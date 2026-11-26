Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts legten die Nominallöhne im dritten Quartal um 4,3 Prozent zu, die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent; daraus ergibt sich ein Reallohnplus von 1,3 Prozent. Die stärksten Nominallohnzuwächse gab es unter anderem in der Energieversorgung sowie bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen; Geringverdiener und Auszubildende profitierten besonders (Dow Jones Newswires).

Der Konsumklima-Indikator des NIM soll im Dezember um 0,7 Punkte auf minus 30,2 steigen, nach revidiert minus 30,9 im Vormonat – genau im Rahmen der Erwartungen der von Dow Jones befragten Ökonomen. Die Kauflaune erholt sich damit kaum.