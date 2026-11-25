Die Kapsch TrafficCom Aktie (ISIN: AT000KAPSCH9, FSE: BZ6, Wien: KTCG) notiert am Mittwoch bei rund 3,2 Euro und reagiert auf die Halbjahreszahlen mit einem Minus, obwohl das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026/27 den Umsatz um 8,3% auf 216,6 Mio. Euro gesteigert und den Free Cashflow ins Plus gedreht hat. Die Kapsch TrafficCom Aktienanalyse zeigt, warum der Markt trotzdem zögert: Das EBIT liegt wegen eines Einmaleffekts im Vorjahr unter dem Vergleichswert, und unter dem Strich steht ein Verlust. Die Kapsch TrafficCom Aktie Prognose hängt nun an den Verkäufen im zweiten Halbjahr und an der Finanzierung.