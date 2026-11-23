Kering meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 3,345 Milliarden Euro. Berichtet war das stabil, auf vergleichbarer Basis ging es um 1% zurück. Für die ersten neun Monate stehen 10,57 Milliarden Euro zu Buche, berichtet minus 2%, vergleichbar stabil. Das Segment Fashion & Leather Goods kam auf 2,74 Milliarden Euro und verfehlte damit das Vorjahr vergleichbar um 3%.

Im Zentrum bleibt Gucci. Die Kernmarke setzte laut Investing.com rund 1,29 Milliarden Euro um, vergleichbar minus 6% nach minus 2% im zweiten Quartal. Anhaltend schwache Kundenfrequenz auf dem chinesischen Festland bremst die Erholung. Gegengewichte lieferten Kering Jewelry mit plus 12% berichtet und Kering Eyewear mit plus 6%. Auch Saint Laurent, Bottega Veneta und Brioni zeigten nach Unternehmensangaben ermutigendere Trends.