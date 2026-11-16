Kaufurteil mit gesenktem Ziel: Morgan-Stanley-Analyst Eddy Wang bleibt bei „Overweight“ für die Kanzhun-Aktie, senkt das Kursziel aber von 24 auf 18 US-Dollar. Zum Kurs von 13,01 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 38 Prozent. Kanzhun betreibt mit BOSS Zhipin die größte Online-Jobplattform Chinas.
Kanzhun-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Eddy Wang bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 18 Dollar
Morgan-Stanley-Analyst Eddy Wang bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von Kanzhun, senkt das Kursziel aber von 24 auf 18 US-Dollar. Zum Kurs von 13,01 US-Dollar sind das rund 38 Prozent Potenzial. Kanzhun betreibt Chinas größte Job-Plattform BOSS Zhipin.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kanzhun Limited (ADS)
- Handelssymbol
- BZ (Nasdaq)
- Analyst
- Eddy Wang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 18 US-Dollar (zuvor 24 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026 (ADS)
Morgan Stanley zur Kanzhun-Aktie
Ziel gesenkt, Kaufurteil bleibt – Wang setzt auf BOSS Zhipin
Eddy Wang senkt sein Kursziel um ein Viertel. An der Kaufempfehlung hält er fest.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 2,4 Milliarden Yuan. Die bereinigte operative Marge erreichte mit 43,8 Prozent einen Rekord.
Für das dritte Quartal stellte Kanzhun einen Umsatz von 2,41 bis 2,5 Milliarden Yuan in Aussicht. Das entspricht einem Plus von 11,4 bis 15,6 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Eddy Wang zu lesen ist:
Mehr Nutzer
Die monatlich aktiven Nutzer überstiegen mit 70,2 Millionen erstmals die Marke von 70 Millionen.
Mehr zahlende Kunden
Der Anteil zahlender Firmenkunden stieg das vierte Quartal in Folge.
Hohe Profitabilität
Der bereinigte operative Gewinn wuchs um 19 Prozent.
KI-Werkzeuge
KI-gestützte Funktionen sollen Bewerber und Firmen besser zusammenbringen.
Stabile, aber verhaltene Nachfrage
Kanzhun beschreibt die Nachfrage nach Personal als weitgehend stabil. Der Arbeitsmarkt in China bleibt jedoch schwierig.
Die Zahlen zum dritten Quartal stehen noch aus.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley Asia Limited, Analyst Eddy Wang. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 18 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Kanzhun Limited (ADS) (BZ): Kaufen, Kursziel 18,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Eddy Wang, Aktienanalyst, Morgan Stanley Asia Limited vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Eddy Wang, Aktienanalyst, Morgan Stanley Asia Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.