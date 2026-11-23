Der Black Friday ist für Luxusmarken kein Rabattfest, aber ein Stimmungstest für den Konsum - und die Kering-Aktie (ISIN: FR0000121485, FSE: PPX, Paris: KER) geht angeschlagen hinein. Am vergangenen Freitag rutschte der Kurs unter die Unterstützung bei 176,28 Euro, nachdem schon die Q3-Zahlen im Oktober für einen Kurssturz gesorgt hatten. Für die Kering Aktie Prognose entscheidet sich nun, ob Gucci die Wende schafft.
Kering Aktie Prognose: Vor dem Black Friday bricht die Marke bei 176 Euro - Hält die Gucci-Wende?
Die Kering-Aktie ist vor dem Black Friday unter eine wichtige Unterstützung gefallen. Die Kering Aktie Prognose zwischen Gucci-Umbau, schwachem Luxussektor und der Frage, was das Weihnachtsgeschäft bringt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kering S.A.
- ISIN
- FR0000121485
- Börsenplätze
- Paris (KER), Frankfurt (PPX)
- CEO
- Luca de Meo (seit 15.09.2025)
- Kernmarken
- Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta
Stand: 20.11.2026, Kurs Lang & Schwarz, 20.11.2026, 15:41 Uhr
Die Zahlen
Q3: Stabil im Konzern, schwach bei Gucci
Kering meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 3,345 Milliarden Euro. Berichtet war das stabil, auf vergleichbarer Basis ging es um 1% zurück. Für die ersten neun Monate stehen 10,57 Milliarden Euro zu Buche, berichtet minus 2%, vergleichbar stabil. Das Segment Fashion & Leather Goods kam auf 2,74 Milliarden Euro und verfehlte damit das Vorjahr vergleichbar um 3%.
Im Zentrum bleibt Gucci. Die Kernmarke setzte laut Investing.com rund 1,29 Milliarden Euro um, vergleichbar minus 6% nach minus 2% im zweiten Quartal. Anhaltend schwache Kundenfrequenz auf dem chinesischen Festland bremst die Erholung. Gegengewichte lieferten Kering Jewelry mit plus 12% berichtet und Kering Eyewear mit plus 6%. Auch Saint Laurent, Bottega Veneta und Brioni zeigten nach Unternehmensangaben ermutigendere Trends.
|Bereich
|Umsatz
|Veränderung
|Konzern
|3,345 Mrd. €
|-1% vergleichbar
|Fashion & Leather Goods
|2,743 Mrd. €
|-3% vergleichbar
|Gucci
|1,29 Mrd. €
|-6%
|Kering Jewelry
|-
|+12%
|Kering Eyewear
|-
|+6%
Veränderungen: Gucci vergleichbar; Jewelry und Eyewear berichtet.
Quelle: FashionUnited, Moodie Davitt Report, Investing.com
Die Erholung von Gucci bleibt unsere wichtigste Priorität.
Der Umbau
Weniger Läden, mehr Produktivität
De Meo setzt auf Wiederaufbau der Markenstärke und strikte Kostendisziplin. Nach 75 Nettoschließungen im Jahr 2025 folgten in den ersten neun Monaten 2026 weitere 105, im Gesamtjahr sind mindestens 125 geplant. Am Ziel einer verbesserten wiederkehrenden operativen Marge für 2026 hält das Management fest. Ob die Einsparungen greifen, zeigen laut Deutsche Bank Research erst die Jahreszahlen. Zusätzlichen Spielraum soll der Verkauf des Beauty-Geschäfts an L'Oréal schaffen, der ein Volumen von rund 4 Milliarden Euro hat und mit laufenden Lizenzeinnahmen verbunden ist.
Der Chart
Kering Aktie Prognose: Unterstützung gebrochen
Der Kursverlauf zeichnet ein klares Bild. Nach dem Absturz um rund 11% am 23. Oktober auf etwa 189 Euro, dem tiefsten Stand seit Juli 2025, erholte sich die Kering-Aktie Anfang November bis auf 196,90 Euro Tageshoch. Seitdem ging es wieder abwärts. Am 20. November fiel der Kurs auf 174,39 Euro und damit unter die viel beachtete Marke von 176,28 Euro. Das Tief vom 2. November bei 173,50 Euro ist nun die nächste Haltelinie.
Unterstützung
Die Zone um 173,50 bis 176 Euro ist akut. Ein nachhaltiger Bruch würde das Chartbild weiter eintrüben.
Widerstand
Erste Hürden liegen im Bereich 189 bis 192 Euro (Gap vom 23. Oktober, Schlusskurs 4. November), darüber bei rund 197 Euro.
Trend
Mit rund minus 37% seit Jahresbeginn bleibt der übergeordnete Trend abwärts gerichtet.
Das Umfeld
Luxussektor und Black Friday
Kering steht nicht allein unter Druck. Am 22. Oktober belasteten schwächer als erwartete Hermès-Zahlen den ganzen Sektor, im Sog von Kering gaben LVMH und Richemont nach. Die Luxusnachfrage leidet unter schwacher Konsumlaune in China und geringeren Touristenausgaben.
Der Black Friday am 27. November betrifft Luxushäuser nur indirekt: Sie verzichten üblicherweise auf klassische Rabattaktionen, das Weihnachtsgeschäft und die Reiseströme im Dezember sind wichtiger. Für die Kering-Aktie zählen daher weniger Aktionstage als Signale aus China, aus den USA und aus dem Einzelhandel der Wettbewerber.
Die Analysten
Gespalten, mit sinkenden Erwartungen
Die Analysten haben ihre Erwartungen zuletzt zurückgenommen. Kepler Cheuvreux senkte am 5. November das Ziel von 340 auf 300 Euro und blieb bei Kaufen, LBBW kürzte Ende Oktober von 260 auf 240 Euro und bestätigte Kaufen. Morgan Stanley (200 Euro, Equal-Weight) und Jefferies (200 Euro, Hold) sind zurückhaltender, Berenberg sieht die Aktie bei 165 Euro und bleibt bei Verkaufen. Auf Sicht von drei Jahren hat die Kering-Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts verloren.
Der Ausblick
Kering Aktie Prognose: Was jetzt zählt
Kurzfristig: Chart und Stimmung
Hält die Zone um 173,50 Euro nicht, droht ein weiterer Abverkauf. Eine Rückeroberung von 176 Euro wäre ein erstes Entlastungssignal.
Mittelfristig: Gucci und Jahreszahlen
Entscheidend sind die Jahreszahlen im Februar und der Beweis, dass Einsparungen und Ladenumbau die Marge tragen. Gucci muss die Kundenfrequenz drehen.
Langfristig: Portfolio und Marken
Mit Schmuck, Brillen und stärkeren Marken wie Saint Laurent und Bottega Veneta wird Kering breiter aufgestellt. Der Weg zu nachhaltigem Wachstum bleibt ein mehrjähriger Umbau, wie de Meo selbst betont.
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