Die Kapsch TrafficCom Aktie (ISIN: AT000KAPSCH9, FSE: BZ6, Wien: KTCG) notiert am Mittwoch bei rund 3,2 Euro und reagiert auf die Halbjahreszahlen mit einem Minus, obwohl das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026/27 den Umsatz um 8,3% auf 216,6 Mio. Euro gesteigert und den Free Cashflow ins Plus gedreht hat. Die Kapsch TrafficCom Aktienanalyse zeigt, warum der Markt trotzdem zögert: Das EBIT liegt wegen eines Einmaleffekts im Vorjahr unter dem Vergleichswert, und unter dem Strich steht ein Verlust. Die Kapsch TrafficCom Aktie Prognose hängt nun an den Verkäufen im zweiten Halbjahr und an der Finanzierung.
Kapsch TrafficCom Aktienanalyse: Umsatz +8%, Free Cashflow dreht ins Plus - Reicht die Erholung bei 3 Euro?
Die Kapsch TrafficCom Aktienanalyse zum ersten Halbjahr 2026/27: Umsatz 216,6 Mio. Euro, operatives EBIT um 22 Mio. Euro besser, Free Cashflow bei 17 Mio. Euro. Was Chartbild, Analysten und Verkäufe für die Kapsch TrafficCom Aktie Prognose bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kapsch TrafficCom AG
- Börse / Ticker
- Wiener Börse, KTCG
- ISIN
- AT000KAPSCH9
- Kerngeschäft
- Mautsysteme und Verkehrsmanagement
- Segmente
- Maut (71% des Umsatzes), Verkehrsmanagement (29%)
- Auftragsbestand
- rund 1,3 Mrd. € zum 31.03.2026
- Eigenkapitalquote
- 17% (31.03.2026: 18%)
- Ausblick
- Umsatz und EBIT 2026/27 über Vorjahr, keine quantitative Prognose
Stand: 25.11.2026, Kurs am Morgen des 25.11.2026
Die Halbjahreszahlen
Operativ besser, unter dem Strich noch rot
Auf den ersten Blick wirkt das EBIT schwächer. Der Blick auf den Vorjahreswert zeigt das Gegenteil: Ohne den einmaligen Ertrag von 23 Mio. Euro aus der Einigung mit Deutschland hat sich das EBIT operativ um 22 Mio. Euro verbessert.
|Kennzahl
|H1 2026/27
|H1 2025/26
|Umsatz
|216,6 Mio. €
|200,0 Mio. €
|EBIT
|9,3 Mio. €
|10,4 Mio. €
|EBIT-Marge
|4,3%
|5,2%
|Periodenergebnis (Anteilseigner)
|-0,9 Mio. €
|2,1 Mio. €
|Ergebnis je Aktie
|-0,06 €
|0,15 €
|Operativer Cashflow
|10 Mio. €
|-7 Mio. €
|Free Cashflow
|17 Mio. €
|-4 Mio. €
Vorjahreswerte (H1 2025/26) beim EBIT, bei der EBIT-Marge, beim Periodenergebnis und beim Ergebnis je Aktie enthalten einen positiven Einmaleffekt von 23 Mio. Euro aus der Einigung mit Deutschland.
Quelle: Kapsch TrafficCom, Pressemitteilung vom 25.11.2026
Beide Segmente wachsen. Maut steigert den Umsatz um 6% auf 153 Mio. Euro, das EBIT sinkt auf 6 Mio. Euro (Vorjahr: 13 Mio. Euro inklusive Einmaleffekt). Das Verkehrsmanagement legt um 15% auf 63 Mio. Euro zu und dreht beim EBIT von -3 Mio. Euro auf 3 Mio. Euro. Regional wächst APAC mit 32% am stärksten, gefolgt von Americas (+10%) und EMEA (+3%). Das Finanzergebnis liegt bei -9 Mio. Euro (Vorjahr: -10 Mio. Euro).
Heute, ein Jahr danach, sehen wir wieder eine kontinuierliche Erholung.
Bilanz und Finanzierung
Nettoverschuldung sinkt, Eigenkapital bleibt dünn
Die Nettoverschuldung liegt bei 104 Mio. Euro (-8%), der Verschuldungsgrad bei 157% und die Eigenkapitalquote bei 17% (31. März 2026: 18%). Kurzfristig ausgewiesene Finanzverbindlichkeiten wurden infolge der Vereinbarung mit den Finanzpartnern wieder langfristig umgegliedert. Im September 2026 hatte Kapsch TrafficCom eine Finanzierungsvereinbarung mit den wesentlichen Finanzpartnern bis zum 31. März 2028 geschlossen. Die Liquidität bleibt laut Unternehmen im Fokus. Neu im Finanzressort ist seit Ende Juli Markus Richter als Finanzvorstand.
