Die neue Anleihe 2026/2031 dient laut Emittentin der Refinanzierung der Anleihe 2022/2027 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens; sie wurde mit 44 statt 40 Millionen Euro platziert und trägt 8,00 Prozent Zins (aktiencheck.de-Bericht vom 18.11.). Es handelt sich also um eine Umschuldung: alte Verbindlichkeiten werden durch längere ersetzt. Das sagt nichts über die Ertragskraft aus. Katjes Greenfood ist die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment.

Für Anleger, die zurückgezahlt werden, stellt sich das Wiederanlagerisiko: Das Geld muss neu angelegt werden, möglicherweise zu anderen Renditen. Zum Vergleich: Zehnjährige Bundesanleihen rentierten zuletzt 3,40 Prozent (dpa-AFX, 19.11.2026, 17:16 Uhr MEZ); Mittelstandsanleihen zahlen deutlich mehr, tragen aber Emittenten- und Ausfallrisiken. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.