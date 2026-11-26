Die Kapsch TrafficCom Aktie (ISIN: AT000KAPSCH9, FSE: BZ6, Wien: KTCG) reagierte auf die Halbjahreszahlen mit leichten Abschlägen, obwohl der Mautspezialist wieder wächst. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026/27 um 8,3% auf 216,6 Millionen Euro, der Free Cashflow drehte auf plus 17 Millionen Euro. Unterm Strich blieb dennoch ein Verlust, und das EBIT von 9,3 Millionen Euro liegt unter dem Vorjahreswert von 10,4 Millionen Euro. Der Grund ist ein Basiseffekt: Im Vorjahr hatte die Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland im Streit um die gescheiterte Pkw-Maut einmalig 23 Millionen Euro in das Ergebnis gespült. Diese Kapsch TrafficCom Aktienanalyse zeigt, was bereinigt davon übrig bleibt, und was die Kapsch TrafficCom Aktie Prognose für die zweite Jahreshälfte bedeutet.
Kapsch TrafficCom Aktienanalyse: Umsatz +8%, Free Cashflow dreht ins Plus - Was bleibt ohne den Deutschland-Bonus?
Die Kapsch TrafficCom Aktie notiert nach den Halbjahreszahlen bei rund 3,2 Euro. Die Kapsch TrafficCom Aktienanalyse zeigt, warum das EBIT von 9,3 Mio. Euro trotz Umsatzplus unter dem Vorjahr liegt, was der 23-Mio.-Euro-Sondereffekt aus der Pkw-Maut-Einigung damit zu tun hat und wie die Kapsch TrafficCom Aktie Prognose aussieht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kapsch TrafficCom AG
- Börse / Ticker
- Wiener Börse, KTCG (Frankfurt: BZ6)
- ISIN
- AT000KAPSCH9
- Kerngeschäft
- Maut (71% des Umsatzes) und Verkehrsmanagement (29%)
- Hauptaktionär
- KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, rund 63%
- Marktkapitalisierung
- rund 45 Mio. € (Redaktionsrechnung, 14,3 Mio. Aktien)
- Geschäftsjahr
- 1. April bis 31. März
- Nächste Zahlen
- Q3 2026/27, Termin nicht bestätigt
Stand: 25.11.2026, Kurs: zeitweise am 25.11.2026 laut finanzen.at
Die aktuellen News
Wachstum ist zurück - aber das Vorjahr hatte einen Bonus
Der Vergleich mit dem Vorjahr ist verzerrt: Im ersten Halbjahr 2025/26 enthielt das EBIT einen positiven Einmaleffekt von 23 Millionen Euro aus dem Vergleich mit Deutschland.
Ohne diesen Effekt hätte das damalige EBIT bei minus 13 Millionen Euro gelegen (Redaktionsrechnung). Bereinigt verbesserte sich das EBIT laut Unternehmen um 22 Millionen Euro. Die Erholung zeigt sich in beiden Segmenten: Im Bereich Verkehrsmanagement stieg der Umsatz um 15% auf 63 Millionen Euro, das EBIT drehte von minus 3 auf plus 3 Millionen Euro. Im Mautgeschäft wuchs der Umsatz um 6% auf 153 Millionen Euro. Regional wuchs Asien-Pazifik um 32%, Amerika um 10% und die Region EMEA um 3%.
|Kennzahl
|H1 2025/26
|H1 2026/27
|Veränderung
|Umsatz
|200,0 Mio. €
|216,6 Mio. €
|+8,3%
|EBIT
|10,4 Mio. €*
|9,3 Mio. €
|-10,5%
|EBIT-Marge
|5,2%*
|4,3%
|-0,9 PP
|Periodenergebnis (Anteilseigner)
|2,1 Mio. €*
|-0,9 Mio. €
|-
|Ergebnis je Aktie
|0,15 €*
|-0,06 €
|-
|Umsatz Maut
|145 Mio. €
|153 Mio. €
|+6%
|Umsatz Verkehrsmanagement
|55 Mio. €
|63 Mio. €
|+15%
* Vorjahr inklusive eines positiven Einmaleffekts von 23 Mio. € aus der Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland.
Quelle: Kapsch TrafficCom, Ergebnis für das erste Halbjahr 2026/27 vom 25.11.2026
Im Quartalsverlauf zieht das Geschäft an: Im ersten Quartal lag der Umsatz bei 105,2 Millionen Euro, im zweiten Quartal damit rechnerisch bei rund 111 Millionen Euro. Das EBIT stieg von rund 2 Millionen Euro im ersten auf rund 7 Millionen Euro im zweiten Quartal (Redaktionsrechnung aus Halbjahres- und Q1-Zahlen, Rundungen möglich).
Bilanz und Finanzierung
Cash dreht ins Plus - doch das Eigenkapital bleibt dünn
Der Free Cashflow stieg auf 17 Millionen Euro nach minus 4 Millionen Euro im Vorjahr, der operative Cashflow auf 10 Millionen Euro nach minus 7 Millionen Euro.
Die Nettoverschuldung sank um 8% auf 104 Millionen Euro. Die Bilanz bleibt aber angespannt: Der Verschuldungsgrad lag bei 157%, die Eigenkapitalquote bei 17% (Ende März 2026: 18%). Mit den wesentlichen Finanzpartnern wurde im September 2026 eine Finanzierungsvereinbarung mit Laufzeit bis 31. März 2028 abgeschlossen. Sie sichert den Spielraum, ist aber nach Aussage von CEO Georg Kapsch mit höheren Kosten verbunden. Das Finanzergebnis lag bei minus 9 Millionen Euro (Vorjahr: minus 10 Millionen Euro).
