für hohe Risiken. Wenn Rechenzentren später als geplant Einnahmen liefern, drohen Probleme beim Schuldendienst. Der Anleihemarkt ist ein Frühindikator: Die Aufschläge zeigen, wie viel Vertrauen die Kreditgeber in die Erlöse haben. Auf der Gegenseite hat Pimco laut einer Bloomberg-Überschrift vom 17. November erklärt, die KI-Aufschläge könnten sich einengen, wenn der Rechenzentrums-Boom nachlässt (nur Überschrift gesehen; Inhalt nicht geprüft). Aktienmarkt und Anleihemarkt hängen zusammen: Fällt der Aktienkurs, wird die Eigenkapitalfinanzierung schwerer, und die Anleihe wird wichtiger. Diese Woche geben die US-Auktionen am Montag bis Mittwoch und die PCE-Zahlen am Mittwoch den Zinsrahmen vor.
Renditen von unter 5 auf rund 7 Prozent
Selbst die besten Rechenzentrums-Anleihen sind laut Yahoo deutlich teurer geworden.
Oracle zahlt Risikoprämie
Kupons bis 8,65 Prozent bei einem Investment-Grade-Emittenten, CDS auf Rekordhoch.
CoreWeave über 16 Prozent
Zinslast von bis zu 940 Millionen Dollar im Quartal bei 47 Milliarden Dollar Schulden.
FAQ: KI-Anleihen und Rechenzentren
Was zahlt Oracle für seine neuen Anleihen? Laut Yahoo-Bericht Kupons von 7 bis 8,65 Prozent bei 10 Milliarden Dollar Gesamtvolumen (Platzierung am 2. November 2026).
Wie hoch ist die Rendite der CoreWeave Anleihe? Laut 247WallSt lag die Rendite der 9,625-%-Anleihe 2032 am 6. November über 16 Prozent.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt Kurs und Restlaufzeit.
Sind Unternehmensanleihen sicher? Nein. Sie tragen Emittentenrisiko, bei Hochzinsanleihen bis zum Totalverlust.
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