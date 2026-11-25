Über Nacht haben Berichte über neue US-Zölle auf Einfuhren aus 16 Handelspartnern die Börse belastet. Die Futures auf den Nasdaq 100 verloren mehr als 2 Prozent. In solchen Phasen schichten Anleger in Unternehmen um, deren Umsätze kaum schwanken. Getränkehersteller gehören dazu.

Hinzu kommt eine neue Analystenstimme. Die US-Bank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktie am Mittwoch wieder aufgenommen, mit einer neutralen Einstufung. Die Analysten sprechen von einem ausgewogenen Verhältnis von Chancen und Risiken. Die Aktie sei im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht mehr so günstig wie im Schnitt der vergangenen Jahre.