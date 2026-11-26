Wenn Ken Griffin spricht, hört die Wall Street aus gutem Grund zu. Sein Hedgefonds Citadel hat nach Berechnungen der Branche mehr Geld für Anleger verdient als jeder andere, und seine Handelsfirma Citadel Securities wickelt einen großen Teil des US-Aktienhandels ab. Auf einer Konferenz seines Hauses in New York hat Griffin im Oktober ein Urteil gefällt, das auf den ersten Blick wie eine Warnung klingt und auf den zweiten wie eine Gebrauchsanweisung: Anleger steckten fast sicher in einer KI-Blase. Verkaufen müsse man deshalb nicht.
Ken Griffin über KI-Aktien: „Fast sicher“ eine Blase – warum der Citadel-Chef trotzdem nicht zum Ausstieg rät
Ken Griffin führt mit Citadel den nach Gewinnen erfolgreichsten Hedgefonds der Geschichte. Für ihn stecken Anleger fast sicher in einer KI-Blase, und trotzdem hält er die Technik für einen Umbruch, aus dem die Marktführer der nächsten Jahrzehnte hervorgehen. Seine Aussagen im Wortlaut, der Vergleich von KI-Chips mit Flugzeugsitzen und die Umschichtungen im Depot: weniger Amazon und Apple, doppelt so viel Tesla.
Das Urteil
Blase ja, Ausstieg nein: Griffins Aussagen im Wortlaut
Für Griffin ist eine Blase kein Betriebsunfall, sondern der Normalfall großer Umbrüche.
Jede radikale Veränderung unserer Wirtschaft ist in der Regel mit einer Blase verwoben.
Das Internet sei eine großartige Blase gewesen, sagte Griffin. Was nach solchen Phasen übrig bleibe, verändere oft die Welt, und die Unternehmen, die sie überstehen, seien die Marktführer der folgenden Jahrzehnte. Die Schwachstelle sieht er bei den Kunden. Amerikas Unternehmen gelinge es sehr unterschiedlich gut, aus ihren KI-Modellen Nutzen zu ziehen, viele fragten inzwischen, wo der Produktivitätsgewinn bleibe. Sein eigenes Haus nannte er als Gegenbeispiel: KI-Agenten erledigten bei Citadel anspruchsvolle Recherchen, für die früher Wochen nötig waren, in wenigen Stunden.
Ich wünschte nur, ich hätte meine Amazon-Aktien behalten.
Der Satz bezog sich auf die Internetblase. Wer damals wegen der Übertreibung verkaufte, verpasste einen der größten Gewinner der Börsengeschichte.
Die Warnung
KI-Chips wie Flugzeugsitze: wo Griffin das Risiko sieht
Griffins anschaulichster Gedanke betrifft die Preise für Rechenleistung. Grafikprozessoren ähnelten Sitzen im Flugzeug: Ist die Kapazität einmal gebaut, kostet ihre Nutzung fast nichts mehr. Übersteigt das Angebot die Nachfrage, können die Preise deshalb regelrecht einbrechen. Für Chiphersteller und vor allem für die Betreiber kreditfinanzierter Rechenzentren wäre das ein Problem.
Citadel kaufte im Ausverkauf
Ende Juli übernahm Citadel den größten Teil des Aktiendepots des KI-Hedgefonds Situational Awareness, der mit hohem Kredithebel in Bedrängnis geraten war, mit rund 10 Prozent Abschlag.
Und baute das Risiko schnell ab
Nach Griffins Brief an seine Kunden hat Citadel inzwischen mehr als 80 Prozent des Risikos aus diesem Paket abgegeben. Die Episode zeigt, wie er die Blase nutzt: kaufen, wenn andere verkaufen müssen, und nicht lange halten.
Der Sinneswandel
Im Januar hatte sich Griffin in Davos noch abfällig über die KI-Erwartungen geäußert. Im Lauf des Jahres hat sich seine Einschätzung der Technik deutlich gewandelt.
Das Depot
In diese Aktien ist Citadel investiert – und was sich geändert hat
Die Pflichtmeldung von Citadel Advisors zum 30. September umfasst fast 14.000 Positionen im Wert von 182 Milliarden Dollar, Optionen nicht mitgerechnet. Citadel ist ein Haus mit vielen unabhängig handelnden Teams. Die Meldung zeigt deshalb eher Kapitalströme als die persönliche Überzeugung von Ken Griffin, und einzelne Käufe werden nicht begründet.
Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT): größte Einzelaktie, im Quartal aufgestockt
Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA): zweitgrößte Einzelaktie, um 1,3 Prozent reduziert
Mastercard (ISIN US57636Q1040, US-Handelssymbol MA): drittgrößte Einzelaktie
Apple (ISIN US0378331005, US-Handelssymbol AAPL): um rund 37 Prozent auf 4,57 Millionen Aktien reduziert
Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META): aufgestockt
Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN): um rund 56 Prozent reduziert
Tesla (ISIN US88160R1014, US-Handelssymbol TSLA): Bestand mehr als verdoppelt
Bei Amazon, Apple und Nvidia zusammen hat Citadel damit Aktien im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar abgegeben. Daneben stehen in der Meldung riesige Optionspositionen, etwa Verkaufsoptionen auf den SPDR S&P 500 ETF (ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY) und den Invesco QQQ (ISIN US46090E1038, US-Handelssymbol QQQ) mit Nominalwerten von jeweils rund 29 Milliarden Dollar, bei QQQ ergänzt um Kaufoptionen über knapp 20 Milliarden Dollar. Solche Zahlen sind bei einem Haus dieser Größe üblich und sagen wenig über eine Marktmeinung.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Wertpapiere
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Mastercard: ISIN US57636Q1040, WKN A0F602, Handelssymbol M4I, US-Handelssymbol MA
Apple: ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA
SPDR S&P 500 ETF: ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY
Invesco QQQ: ISIN US46090E1038, US-Handelssymbol QQQ
Häufige Fragen zu Ken Griffin und der KI-Blase
Hält Ken Griffin KI für eine Blase?
Ja. Nach seinen Worten stecken Anleger fast sicher in einer KI-Blase. Zum Verkauf von KI-Aktien hat er dennoch nicht geraten.
Warum rät Griffin nicht zum Ausstieg?
Weil große wirtschaftliche Umbrüche aus seiner Sicht fast immer mit Blasen einhergehen und die Unternehmen, die sie überstehen, für Jahrzehnte führend sind.
Was meint Griffin mit dem Vergleich von Chips und Flugzeugsitzen?
Dass die Nutzung einmal gebauter Rechenleistung kaum etwas kostet. Bei einem Überangebot können die Preise deshalb stark fallen.
Welche Aktien hält Citadel?
Laut Pflichtmeldung zum 30. September sind Microsoft, Nvidia und Mastercard die größten Einzelaktien. Amazon und Apple wurden stark reduziert, Tesla mehr als verdoppelt.
Wie aussagekräftig ist das Depot von Citadel?
Nur begrenzt. Citadel hält fast 14.000 Positionen und handelt in vielen Teams. Die Meldung zeigt Bestände an einem Stichtag, keine Empfehlungen.
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