Die Anleihe 2022/2027 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (ISIN DE000A30V3F1, WKN A30V3F) wird am 30. November 2026 vorzeitig zurückgezahlt, und zwar zu 101 Prozent des Nennbetrags zuzüglich der bis dahin aufgelaufenen Zinsen. Das hat die Emittentin laut einer Pressemitteilung nach der Platzierung ihrer neuen Anleihe 2026/2031 bekanntgegeben. Für Inhaber heißt das: Aus dem Papier, das bis 2027 laufen sollte, wird in elf Tagen Bargeld – und die Frage nach der Wiederanlage.
Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027: Rückzahlung zu 101 Prozent am 30. November – was die vorzeitige Kündigung für Anleger bedeutet
Katjes Greenfood kündigt die Anleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30V3F1) vorzeitig und zahlt am 30. November 2026 101 Prozent des Nennbetrags plus Stückzinsen zurück. Die neue 8-%-Anleihe 2026/2031 löst sie ab. Was Rückzahlung, Wiederanlagerisiko und fehlendes Rating für Anleiheinhaber heißen.
Die Rückzahlung
Wie viel bekommen Anleger bei der Rückzahlung der Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027?
Rückgezahlt wird mehr als der Nennwert: 101 Prozent, plus Zinsen bis zum 30. November (ausschließlich).
Auf 1.000 Euro Nennbetrag entspricht das 1.010 Euro plus Stückzinsen; die Rechnung der Redaktion beruht auf dem Rückzahlungskurs von 101 Prozent. Die Kündigung betrifft alle ausstehenden Schuldverschreibungen, die nicht im Umtauschangebot vom 23. September bis 15. Oktober 2026 gegen die neue Anleihe getauscht wurden. Das 5,00-%-Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026 wird, soweit nicht umgetauscht, planmäßig am 31. Dezember 2026 zurückgezahlt, zuzüglich Zinsen und Bonuszins (Pressemitteilung).
|Merkmal
|Anleihe 2022/2027
|Anleihe 2026/2031
|ISIN
|DE000A30V3F1
|NO0013759555
|Status
|Rückzahlung 30.11.2026 zu 101 %
|platziert
|Kupon
|–
|8,00 %
|Volumen
|–
|44 Mio. €
|Rating
|–
|keines
Angaben der Emittentin laut Pressemitteilung und früheren aktiencheck.de-Berichten; Kupon der alten Anleihe nicht geprüft.
Quelle: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG; aktiencheck.de
Das große Bild
Warum refinanziert Katjes Greenfood die Anleihe jetzt?
Die neue Anleihe 2026/2031 dient laut Emittentin der Refinanzierung der Anleihe 2022/2027 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens; sie wurde mit 44 statt 40 Millionen Euro platziert und trägt 8,00 Prozent Zins (aktiencheck.de-Bericht vom 18.11.). Es handelt sich also um eine Umschuldung: alte Verbindlichkeiten werden durch längere ersetzt. Das sagt nichts über die Ertragskraft aus. Katjes Greenfood ist die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment.
Für Anleger, die zurückgezahlt werden, stellt sich das Wiederanlagerisiko: Das Geld muss neu angelegt werden, möglicherweise zu anderen Renditen. Zum Vergleich: Zehnjährige Bundesanleihen rentierten zuletzt 3,40 Prozent (dpa-AFX, 19.11.2026, 17:16 Uhr MEZ); Mittelstandsanleihen zahlen deutlich mehr, tragen aber Emittenten- und Ausfallrisiken. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
Ausblick
Was sollten Inhaber der Katjes Greenfood Anleihe beobachten?
30. November 2026: Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu 101 Prozent plus Stückzinsen.
31. Dezember 2026: Rückzahlung des nicht umgetauschten Crowdfunding-Nachrangdarlehens.
26. April 2027: Erster Zinstermin der neuen Anleihe 2026/2031.
Berichte der Emittentin: Sie zeigen, ob Covenants eingehalten werden.
FAQ
Häufige Fragen zur Katjes Greenfood Anleihe
Wann wird die Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027 zurückgezahlt? Am 30. November 2026 zu 101 Prozent des Nennbetrags plus Stückzinsen.
Wie lautet die ISIN der Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027? DE000A30V3F1, WKN A30V3F.
Welche Anleihe löst sie ab? Die Anleihe 2026/2031 mit 8,00 Prozent Kupon (ISIN NO0013759555).
Was ist das Wiederanlagerisiko? Das Risiko, nach einer Rückzahlung nur zu schlechteren Konditionen neu anlegen zu können.
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