Heute, ein Jahr danach, sehen wir wieder eine kontinuierliche Erholung.
Hellhörig macht, was das Unternehmen für die Zukunft ankündigt: Neben weiteren Kostensenkungen und Beteiligungsverkäufen ist auch eine mögliche Stärkung der Kapitalbasis geplant. Eine Kapitalmaßnahme würde die Altaktionäre verwässern, das ist die Einschätzung der Redaktion. Die Kapsch TrafficCom Aktie ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 45 Millionen Euro ein sehr kleiner Wert, und mit rund 63% hält die KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH die Mehrheit.
Die Beteiligungsverkäufe
Zwei Verkäufe, zwei Einmaleffekte - Hebel fürs Jahresziel
tolltickets
Die Mehrheit an der deutschen Tochter tolltickets GmbH ging an DKV Mobility, das Closing erfolgte Anfang November 2026. Kapsch behält eine Beteiligung von 40%. Das Unternehmen erwartet im dritten Quartal (Oktober bis Dezember) einen EBIT-Beitrag von über 10 Millionen Euro und einen Mittelzufluss.
Nordamerikanisches Komponentengeschäft
Der Vertrag wurde am 10. November 2026 unterzeichnet und steht unter aufschiebenden Bedingungen. Erwartet wird bei Closing ein EBIT-Effekt von mindestens 10 Millionen Euro. Das nordamerikanische Systemgeschäft und das Mautsystemgeschäft sind nicht betroffen.
Kurs und Chartbild
Rund 3,2 Euro - ein langer Weg nach unten
Die Kapsch TrafficCom Aktie hat in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren. Mitte Juni notierte sie noch bei 5,50 Euro, Ende Juli bei 4,74 Euro, Mitte November bei rund 3,6 Euro. Am 25. November lag sie zeitweise bei 3,17 Euro, rund 42% unter dem Juni-Kurs (Redaktionsrechnung). Dazu kommt ein enger Markt: Der Streubesitz liegt bei rund 37%, der durchschnittliche Handelsumsatz der vergangenen drei Monate bei rund 8.000 Aktien pro Tag (Stand Juli). Entsprechend stark können die Kurse schwanken.
Die Analysten
Kursziel fast doppelt so hoch - aber wer hört zu?
Montega bestätigte am 12. November die Einstufung "Kaufen" mit einem Kursziel von 6,00 Euro, nachdem das Haus das Ziel Ende Juli von 7,00 Euro gesenkt hatte. Gemessen an 3,17 Euro liegt dieses Ziel rechnerisch rund 89% über dem Kurs. Der Durchschnitt von drei Analysten liegt laut Vorberichten bei 6,13 Euro mit dem Konsens "Kaufen". In der Juli-Studie rechnete Montega mit einem Umsatz von 442 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2026/27 und 475 Millionen Euro im Folgejahr. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Prognose
Kapsch TrafficCom Aktie Prognose: drei Szenarien
Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien für die Kapsch TrafficCom Aktie, geknüpft an beobachtbare Auslöser. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Frühjahr 2027): Qualität des Ergebnisses
Im dritten Quartal sollte der Effekt aus tolltickets das EBIT deutlich anheben. Für die Kapsch TrafficCom Aktie zählt, ob Anleger das als Einmaleffekt abtun oder ob die operative Verbesserung sichtbar bleibt. Kommt eine Kapitalmaßnahme, dürfte sie den Kurs zunächst belasten.
Mittelfristig (12 Monate): Beweis der Erholung
Das Wachstum von 8,3% und die Verbesserung im Verkehrsmanagement müssen sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, ohne dass der Cashflow wieder kippt. Gelingt das, kann die Kapsch TrafficCom Aktie Prognose auf Basis der Analystenziele wieder an Vertrauen gewinnen.
Langfristig (bis 2028): Bilanz stärken
Bis zum Ende der Finanzierungsvereinbarung am 31. März 2028 muss die Eigenkapitalbasis breiter werden. Der Verkauf des nordamerikanischen Komponentengeschäfts und weitere Kostensenkungen sind dafür die Hebel.
Termine
Was Anleger der Kapsch TrafficCom Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Kapsch TrafficCom Aktie
Wie hat Kapsch TrafficCom im ersten Halbjahr 2026/27 abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 8,3% auf 216,6 Millionen Euro, das EBIT lag bei 9,3 Millionen Euro. Unterm Strich blieb ein Verlust von 0,9 Millionen Euro.
Was war der 23-Millionen-Euro-Effekt? Eine Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut. Sie wirkte im ersten Halbjahr 2025/26 und nicht im aktuellen Halbjahr, daher sinkt das ausgewiesene EBIT trotz höherer Umsätze.
Wie lautet die Kapsch TrafficCom Aktie Prognose der Analysten? Montega sieht ein Kursziel von 6,00 Euro bei "Kaufen", der Durchschnitt von drei Analysten liegt laut Vorberichten bei 6,13 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie ist der Ausblick für 2026/27? Kapsch nennt kein quantitatives Ziel, erwartet aber Umsatz und EBIT über dem Vorjahr.
Ist die Kapsch TrafficCom Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
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