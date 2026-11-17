Der chinesische Immobilienmarkt bleibt zäh, die Plattform wird effizienter: Barclays-Analyst Jiong Shao bestätigt für die KE-Holdings-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 26 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 18,64 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 39 Prozent.
KE-Holdings-Aktie: Chinas größte Immobilienplattform im Zahlencheck – Barclays sieht rund 40 Prozent Potenzial
KE Holdings hat am 16. November die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Barclays-Analyst Jiong Shao bleibt bei „Overweight“ für die KE-Holdings-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- KE Holdings Inc. (ADR)
- Handelssymbol
- BEKE (NYSE)
- Analyst
- Jiong Shao
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 26 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur KE-Holdings-Aktie
Profitabler trotz schwachem Markt – Shao bleibt positiv
Jiong Shao hält an seiner positiven Einschätzung fest.
KE Holdings betreibt unter der Marke Beike die größte Plattform für Immobilientransaktionen in China, dazu Vermietung und Renovierung. Am 16. November legte das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal vor.
Im zweiten Quartal war der Umsatz um 5,7 Prozent auf 24,5 Milliarden Yuan gesunken, der Nettogewinn hatte sich auf 2,6 Milliarden Yuan aber mehr als verdoppelt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Jiong Shao zu lesen ist:
Höhere Profitabilität
Im zweiten Quartal verdoppelte sich der Nettogewinn trotz geringeren Umsatzes.
Produktivere Filialen
Bei Bestands- und Neubauvermittlung stiegen die Erlöse dank höherer Produktivität je Filiale.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 39 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Abhängig vom Immobilienmarkt
Die Entwicklung hängt stark davon ab, ob sich der chinesische Wohnungsmarkt stabilisiert. Das Renovierungsgeschäft war im zweiten Quartal um rund 30 Prozent geschrumpft.
Anleger achten vor allem auf das Transaktionsvolumen im Bestandsmarkt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Jiong Shao. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 26 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
KE Holdings Inc. (ADR) (BEKE): Kaufen, Kursziel 26,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jiong Shao, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jiong Shao, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.