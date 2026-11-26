Die Deutschen verdienen mehr, fühlen sich aber nicht reicher: Die Reallöhne stiegen im dritten Quartal 2026 um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, doch das Konsumklima für Dezember liegt weiter bei minus 30,2 Punkten. Dazu kommt ein schwächerer Arbeitsmarkt: Das ifo-Beschäftigungsbarometer fiel im November auf 94,7 Punkte. Für die Zalando Aktie, den Handel und das Weihnachtsgeschäft ist das Paradox zentral – und für den DAX eine Frage der Konjunktur.
Kaufkraft: Reallöhne steigen um 1,3 Prozent, doch das Konsumklima bleibt bei minus 30,2 – kommt die Erholung bei Konsumaktien an?
Die Löhne wachsen schneller als die Preise, die Stimmung der Verbraucher bleibt dennoch im Keller, und der Arbeitsmarkt schwächelt. Was das Kaufkraft-Paradox für DAX, Zalando Aktie und Konsumwerte vor dem Weihnachtsgeschäft bedeutet.
Die Zahlen
Wie stark steigen die Reallöhne in Deutschland – und warum kommt das bei den Verbrauchern nicht an?
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts legten die Nominallöhne im dritten Quartal um 4,3 Prozent zu, die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent; daraus ergibt sich ein Reallohnplus von 1,3 Prozent. Die stärksten Nominallohnzuwächse gab es unter anderem in der Energieversorgung sowie bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen; Geringverdiener und Auszubildende profitierten besonders (Dow Jones Newswires).
Der Konsumklima-Indikator des NIM soll im Dezember um 0,7 Punkte auf minus 30,2 steigen, nach revidiert minus 30,9 im Vormonat – genau im Rahmen der Erwartungen der von Dow Jones befragten Ökonomen. Die Kauflaune erholt sich damit kaum.
Hinzu kommt der Arbeitsmarkt: Das ifo-Beschäftigungsbarometer sank im November von 95,5 auf 94,7 Punkte – der erste Rückgang nach drei Anstiegen in Folge. Marktberichte sprechen zugleich von fast drei Millionen Arbeitslosen. Am Freitag stehen die neuen Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland an.
|Indikator
|Aktueller Wert
|Vergleichswert
|Reallöhne
|+1,3 %
|Nominallöhne +4,3 %, Verbraucherpreise +2,9 %
|Konsumklima (Dezember)
|-30,2
|Vormonat -30,9 (revidiert)
|ifo-Beschäftigungsbarometer
|94,7
|Oktober 95,5
Reallohn: 3. Quartal 2026 gegenüber Vorjahresquartal. Konsumklima und Barometer: aktuelle Werte gegenüber dem Vormonat.
Quelle: Destatis, NIM, ifo Institut (laut Dow Jones Newswires, 26.11.2026, 09:03 Uhr)
Das große Bild
Was bedeutet das für Zalando Aktie, den Handel und den DAX – und für die EZB?
Für das Weihnachtsgeschäft ist die Lage zwiespältig. Mehr Realeinkommen stützt die Nachfrage, die Zurückhaltung der Verbraucher dämpft sie. Besonders konsumnahe Werte wie die Zalando Aktie (ISIN DE000ZAL1111) reagieren auf Stimmungsdaten, wenn die Gewinnerwartungen am Konsum hängen. Wie sich der Handel konkret schlägt, ist aus den Daten nicht ableitbar; dazu liegen keine Umsatzzahlen vor. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Zusätzliche Unsicherheit kommt von den Zinsen: Die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Marktberichten bei 4,0 Prozent, der EZB-Einlagesatz bei 2,5 Prozent, und am Markt wird eine Zinserhöhung im Dezember diskutiert. Höhere Zinsen verteuern Kredite für Konsum und Investitionen und können die Kaufkraft bremsen. Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten und notierte am Donnerstag um 08:43 Uhr bei 25.200,93 Punkten (wallstreet-online).
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig – und wann zeigt sich die Wende?
26.11., 13:30 Uhr: EZB-Protokoll der Oktober-Sitzung.
27.11.: Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland, Wirtschaftsstimmung in der Eurozone; Black Friday.
17.12.: EZB-Zinsentscheidung.
Häufige Fragen zu Reallöhnen und Konsumklima
Wie stark sind die Reallöhne in Deutschland gestiegen?
Im dritten Quartal 2026 um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, bei Nominallöhnen von plus 4,3 und Verbraucherpreisen von plus 2,9 Prozent.
Wie steht es um das Konsumklima?
Es soll im Dezember von minus 30,9 auf minus 30,2 Punkte steigen – eine kaum spürbare Erholung.
Was heißt das für Zalando und Konsumaktien?
Konsumnahe Werte hängen an Stimmung und Kaufkraft. Belastbare Umsatzdaten zum Weihnachtsgeschäft liegen noch nicht vor.
Wie wirkt sich der Arbeitsmarkt aus?
Das ifo-Beschäftigungsbarometer sank auf 94,7 Punkte; weniger Beschäftigungsaussichten dämpfen die Kauflaune.
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