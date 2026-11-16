Kanzhun-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Eddy Wang bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 18 Dollar

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 2,4 Milliarden Yuan. Die bereinigte operative Marge erreichte mit 43,8 Prozent einen Rekord.

Für das dritte Quartal stellte Kanzhun einen Umsatz von 2,41 bis 2,5 Milliarden Yuan in Aussicht. Das entspricht einem Plus von 11,4 bis 15,6 Prozent.