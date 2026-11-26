Hält Ken Griffin KI für eine Blase?

Ja. Nach seinen Worten stecken Anleger fast sicher in einer KI-Blase. Zum Verkauf von KI-Aktien hat er dennoch nicht geraten.

Warum rät Griffin nicht zum Ausstieg?

Weil große wirtschaftliche Umbrüche aus seiner Sicht fast immer mit Blasen einhergehen und die Unternehmen, die sie überstehen, für Jahrzehnte führend sind.

Was meint Griffin mit dem Vergleich von Chips und Flugzeugsitzen?

Dass die Nutzung einmal gebauter Rechenleistung kaum etwas kostet. Bei einem Überangebot können die Preise deshalb stark fallen.

Welche Aktien hält Citadel?

Laut Pflichtmeldung zum 30. September sind Microsoft, Nvidia und Mastercard die größten Einzelaktien. Amazon und Apple wurden stark reduziert, Tesla mehr als verdoppelt.

Wie aussagekräftig ist das Depot von Citadel?

Nur begrenzt. Citadel hält fast 14.000 Positionen und handelt in vielen Teams. Die Meldung zeigt Bestände an einem Stichtag, keine Empfehlungen.