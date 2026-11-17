KE Holdings betreibt unter der Marke Beike die größte Plattform für Immobilientransaktionen in China, dazu Vermietung und Renovierung. Am 16. November legte das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal vor.

Im zweiten Quartal war der Umsatz um 5,7 Prozent auf 24,5 Milliarden Yuan gesunken, der Nettogewinn hatte sich auf 2,6 Milliarden Yuan aber mehr als verdoppelt.