KDDI Aktie: Der Nikkei feiert, doch ein Telekom-Riese ist der größte Bremsklotz

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:37 2 Min.

Die KDDI Aktie verliert am Dienstag 2,66 Prozent auf 2.777 Yen und ist der größte Verlierer im Nikkei 225. An einem Tag mit fast vier Prozent Indexplus drückte kein Wert das Barometer stärker. Schon am Freitag war die Aktie deutlich gefallen.

Bild: Gilles Lambert / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 1342)

Während Chipwerte in Tokio zweistellig zulegten, ging es für einen der bekanntesten Konzerne des Landes abwärts. Die KDDI Aktie schloss am Dienstag bei 2.777 Yen, ein Minus von 76 Yen oder 2,66 Prozent. Damit ist der Mobilfunkanbieter der größte Verlierer im Nikkei 225. Am Vormittag hatte das Papier nach Berechnungen des Dienstes Fisco den Index um rund 36 Punkte gedrückt, mehr als jeder andere Wert. Schlusskurs der KDDI Aktie 2.777 JPY Tagesverlust, größter Verlierer im Nikkei 225 −2,66 % Kursverlust am Freitag −124 JPY Indexbeitrag am Vormittag rund −36 Punkte Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Fisco Der Hintergrund Zwei schwache Tage in Folge Ungewöhnlich ist die Reihenfolge. Am Freitag, als der Nikkei mehr als 3.000 Punkte verlor, fiel die KDDI Aktie um 124 Yen auf 2.853 Yen. Am Dienstag, als der Markt drehte, gab sie erneut nach. Nach Angaben von Yahoo Finance Japan hat ein US-Analysehaus am 17. November sein Kursziel auf 3.270 Yen gesenkt und die neutrale Einstufung beibehalten. Seit dem 16. November hat das Papier demnach rund sechs Prozent verloren (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Einordnung Wenn Anleger Sicherheit gegen Wachstum tauschen Für den heutigen Rückgang haben wir keine unternehmensspezifische Nachricht gefunden. Unsere Lesart: Telekomwerte gelten als defensive Anlagen mit verlässlicher Dividende. An Tagen, an denen Anleger in Chip- und KI-Werte zurückdrängen, dienen solche Titel als Geldquelle. Dazu passt, dass mit SoftBank Corp. ein zweiter Mobilfunker unter den schwächsten Werten des Tages landete. Die schwache Entwicklung vom Freitag erklärt das allerdings nicht. Was für die KDDI Aktie spricht Stabiles Mobilfunkgeschäft

Defensive Eigenschaften in schwachen Marktphasen

Kein operativer Auslöser für den Rückgang bekannt

Tagesverlust im Verlauf leicht verringert Was Anleger bedenken sollten Schwäche an fallenden und an steigenden Tagen

Kursziel laut Bericht gesenkt

Umschichtung in Technologiewerte

Hohes Indexgewicht verstärkt Verkäufe Einordnung der Redaktion: Die KDDI Aktie ist der Gegenentwurf zum Tag in Tokio. Ein Minus von knapp drei Prozent ist für einen Telekomkonzern spürbar, aber kein Einbruch. Auffälliger ist, dass das Papier weder am Freitag als sicherer Hafen diente noch am Dienstag von der Erholung profitierte. Das spricht dafür, dass neben der Sektorrotation auch die Bewertung auf dem Prüfstand steht. FAQ Häufige Fragen zur KDDI Aktie Warum fiel die KDDI Aktie trotz der Nikkei-Rally?

Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Anleger schichteten nach unserer Einordnung aus defensiven Werten in Technologieaktien um. Wie hat die KDDI Aktie geschlossen?

Bei 2.777 Yen, 2,66 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der KDDI Aktie?

ISIN JP3496400007. Handelssymbol in Tokio: 9433. Handelssymbol an deutschen Börsen: DIP. Die WKN wird nachgetragen.

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