Ereignisse nach dem Halbjahr
Zwei Verkäufe sollen das zweite Halbjahr stützen
tolltickets GmbH: Der Verkauf der Mehrheit ist Anfang November abgeschlossen. Laut Unternehmen fließen Mittel zu, der EBIT-Effekt liegt im dritten Quartal bei über 10 Mio. Euro.
Nordamerikanisches Komponentengeschäft: Der Transaktionsvertrag vom 10. November 2026 steht noch unter aufschiebenden Bedingungen. Bei Closing erwartet Kapsch einen positiven EBIT-Effekt von mindestens 10 Mio. Euro. Das nordamerikanische Systemgeschäft bleibt unberührt.
Das macht den Ausblick greifbar: Kapsch erwartet für 2026/27 einen höheren Umsatz und ein höheres EBIT als im Vorjahr, gibt aber vorerst keine quantitative Prognose ab, weil das Marktumfeld herausfordernd bleibt.
Das Chartbild
Von 5,50 Euro im März auf rund 3,2 Euro
Das Chartbild ist klar negativ. Anfang März 2026 lag der Kurs bei rund 5,50 Euro, Anfang August bei rund 4,70 Euro, Mitte September bei etwa 4,55 Euro und am 5. November bei rund 3,63 Euro. Heute notiert die Kapsch TrafficCom Aktie bei rund 3,2 Euro und damit unter dem 52-Wochen-Tief von 3,69 Euro (Stand 5. November). Seit März ist das ein Minus von rund 42% (Redaktionsrechnung). Ein Boden ist erst belegt, wenn die Aktie das Niveau um 3,6 Euro zurückerobert.
Bewertung und Analysten
Hoher Abstand zum Konsens-Kursziel
Nach den Daten von Börse Express liegt das durchschnittliche Kursziel von drei Analysten bei 6,13 Euro, das Konsensurteil lautet Kaufen (Stand 11. Oktober 2026). Das sind knapp 90% über dem aktuellen Kurs (Redaktionsrechnung). Der Datenanbieter finanzen.at nannte im August für 2027 einen Gewinn je Aktie von 0,57 Euro. Auf dieser Basis ergäbe sich beim heutigen Kurs ein erwartetes KGV von rund 5,6 (Redaktionsrechnung). Beides sind Schätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Prognose
Kapsch TrafficCom Aktie Prognose: drei Szenarien
Die folgenden Szenarien sind Einschätzungen der Redaktion und keine Kursziele oder Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Verkäufe als Impuls
Der Abschluss der tolltickets-Transaktion und das Closing im Nordamerika-Komponentengeschäft könnten die Kapsch TrafficCom Aktie Prognose stützen. Bleibt das Closing aus oder verzögert es sich, droht ein weiterer Test der Tiefs.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Marge und Cashflow entscheiden
Gelingt es, die Kostensenkungen in eine EBIT-Marge deutlich über 4,3% zu übersetzen und den Cashflow zu halten, wäre eine Neubewertung denkbar. Weitere Sondereffekte verzerren das Bild.
Langfristig: Auftragsbestand und Bilanz
Der Auftragsbestand von rund 1,3 Mrd. Euro stützt die Umsätze. Die Kapsch TrafficCom Aktienanalyse bleibt jedoch an die Frage geknüpft, ob die Eigenkapitalbasis wieder wächst.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Laufend: Closing der Veräußerung des nordamerikanischen Komponentengeschäfts
Drittes Quartal 2026/27: EBIT-Effekt aus dem tolltickets-Verkauf
Bis 31. März 2028: Laufzeit der Finanzierungsvereinbarung
31. März 2027: Ende des Geschäftsjahrs 2026/27, Ziel höherer Umsatz und höheres EBIT
FAQ
Häufige Fragen zur Kapsch TrafficCom Aktie
Warum fällt die Kapsch TrafficCom Aktie? Trotz Umsatzplus und positivem Free Cashflow zeigt die Aktie am 25. November ein Minus. Das Periodenergebnis liegt bei -0,9 Mio. Euro, das EBIT unter dem Vorjahr.
Wie hoch ist der Umsatz? 216,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2026/27, 8,3% mehr als im Vorjahr.
Wie lautet die Prognose von Kapsch? Umsatz und EBIT sollen 2026/27 über dem Vorjahr liegen. Eine quantitative Prognose gibt es nicht.
Welche Verkäufe sind geplant? Die Mehrheit an tolltickets wurde verkauft. Das nordamerikanische Komponentengeschäft steht unter aufschiebenden Bedingungen.
Ist die Kapsch TrafficCom Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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