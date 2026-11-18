Die Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG trägt einen Kupon von 8,00 Prozent pro Jahr, die ISIN lautet NO0013759555, die Laufzeit reicht vom 26. Oktober 2026 bis zum 26. Oktober 2031. Mit 44 Millionen Euro wurde das Volumen gegenüber dem Ziel von 40 Millionen Euro um zehn Prozent erhöht, das hat die Emittentin am 19. Oktober 2026 per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben. Die Zeichnungsfrist des öffentlichen Angebots ist abgelaufen. Für Anleger, die die Katjes Greenfood Anleihe beobachten, rückt damit die Frage in den Vordergrund, was die Konditionen im Detail bedeuten.

Wichtig: Dieser Artikel ist keine Aufforderung zum Kauf. Maßgeblich sind die Anleihebedingungen und der gebilligte Wertpapierprospekt.